Эксперты назвали способы защиты от звонков фальшивых следователей

Эксперты «Перезвони сам» назвали способы защиты от звонков лжеследователей

Tекст: Ольга Иванова

Эксперты проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий подготовили подробные рекомендации по противодействию телефонным мошенникам, представляющимся силовиками, пишет портал mos.ru.

Руководитель проекта Валентина Шилина отметила: «Звонок от следователя или оперативника – это сильный психологический прием, от которого человек впадает в ступор и перестает мыслить критически». Она подчеркнула, что при малейших сомнениях нужно сразу прервать разговор и напомнила, что за отказ от беседы по телефону юридическая ответственность не предусмотрена.

По данным проекта, злоумышленники часто заявляют, что собеседник якобы замешан в уголовном деле, финансировании терроризма или шпионаже, и пугают секретной операцией и скорым возбуждением дела. Для правдоподобия они называют звание, имя, фамилию, предлагают прийти в ведомство, называют дату визита и кабинет. Цель таких звонков – запугать человека, запретить ему рассказывать о разговоре и вынудить перевести деньги на «безопасный счет», оформить кредит или передать наличные курьеру.

Эксперты напоминают, что настоящий сотрудник правоохранительных органов по телефону никогда не требует перевести средства, снять наличные, назвать коды из СМС или передать ценности третьим лицам. Чтобы проверить звонок, рекомендуется прервать беседу и самостоятельно набрать дежурную часть по официальному номеру, указанному на сайте ведомства, либо по телефонам 102 или 112. При разговоре с дежурным нужно назвать фамилию и должность звонившего и уточнить, работает ли такой сотрудник и требуется ли явка.

Если в разговоре прозвучали сведения о якобы возбужденном уголовном или административном деле, гражданам советуют обратиться на горячую линию московских судов, где проверят наличие и статус дела. При сообщении о проблемах с банковским счетом или онлайн-аккаунтом следует завершить звонок и перезвонить в банк или сервис по официальному номеру, указанному на карте или сайте. Подчеркивается, что реальный сотрудник всегда представляется полностью, объясняет причину звонка, но не запрашивает конфиденциальные данные и не навязывает финансовые операции.

Отказ от общения по телефону, даже с настоящим правоохранителем, допустим и законен, указывают специалисты. Беседа не является официальной повесткой и не обязывает куда-либо являться, поэтому собеседнику можно вежливо предложить направить письменное приглашение. Если же личные данные уже сообщены или деньги переведены, необходимо немедленно обратиться в банк для блокировки карты или попытки отзыва перевода, сохранить номер звонившего и запись разговора, если она есть, а затем подать заявление в полицию.

