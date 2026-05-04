Главы МИД Пакистана и Ирана обсудили мир на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел Пакистана Исхак Дар и Ирана Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и совместные усилия по обеспечению мира, передает ТАСС.
Пакистанский МИД сообщил, что основной темой разговора стала региональная обстановка и дипломатические инициативы Исламабада по стабилизации ситуации.
В ходе беседы Аббас Аракчи отметил значимость посреднической роли Пакистана, а также его вклад в переговоры между Тегераном и Вашингтоном. По информации ведомства, Исхак Дар подчеркнул: «Диалог и дипломатия остаются единственным жизнеспособным путем к мирному урегулированию и достижению стабильности в регионе и за его пределами».
Стороны подтвердили намерение продолжать координацию усилий, чтобы содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке и поддержанию безопасности, отметили в пакистанском МИД.
Иран передал через Пакистан текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия с США.
Президент США счел это предложение неприемлемым для урегулирования конфликта.
Глава Белого дома уведомил Конгресс о завершении конфликта в Иране.