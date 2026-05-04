  Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве
    4 мая 2026, 04:37 • Новости дня

    Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации в Max-канале сообщил, что столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают рейсы по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    В аэропорту Внуково прием и отправление рейсов также ведется по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов, а их статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы Сергей Собянин  сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Ближе к утру силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве.

    4 мая 2026, 01:43 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте работают оперативные  службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    Комментарии (2)
    4 мая 2026, 01:15 • Новости дня
    Диетолог Лебедева рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни

    Tекст: Катерина Туманова

    Регулярное употребление лимона помогает снизить уровень холестерина и артериального давления, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Анастасия Лебедева.

    «Прямая связь между употреблением лимона и увеличением продолжительности жизни не доказана, но снижение риска хронических заболеваний косвенно способствует долголетию», – сообщила она ТАСС.

    Лебедева подчеркнула, что лимон положительно влияет на организм, снижая уровень плохого холестерина и артериальное давление, а также уменьшает риски хронических заболеваний.

    По словам Лебедевой, научные исследования подтверждают наличие биологически активных веществ в лимоне, которые обладают антиоксидантным действием и замедляют процессы старения.

    Она добавила, что лимон не является лекарственным средством, его следует  рассматривать как полезное дополнение к сбалансированному рациону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор РАН развенчала миф о пользе лимонной воды при похудении. Эксперт Лебедева предупредила о риске употребления кожуры магазинных лимонов.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Над Москвой были уничтожены два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в своем канале на платформе Max заявил: «Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Позже он уточнил, что уничтожен еще один БПЛА, и добавил, что на месте также работают экстренные службы.

    Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник. 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Шереметьево объяснил скопления пассажиров в зоне досмотра прибывших международными рейсами усиленным досмотром на таможне, а не введением сигнала сигнал «Ковер», который применяется для обеспечения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта.

    «Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилёте», – пояснили в Max-канале аэропорта.

    Там уточнили, что в связи с усилением мер контроля, которые проводят государственные органы, пассажирам, прибывающим международными рейсами, «следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполётных формальностей».

    При этом пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на воскресенье ограничила работу аэропорта Шереметьево. Во Внуково 3 мая так же вводили временные ограничения полетов.


    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 17:56 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата в районе Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр в своем канале в Max.подчеркнул: «Два БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Ранее силы ПВО в воскресенье утром уничтожили два летевших на Москву беспилотника. Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 10:30 • Новости дня
    Во Внуково ввели временные ограничения

    Tекст: Дарья Григоренко

    В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    В официальном канале Росавиации в Max уточнили, что это решение обусловлено необходимостью обеспечить безопасность полетов.

    Ранее Росавиация сообщила, что в столичном аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье утром над Москвой были уничтожены два беспилотника.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ранним утром понедельника обезвредили два вражеских дрона на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еще один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в Max сообщил, что «ещё один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Ранее силы ПВО в воскресенье утром уничтожили два летевших на Москву беспилотника. Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 00:05 • Новости дня
    Дрон-камикадзе при ударе по промпредприятию в Брянской области ранил человека

    Tекст: Катерина Туманова

    Дроны-камикадзе атаковали Брянское приграничье вечером воскресенья, ударив по промышленному предприятию, из-за чего ранения получил его сотрудник, сообщил в Max-канале губернатор региона Александр Богомаз.

    «ВСУ с помощью дрона–камикадзе атаковали поселок Мирские Погарского района. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятия. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен сотрудник предприятия. Мужчина доставлен в больницу», –написал он.

    Богомаз уточнил, что в регионе работают оперативные и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО 2 мая сбила 33 БПЛА над Брянской областью. Там же подросток пострадал при ударе ВСУ по жилому дому.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Онищенко назвал захватившие большинство населения смертельные привычки

    Tекст: Катерина Туманова

    Никакие другие смертельно опасные привычки не захватывают такое количество людей, как курение и употребление алкоголя, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Больше всего вредят и в индивидуальном, и в популяционном плане курение и алкоголь. Сейчас еще добавились пресловутые вейпы», – сказал он РИА «Новости».

    Онищенко добавил, что от табачной и алкогольной зависимостей страдает наибольшее число людей.

    Напомним, президент России Владимир Путин 2 мая подписал закон о штрафах за продажу нелегальной табачной продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла закон о запрете продажи табака и вейпов на остановках. В Вологодской области закрыли все алкомаркеты. Онищенко в марте призвал «не обсуждать, а запрещать вейпы» в России.


    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 23:50 • Новости дня
    Хореограф Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра

    Tекст: Катерина Туманова

    Родившийся в Ленинграде Александр Сергеев в 2004 году окончил Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой у профессора Геннадия Селюцкого, после чего поступил в труппу Мариинского театра, где с 2010 года его репертуар включал более 60 партий в классических балетах и современных постановок.

    «Блистательный танцовщик и хореограф, лауреат множества танцевальных конкурсов Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра. Выдающийся артистизм, яркая индивидуальность и техническое мастерство артиста из года в год покоряют сердца новых зрителей по всему миру», – сказано в Max-канале Мариинского театра о назначении Сергеева.

    Там отметили, что Сергеев известен не только как танцовщик, но и как талантливый хореограф. В Мариинском театре он поставил балеты «Двенадцать» Бориса Тищенко, «Коппелия» Лео Делиба, «Концертные танцы» на музыку Игоря Стравинского. Кроме того, является хореографом опер «Сказки Гофмана», «Лакме» и «Саламбо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне назвали русский балет одним из главных культурных символов страны. Балерина Светлана Захарова в апреле возглавила МГАХ.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Синоптик Леус назвал воскресенье в Москве первым «метеолетним» днем

    Tекст: Катерина Туманова

    В воскресенье, 3 мая, среднесуточная температура воздуха в Москве составила +15,3 градусов, что превысило 15-градусный критерий метеорологического лета, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Я уже рассказывал о том, что сегодня в Москве первый раз в нынешнем году температура воздуха преодолела 20-градусную отметку и о том, что сегодняшний день стал самым тёплым с начала года – окончательный максимум, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил +22,0 градуса», – написал он в Telegram-канале.

    При этом Леус отметил, что говорить о начале метеорологического лета в столице рано.

    «По крайней мере «тест-драйв» летнего сезона в Москве начался», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи отметили, что в Москву пришла июньская жара. Климатолог Кокорин спрогнозировал резкое увеличение числа погодных аномалий, а неустойчивость погоды объяснил последствиями глобального потепления.



    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 23:58 • Новости дня
    Самарский аэропорт Курумоч временно ограничил выпуск и прием рейсов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации в Max-канале сообщил о временных ограничениях полетов в самарском аэропорту.

    «Аэропорт Самары (Курумоч): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье силы ПВО сбили более 330   украинских дронов над регионами России


    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 02:10 • Новости дня
    Посол Нечаев предупредил о стратегической угрозе от «ядерного зонтика» Европы

    Tекст: Катерина Туманова

    Планы Франции по расширению ядерного потенциала и совместные учения европейских стран вызвали обеспокоенность у российских властей по поводу стратегической безопасности, отметил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    «Любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» требуют тщательного учета в российском военно-политическом планировании, поскольку несут для нашей страны прямую угрозу стратегического порядка», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о переходе страны к периоду «продвинутого ядерного сдерживания». В рамках этого подхода Париж намерен увеличить количество ядерных боеголовок, а европейские страны смогут принимать участие в совместных учениях по ядерному сдерживанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о резком росте интереса Европы к ядерному оружию. Об этом же говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указав на стремление Европы к ядерной милитаризации. При этом в Кремле отмечали, что милитаризация Евросоюза вынудит Россию принять ответные меры.

    Комментарии (0)
