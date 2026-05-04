Спрос на туристические товары вырос на 17%

Tекст: Алексей Дегтярёв

В январе-апреле 2026 спрос на товары для походов вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на анализ.

При этом отмечено снижение средних цен на большинство категорий товаров для активного отдыха.

Палатки и спальные мешки стали покупать на 1% чаще, а их средняя стоимость снизилась на 3% и 2% соответственно, составив 5946 рублей за палатку и 2527 рублей за спальный мешок. Комплект походной посуды подешевел на 3% до 921 рубля, а спрос на него увеличился на 58%.

Мультитулы стали продаваться на 22% чаще при снижении цены до 1388 рублей за единицу.

Фляги и налобные фонари приобретают на 17% и 49% чаще соответственно. Средняя цена покупки фляги уменьшилась на 14% до 802 рублей, а фонаря – на 9% до 549 рублей. Самый значительный рост интереса зафиксирован у сухого горючего, спрос на которое вырос в 3,4 раза, а цена поднялась на 14% до 393 рублей.

В то же время интерес к туристическим рюкзакам и обуви для трекинга снизился на 22% и 27% соответственно. Средний чек на рюкзаки увеличился на 8% и составил 2504 рубля, а на обувь для трекинга снизился на 9%, достигнув 4049 рублей.

В конце апреля сообщалось, что цена на авиабилеты в страны Ближнего Востока в марте–апреле 2026 года заметно выросла, стоимость полета из России в Дубай подорожала в среднем на 40%.