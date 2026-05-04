В аэропорте Челябинска ввели временные ограничения

Временные ограничения действуют на прием и выпуск воздушных судов, указало ведомство в Max.
Отмечается, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее Росавиация сообщала о снятии ограничений с работы столичного аэропорта Внуково.
Российские синхронистки одержали победу в акробатической программе групп на этапе Кубка мира по водным видам спорта в Пекине, передает ТАСС. В национальную команду вошли Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Майя Дорошко, Валерия Плеханова и Елена Шабанова. Они набрали 227,9089 балла, опередив представительниц Китая, которые заняли второе и третье места.
Эта золотая медаль стала для россиянок уже третьей на текущем этапе Кубка мира. Ранее победителями в произвольной программе дуэтов стали Кира Черезова и Валентина Герасимова, а команда в составе Дорошко, Коссовой, Минаевой, Симоновой, Смирновой, Тютюник, Светланы Павловой и Александры Шмидт отличилась в командных произвольных соревнованиях.
В активе сборной России также две серебряные и две бронзовые медали по итогам турнира. Важно отметить, что российские синхронисты выступали под национальным флагом и гимном. Эти соревнования стали для российских спортсменов первыми после того, как Международная федерация плавания сняла с них ограничения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синхронистка Штатнова завоевала бронзу в произвольной программе на этапе Кубка мира.
Российские синхронистки выступили на Кубке мира в Китае и взяли золото.
Они также завоевали золото и серебро на другом этапе Кубка мира.
Эксперт Иванкин оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка
Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить до 1,1 трлн рублей, передает РИА «Новости». Такую оценку привел президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
«Если рассматривать только мост, то его стоимость будет колебаться от 450 млрд рублей за автомобильный мост, до 1,1 трлн рублей за совмещенный», – сообщил Иванкин. Он также отметил, что длина сооружения в самой узкой части пролива составит от шести километров.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость реализации этого масштабного проекта, несмотря на высокие затраты. Вопрос создания стационарной переправы обсуждается с середины XX века, при этом рассматривались варианты как моста, так и тоннеля, но в последнее время предпочтение отдается первому.
Песков отметил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что «мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде». Он также подчеркнул, что речь президента всегда вызывает интерес во всем мире, и этот интерес оправдан, передает ТАСС.
Он сообщил, что выступление Путина на День Победы ждут не только в России, но и за её пределами. «Его всегда ждет весь мир, оправдано ждет»,– сказал Песков.
По его словам, мировое внимание к параду и речи президента обусловлено значимостью этого события. В Кремле подчеркивают, что 9 мая для России традиционно является днем особого политического и общественного звучания.
Также по словам Пескова, для президента 9 мая станет очень насыщенным рабочим днем. В этот день Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными гостями, прибывшими в Москву на торжественные мероприятия.
Ранее Песков сообщил о подготовке списка гостей на парад Победы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит парад Победы на Красной площади в числе иностранных гостей.
Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе улицы Мосфильмовская
«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.
Собянин уточнил, что на месте работают оперативные службы города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.
Инцидент произошел в городе Зальцведель, передает РИА «Новости». Местная жительница пожаловалась Фридриху Мерцу, что из-за тяжелого диагноза едва может позволить себе собственные похороны. Она возмутилась планами властей урезать финансирование медицины и одновременно повысить оклады чиновникам дополнительно на 64 тыс. евро в год.
Немецкий лидер встретил слова избирательницы с явным раздражением. «Очередная оплошность канцлера: гражданка, больная раком, жалуется Фридриху Мерцу на сокращения в системе здравоохранения – но вместо того, чтобы проявить сочувствие, он резко ее одернул», – описывает ситуацию газета Bild.
Политик прервал женщину и начал яростно отрицать планы по увеличению выплат министрам. Он пять раз повторил слово «никогда», отвергая упреки в адрес кабинета. При этом журналисты отмечают, что законопроект о росте зарплат действительно существовал, но был свернут после огласки в прессе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участники массовых первомайских демонстраций в Германии потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца.
В апреле в немецком Марбурге состоялась масштабная акция протеста против политики канцлера.
Он впервые занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей Германии.
НАТО проводит закрытые встречи с кинематографистами и телесценаристами в Европе и США, сообщает The Guardian. Уже прошло три подобных мероприятия в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже, а в июне планируется еще одна встреча в Лондоне с членами Гильдии сценаристов Великобритании (WGGB). Темой обсуждения станет «эволюция ситуации с безопасностью в Европе и за ее пределами». Во встрече примет участие бывший пресс-секретарь НАТО Джеймс Аппатурай, который теперь отвечает в альянсе за гибридные, кибер- и новые технологии.
В письме WGGB, которое оказалось в распоряжении The Guardian, говорится, что в результате прошедших встреч уже находятся в разработке три проекта, вдохновленных этими обсуждениями. Организаторы встречи заявляют, что НАТО строится на принципах сотрудничества и компромисса.
Однако предстоящая встреча в Лондоне вызвала недовольство у тех приглашенных, которые посчитали, что от них требуют «внести свой вклад в пропаганду НАТО». Например, сценарист Алан О'Горман назвал запланированную встречу «возмутительной» и «явной пропагандой».
«Я посчитал это неуместным и безумным представлять это как некую позитивную возможность. У многих людей, включая меня, есть друзья и родственники из стран, не входящих в НАТО, которые пострадали от войн, разжигавшихся НАТО», – сказал он. О'Горман считает, что эти встречи – попытка НАТО «донести часть своей информации до зрителей через кино и телевидение».
О'Горман сказал, что другие сценаристы, приглашенные на встречу, были «возмущены тем, что искусство будет использоваться таким образом, который поддерживает войну», и чувствовали, что от них требуют «внести свой вклад в пропаганду НАТО».
НАТО утверждает, что встречи организованы по просьбе самих представителей индустрии, желающих лучше понимать деятельность альянса, и что эти диалоги строятся на принципах открытости и обмена мнениями.
«Похоже, что машина военной пропаганды начинает раскручиваться не на шутку», – отмечает по этому поводу телеграм-канал журнала «Россия в глобальной политике».
Как писала газета ВЗГЛЯД, США разработали новую схему воздействия на международную обстановку. Ранее в НАТО признали свою неготовность к затяжному конфликту с Россией.
В МИД России отметили угрозу мирному урегулированию со стороны заявлений НАТО о возможных ударах по России.
Заместитель министра внутренних дел страны Колм Брофи разрабатывает новую стратегию освобождения помещений, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.
«Согласно новой стратегии, около 16 тысячам украинцев, проживающим в финансируемом государством жилье, включая гостиницы и другие коммерческие помещения, придется найти альтернативное жилье», – пишет издание.
Отмечается, что приезжим предстоит самостоятельно искать крышу над головой. Брофи признал риск того, что один или двое человек могут в итоге остаться на улице.
Чиновник объяснил эту меру стремлением обеспечить равенство и справедливость. По его словам, доступ к недвижимости должен предоставляться всем на одинаковых условиях, независимо от статуса. Процедура освобождения номеров займет около шести месяцев.Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев.
Власти Украины поддержали идею сокращения помощи своим гражданам в странах Евросоюза.
Ирландский журналист Чей Боуз предостерег западные государства от новой волны мигрантов.
Захарова в своем Telegram-канале заявила, что в Варшаве забыли, благодаря кому Польша оказалась среди держав-победительниц и основателей ООН. Захарова отметила, что в Польше теперь отмечают «свой День взятия Берлина», акцентируя внимание лишь на собственном участии.
Дипломат подчеркнула, что на мероприятиях в Польше говорили только о том, что 2 мая 1945 года польские солдаты вывесили национальный флаг на Колонне Победы. Однако, по ее словам, организаторы не упомянули о том, что поляки воевали в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии.
По мнению Захаровой, «в отличие от страдающих исторической амнезией Россия помнит, как советские и польские солдаты плечом к плечу шли к Победе». Она напомнила о героях Советского Союза из Польши, воевавших в составе 1-й польской пехотной дивизии имени Костюшко.
«Помним и героев Советского Союза капитана Владислава Высоцкого, майора Юлиуша Хибнера / Гюбнера, рядовую Анелю Кживонь. Все они участвовали в боях с фашистскими захватчиками в составе 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. Памятники польским героям, сражавшимся с нацистами, на территории России тщательно оберегаются», – отметила она.
Захарова также заявила, что нынешние польские элиты и значительная часть общества забыли, кто сыграл ключевую роль в победе и статусе Польши после войны. Она выразила мнение, что Польша перестала быть «гиеной Европы» благодаря вкладу советских солдат и сотрудничеству с СССР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК умолчала о роли Красной армии при освобождении Освенцима.
Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что искажение истории стало одним из главных инструментов Запада в подрыве российских позиций в мире.
«Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент», – сказал представитель Кремля журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.
Ранее Владимир Путин на заседании Совета законодателей сообщил, что зацикливаться исключительно на запретительных мерах в законотворчестве неэффективно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.
Военный эксперт Лямин: США могут попытаться провести маленькую победоносную войну на Кубе
«Вероятность атаки США на Кубу довольно высока. Как показывает практика, нынешняя американская администрация в целом склонна решать вопросы и урегулировать свое недовольство чужой политикой военным путем. Мы в этом убедились на примере Венесуэлы и Ирана», – сказал военный эксперт Юрий Лямин.
По мнению аналитика, Штаты могут использовать Кубу, чтобы отвлечь внимание от «не самой удачной» операции на Ближнем Востоке. Еще один аргумент в пользу возможной атаки – географическое положение острова. «Куба территориально ближе к США и Вашингтон может попытаться провести там маленькую победоносную войну по венесуэльскому сценарию», – рассуждает спикер.
«К слову, успех операции против Николаса Мадуро раззадорил Дональда Трампа, Вашингтон стал меньше бояться подобных атак», – обратил внимание собеседник. Немаловажно и то, что Гавана давно является раздражающим фактором для США. «При этом в Америке находится большая кубинская оппозиционная диаспора, которая поддерживает республиканцев. Да и госсекретарь Марко Рубио является представителем этой общины», – детализирует он.
«Так что решить кубинский вопрос новым способом выглядит для Трампа очень соблазнительно. И если не удастся дожать страну экономически, мы вполне можем увидеть военный сценарий. Я думаю, речь пойдет если не о похищении, то об убийстве политического руководства республики и дальнейшем давлении на новые власти», – допускает Лямин.
Что примечательно этот сценарий сработал в Каракасе. Но не принес результатов в Тегеране, хотя «США на это надеялись». «Получится ли провернуть подобную операцию на Кубе – вопрос спорный. На мой взгляд, политический режим в Гаване более устойчив, нежели в Венесуэле. Но в то же время рычагов давления на Кубу у Штатов значительно больше», – сравнивает эксперт.
В заключении Лямин предположил, что Вашингтон может учесть опыт Венесуэлы и Ирана в случае с Кубой. «И тогда Штаты попытаются сделать ставку на шоковый удар с привлечением большего количества сил и средств», – резюмировал он.
Издание Politico со ссылкой на источники пишет, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции против Кубы. При этом отмечается, что пока что упор делается на дипломатические попытки убедить республику пойти на определенные уступки.
В частности, Вашингтон настаивает на приватизации государственных предприятий острова, привлечении иностранных инвестиций и закупке американских энергоносителей. Как подчеркивает издание, Штаты донесли до Гаваны свою готовность повременить со сменой власти в республике, но при этом они хотят, чтобы отдельные официальные лица добровольно ушли в отставку.
На этом фоне президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о росте военной угрозы для страны со стороны Штатов. «Президент США поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного масштаба», – написал кубинский лидер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Он призвал международное сообщество обратить внимание на ситуацию и вместе с американским народом не допустить преступных действий ради интересов небольшой группы влиятельных лиц.
Диас-Канель также добавил, что ни один агрессор не добьется капитуляции Гаваны, а столкнется с народом, полным решимости отстаивать суверенитет на каждом участке национальной территории.
Задержанные из-за аварии в Литве поезда калининградского направления возобновили движение, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в каунасском районе, где сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии.
В результате происшествия на территории Литовских железных дорог были временно остановлены пять пассажирских составов. Среди них поезда, следовавшие из Калининграда в Адлер и Москву, а также из Москвы и Петербурга в Калининград.
«В 15.15 поезд №147 Москва – Калининград отправился со станции Гудогай. Далее возобновляется движение поездов №29 Москва – Калининград и №79 Санкт-Петербург – Калининград», – сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Белорусские железнодорожники уточнили, что всем пассажирам задержанных рейсов предоставили необходимую помощь, питание, питьевую воду и медицинское сопровождение. На станциях Гудогай и Молодечно, где находились поезда, был обеспечен общественный порядок. В настоящее время составы следуют в пункты назначения по своим маршрутам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии, сообщила компания «Литовские железные дороги».
Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи выступил с резким заявлением в адрес Соединенных Штатов, передает ТАСС. Он предупредил Вашингтон о решимости Тегерана жестко противостоять любым угрозам.
«США – единственный в мире пират с авианосцами. Наша способность бороться с пиратами не уступает нашей способности топить боевые корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши корабли и силы окажутся на кладбище, подобно тому, как обломки вашего самолета остались в Исфахане», – написал политик в социальной сети X.
Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана.
Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.
«Теперь госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно, под предлогом закрепленного в Конституции США «права почвы», и якобы ограниченного характера консульского иммунитета», – написала дипломат в статье для газеты «Ведомости».
Захарова подчеркнула, что подобная практика ведется несколько лет и началась еще до победы Дональда Трампа на выборах президента США.
По ее словам, с 2023 года американцы стали использовать этот механизм, чтобы выставить Трампа в невыгодном свете перед разными аудиториями, включая международное сообщество и собственный электорат.
«Российским дипломатам гражданство впихивают насильно, а другим его не дают», – отметила она.
Захарова сравнила происходящее с комикс про Спайдермена, который запутался в собственной паутине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Россотрудничества Евгений Примаков в феврале сообщал о росте заявок от граждан западных стран на переезд в Россию. NBC передал о планах американского президента лишать гражданства до 200 человек в месяц.
«Прямая связь между употреблением лимона и увеличением продолжительности жизни не доказана, но снижение риска хронических заболеваний косвенно способствует долголетию», – сообщила она ТАСС.
Лебедева подчеркнула, что лимон положительно влияет на организм, снижая уровень плохого холестерина и артериальное давление, а также уменьшает риски хронических заболеваний.
По словам Лебедевой, научные исследования подтверждают наличие биологически активных веществ в лимоне, которые обладают антиоксидантным действием и замедляют процессы старения.
Она добавила, что лимон не является лекарственным средством, его следует рассматривать как полезное дополнение к сбалансированному рациону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор РАН развенчала миф о пользе лимонной воды при похудении. Эксперт Лебедева предупредила о риске употребления кожуры магазинных лимонов.
Силуанов журналисту Павлу Зарубину подчеркнул: «Мы их [дополнительные доходы] ждем. Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца – одинаковые. <...> Речь идет о сумме примерно 200 млрд рублей», передает ТАСС.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что в результате роста цен на нефть Urals Россия вновь заняла ведущие позиции на мировом энергетическом рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов за баррель.
Спецпредставитель президента также отметил повышение ценности России в роли экспортера ключевых ресурсов.