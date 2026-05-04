  Российские войска закрепились в Рай-Александровке
    4 мая 2026, 06:44 • Новости дня

    Turkiye: ЕС усилил зависимость от Турции в безопасности, миграции и экономике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Турция усилила свою роль для Евросоюза на фоне геополитических вызовов, что проявляется в вопросах обороны, миграции и экономических отношений, пишут турецкие СМИ.

    Евросоюз сталкивается с растущей зависимостью от Турции по вопросам безопасности, миграции и экономики, передает РИА «Новости» со ссылкой на Turkiye.

    В публикации подчеркивается, что Турция остается ключевым партнером для Европы, особенно на фоне геополитической напряженности и миграционных вызовов.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс заявила, что ЕС по-новому смотрит на отношения с Турцией и стремится восстановить доверие, учитывая военную мощь Анкары.

    «ЕС фактически не имеет альтернативы Турции в ряде ключевых направлений, особенно в вопросе обороны, зависимость растет», – говорится в публикации.

    Анкара играет важную роль в контроле миграционных потоков и обеспечении региональной стабильности, что делает ее незаменимым участником диалога с Евросоюзом.

    Несмотря на длительные разногласия и стагнацию переговоров о вступлении Турции в ЕС, взаимодействие между сторонами продолжается, особенно в сферах торговли и безопасности.

    Ранее в ЕС заявили, что слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о Турции неверно истолковали, политик якобы не сравнивала Анкару с Москвой и Пекином.

    В начале апреля СМИ писали, что Турция захотела возглавить операции НАТО в Черном море.

    1 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза в размере 25% могут стать фатальным испытанием для промышленности блока, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что в условиях продолжающегося энергетического кризиса европейская промышленность и так испытывает серьезные трудности, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитриева, введение столь высоких тарифов в сочетании с ростом цен на энергоносители будет «смертельным ударом по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза».

    Напомним, США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%.

    2 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    @ U.S. Army/Markus Rauchenberger

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики, сообщила пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) страны.

    Законодательный орган республики прекратил взаимодействие с европейскими коллегами по всем возможным направлениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

    В парламенте подчеркнули, что причиной стала откровенно враждебная позиция европейских структур.

    Отмечается, что сотрудничество приостанавливается по всем направлениям.

    Для оценки действий европейских депутатов создана специальная парламентская комиссия. Ее председателем назначен Зияфет Аскеров, в состав также вошли еще шесть парламентариев.

    Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что отношения уже прерывались ранее, но были восстановлены осенью 2016 года. При этом она отметила, что прошедшие десять лет доказали нежелание европейского института отказываться от предвзятости, которая только усилилась после восстановления территориальной целостности страны.

    2 мая 2026, 21:27 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах ограничить работу VPN

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента, обсуждая новые методы контроля в интернете, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенне Вирккунен.

    По словам Вирккунен, власти Евросоюза рассматривают возможность ограничения работы VPN-сервисов для борьбы с обходом возрастных ограничений на сайтах, передают «Вести».

    Отвечая на вопросы журналистов о способах недопущения использования VPN детьми для доступа к запрещенному контенту, Вирккунен отметила: «Да, это трудно… Это также важная часть следующих шагов». Она дала понять, что Еврокомиссия серьезно рассматривает этот вызов и планирует выработать дополнительные меры.

    Еврокомиссия представила специальный инструмент верификации возраста пользователей для ограничения доступа детей к нежелательным материалам.

    Ранее европейские регуляторы инициировали официальное разбирательство в отношении платформы Snapchat из-за рисков для безопасности несовершеннолетних.

    Также власти Евросоюза начали проверку четырех крупных порноресурсов по причине недостаточных мер защиты детей.

    2 мая 2026, 13:34 • Новости дня
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии

    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Kirsti Anne Beckett

    Tекст: Мария Иванова

    Решение Вашингтона вывести пять тысяч военнослужащих с немецких баз спровоцировало острую реакцию Варшавы, расценившей этот шаг как угрозу трансатлантическому единству.

    Глава польского правительства Дональд Туск подверг жесткой критике планы Соединенных Штатов по сокращению военного присутствия в Европе, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стало заявление Пентагона о намерении в течение года вернуть домой пять тысяч американских солдат, дислоцированных на немецких базах.

    «Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего альянса. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», – написал политик в соцсети.

    Отмечается, что именно на территории Германии находится крупнейшая европейская группировка сил НАТО. На данный момент там несут службу более 36 тыс. военнослужащих армии США, а также около 1,5 тыс. резервистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал этот шаг предсказуемым.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил угрозу безопасности региона из-за снижения численности контингента США.

    1 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    В Ирландии отметили одержимость Каллас темой «российской угрозы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Брайан Макдональд обратил внимание на риторику главы евродипломатии Каи Каллас.

    По его словам, Каллас «одержима темой российской угрозы», передает РИА «Новости».

    «О чем будет говорить Каллас, если из ее лексикона исключить слово «Россия» на один месяц?», – написал Макдональд в соцсетях.

    В начале апреля Каллас заявила о «нападениях» России на страны Африки.

    Она также заявила, что «Донбасс не является конечной целью России».

    4 мая 2026, 05:47 • Новости дня
    Мерц заявил об ударе Трампа по Европе

    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал решение президента США Дональда Трампа ввести новые таможенные сборы, указав, что американский политик хочет «нанести удар» по Европе.

    «Он хочет нанести удар по всей Европе», – заявил канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».

    При этом глава правительства Германии призвал не драматизировать сложившуюся ситуацию. По его словам, у американского лидера были веские причины для такого шага. Как пояснил Мерц, Трамп теряет терпение, поскольку договоренность о заключении таможенного соглашения между сторонами была достигнута еще в августе прошлого года.

    Ранее Мерц обвинял Трампа в непродуманных действиях против Ирана. Также канцлер заявил, что действия Трампа унижают все Соединенные Штаты.

    После этого Трамп заявил, что США выведут вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. американских военнослужащих.

    1 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ставка импортной пошлины на автомобили и грузовики, поставляемые в Соединенные Штаты из стран Европейского союза, будет увеличена до 25% со следующей недели, объявил американский президент Дональд Трамп.

    Глава Белого дома отметил, что этого шаг связан с невыполнением ЕС условий ранее достигнутого торгового соглашения между сторонами, передает ТАСС.

    «Рад объявить о том, что, поскольку Европейский союз не выполняет целиком нашу согласованную торговую сделку, я на следующей неделе увеличу пошлины на произведенные в ЕС автомашины и грузовики, ввозимые в США. Ставка пошлины будет увеличена до 25%», – написал он на своей странице в Truth Social.

    В январе США объявили о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Ранее США собрались ввести пошлину в 133% на ввоз палладия из России.

    2 мая 2026, 20:14 • Новости дня
    Фицо согласился приехать в Киев, несмотря на риск покушения

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Киев, несмотря на возможную угрозу для своей безопасности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским согласился впервые приехать в Киев, несмотря на риск покушения, передают «Вести».

    В ходе беседы стороны договорились провести короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и продолжить практику совместных заседаний правительств.

    «Мы договорились, что проведем короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и будем продолжать формат совместных заседаний правительств, а также взаимно посетим столицы наших стран», – написал Фицо в соцсетях.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о наличии различий во взглядах после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

    Политик отметил стремление к дружбе между странами, несмотря на разницу позиций.

    2 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС

    Глава комитета ЕП Ланге назвал неприемлемыми пошлины США на автомобили из Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Намерение Вашингтона обложить налогом в 25% ввоз европейских машин неприемлемо, заявил глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге.

    Ланге заявил, что план установить «25% пошлины на автомобили из ЕС неприемлем». Он подчеркнул, что «Европарламент продолжает выполнять соглашение, достигнутое в Шотландии, и работает над завершением законодательства», передает РИА «Новости».

    «Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать», – написал европейский политик. По его словам, Вашингтон уже предпринимал подобные произвольные шаги, когда вводил ограничения на более чем 400 видов стали и алюминия. В связи с нынешними мерами, нацеленными на автомобильный сектор, европейским странам необходимо сохранять ясность позиции и твердость, резюмировал Ланге.

    Евросоюз оставляет за собой право ответить на повышение пошлин США для защиты своих интересов, заявил неназванный представитель Европейской комиссии агентству «Синьхуа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил об увеличении пошлин на европейские автомобили до 25%. В январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    1 мая 2026, 22:57 • Новости дня
    FT заявила о горькой для Зеленского правде по вопросу вступления Украины в ЕС

    Financial Times предрекла десятилетнее ожидание членства в Евросоюзе для Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики на кипрском саммите попытались умерить ожидания украинского лидера Владимира Зеленского относительно присоединения Украины к ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Один из источников Financial Times заявил: «Ему пришлось услышать некоторую горькую правду... Вступление в ЕС будет не таким простым, как он думает», – передает РИА «Новости».

    Согласно недавней инициативе Франции и Германии, предполагается лишь поэтапное присоединение с символическими выгодами. Полноправное членство может потребовать от Киева десятилетия ожиданий. Собеседники газеты подчеркнули непонимание украинской делегацией реальных механизмов расширения европейского блока.

    Дополнительным препятствием для интеграции стало снижение темпов проведения необходимых преобразований на Украине. Европейские дипломаты и чиновники зафиксировали заметное ослабление усилий властей страны в сферах обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, настойчивые требования украинских властей об ускоренном вступлении в Евросоюз спровоцировали серьезное напряжение среди западных союзников. Европейские страны готовят для Киева пакет краткосрочных экономических привилегий вместо быстрого принятия в объединение. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного присоединения Украины к европейскому сообществу.

    2 мая 2026, 21:05 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине

    Журналист Боуз: ЕС игнорирует правду ради продолжения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европа осведомлена о реальном положении дел на Украине, но ей важно лишь продолжение прокси-войны против России, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Ирландский журналист Чей Боуз выступил в социальной сети X с заявлением о позиции Евросоюза по конфликту на Украине. По его словам, европейские власти прекрасно осведомлены о внутренней ситуации в стране, но их волнует исключительно продолжение прокси-войны с Россией, передает РИА «Новости».

    Боуз в своей публикации отметил, что ЕС знает, что мужчин насильно отправляют умирать на фронт.

    «ЕС знает, что Зеленский – неизбранный диктатор. ЕС знает, что Украина не может и не будет побеждать», – подчеркнул глава киевского режима.

    Журналист подчеркнул, что европейским лидерам абсолютно безразлична правда. Главной и единственной целью для них остается поддержание конфликта с Россией любой ценой.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал скорое превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших».

    2 мая 2026, 10:36 • Новости дня
    Politico: Трамп собрался наказать Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп принял меры, усиливающие напряженность в отношениях с европейскими странами, что подтверждает его жесткую позицию по этому вопросу, отмечают западные СМИ.

    Последние решения президента США Дональда Трампа подтверждают его стремление наказать европейские страны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Politico. В статье отмечается, что разногласия между администрацией Трампа и европейскими партнерами становятся все более острыми и уже кажутся практически непримиримыми.

    «Трамп в настоящий момент больше заинтересован в том, чтобы бичевать и, возможно, наказывать европейские державы, чем сотрудничать с ними», – говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что недавние шаги американского президента придали европейцам уверенность в необходимости обретения большей независимости от Вашингтона, хотя этот процесс идет не слишком быстро.

    В качестве одного из последних решений упоминается вывод 5 тыс. американских военнослужащих из Германии в течение года, что подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. На фоне этих событий европейские лидеры начали обсуждать создание Европейского оборонительного союза и постепенно адаптироваться к новым реалиям.

    Издание уточняет, что ранее европейские политики старались угодить Трампу – соглашались на высокие пошлины и обещали увеличить расходы на оборону. Они считали это необходимой платой за то, чтобы президент США продолжал уделять внимание украинскому конфликту.

    Накануне Дональд Трамп заявил о намерении ввести с новой недели пошлины в 25% на автомобили и грузовики из Евросоюза. В свою очередь, глава Евросовета Антониу Кошта предупредил администрацию США о недопустимости вмешательства в европейские дела.

    Также глава Евросовета заявил, что Евросоюз может потерять самостоятельность, если передаст принятие ключевых решений Дональду Трампу.


    3 мая 2026, 11:15 • Новости дня
    Украинский дрон нарушил воздушное пространство Эстонии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии, заявил начальник отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд.

    Украинский беспилотник снова нарушил воздушное пространство Эстонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление начальника отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковника Уку Арольда. По словам Арольда, этой ночью произошла масштабная атака украинских дронов, и «существовал риск, что некоторые из них могут попасть в воздушное пространство Эстонии – один из дронов действительно на короткое время туда зашел, после чего покинул его».

    Как сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, ранним утром жители уездов Вырумаа и Ида-Вирумаа на востоке страны получили предупреждение об угрозе дронов, однако позднее это предупреждение было отменено.

    По данным ERR, обломки беспилотников на территории Эстонии обнаружены не были.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия отвергла обвинения в том, что украинские дроны пролетают через территорию Евросоюза для атак по России.

    На побережье Эстонии обнаружили обломки украинского дрона.

    Министр обороны России Сергей Шойгу напомнил странам Прибалтики о праве России на самооборону на фоне атак дронов.

    2 мая 2026, 17:42 • Новости дня
    Объем импорта из России в Турцию за квартал упал почти на четверть

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем импорта Турции из России за январь–апрель 2026 года уменьшился на 3,5 млрд долларов, что соответствует падению на 22,8% по сравнению с прошлым годом, сообщили в министерстве торговли страны.

    Объем импорта Турции из России в январе–апреле 2026 года сократился на 3,5 млрд долларов, что на 22,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Министр торговли Турции Омер Болат отметил, что Россия стала страной, по которой зафиксировано наибольшее снижение импорта, пишет РИА «Новости».

    Помимо России, падение объемов импорта также зарегистрировано по направлениям из Объединенных Арабских Эмиратов, Боливии, Италии и Франции. Однако в абсолютном выражении наибольшее сокращение показали именно российские поставки.

    Лидером по увеличению импорта в Турцию за отчетный период стал Китай – объем ввоза китайских товаров вырос на 1,8 млрд долларов. Кроме того, прирост импорта отмечен по товарам из США, Казахстана, Швейцарии и Мексики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Россия в феврале почти в два раза в годовом выражении увеличила импорт обуви из Турции – до 7,5 млн долларов.

    Также Россия в феврале почти в два раза в годовом выражении нарастила импорт ковров из Турции – более чем до 2 млн долларов. В то же время Россия в три раза сократила экспорт водки в Турцию – до 45 тыс. долларов.


