Nikkei: Люди с деменцией в Японии скопили свыше 1 трлн долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

По состоянию на 2020 год пожилые люди с деменцией в Японии обладали капиталами, которые оцениваются в 187 трлн иен, что эквивалентно почти одному 1,2 трлн долларов, передает ТАСС со ссылкой на Nikkei.

Такие данные привели в беседе с изданием банковские эксперты.

По их мнению, к 2030 году эта сумма увеличится до 242 трлн иен, что превысит 1,5 трлн долларов.

При этом 65% активов приходится на денежные вклады в финансовых учреждениях, а оставшаяся часть – стоимость недвижимости. В случае выявления у клиента банка признаков недееспособности его счет может быть заморожен, а для дальнейших операций потребуется официальное назначение опекуна.

Процедура назначения опекуна в Японии проходит через семейный суд и занимает несколько месяцев. Сейчас в стране насчитывается около 260 тыс. официальных опекунов для людей с деменцией, тогда как к 2030 году число страдающих этим заболеванием превысит 5 млн, что на 11% больше, чем в 2025 году.

Ранее власти префектуры Осака в Японии ввели запрет для пожилых людей старше 65 лет говорить по телефонам у банкоматов. Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством.