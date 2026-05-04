  Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве
    Пять тысяч американских военных играют на нервах Европы
    4 мая 2026, 03:24 • Новости дня

    Трамп повторил призыв к президенту Израиля о помиловании Нетаньяху

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп, комментируя ситуацию с Ираном снова обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу, призвав его помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Трамп в комментарии Kan News повторил свой призыв к президенту Израиля помиловать Нетаньяху.

    «Он премьер-министр военного времени. Израиля не существовало бы, если бы не я и Биби. В таком контексте вам нужен премьер-министр, который мог бы сосредоточиться на войне, а не на ерунде», – заявил американский президент.

    Напомним, осенью 2025 года Нетаньяху попросил помилования у президента Израиля. До этого Герцог получил письмо от американского лидера с той же просьбой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху объяснил подачу прошения о помиловании. Сотни митингующих в Тель-Авиве выступили против помилования Нетаньяху.

    3 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт оценил вероятность атаки США на Кубу

    @ Ramon Espinosa/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Куба давно является раздражающим фактором для США. Поэтому Вашингтон, раззадоренный успехом операции в Венесуэле, может попытаться устроить схожую маленькую победоносную войну против острова. При этом Штаты наверняка учтут неудачный опыт Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин.

    «Вероятность атаки США на Кубу довольно высока. Как показывает практика, нынешняя американская администрация в целом склонна решать вопросы и урегулировать свое недовольство чужой политикой военным путем. Мы в этом убедились на примере Венесуэлы и Ирана», – сказал военный эксперт Юрий Лямин.

    По мнению аналитика, Штаты могут использовать Кубу, чтобы отвлечь внимание от «не самой удачной» операции на Ближнем Востоке. Еще один аргумент в пользу возможной атаки – географическое положение острова. «Куба территориально ближе к США и Вашингтон может попытаться провести там маленькую победоносную войну по венесуэльскому сценарию», – рассуждает спикер.

    «К слову, успех операции против Николаса Мадуро раззадорил Дональда Трампа, Вашингтон стал меньше бояться подобных атак», – обратил внимание собеседник. Немаловажно и то, что Гавана давно является раздражающим фактором для США. «При этом в Америке находится большая кубинская оппозиционная диаспора, которая поддерживает республиканцев. Да и госсекретарь Марко Рубио является представителем этой общины», – детализирует он.

    «Так что решить кубинский вопрос новым способом выглядит для Трампа очень соблазнительно. И если не удастся дожать страну экономически, мы вполне можем увидеть военный сценарий. Я думаю, речь пойдет если не о похищении, то об убийстве политического руководства республики и дальнейшем давлении на новые власти», – допускает Лямин.

    Что примечательно этот сценарий сработал в Каракасе. Но не принес результатов в Тегеране, хотя «США на это надеялись». «Получится ли провернуть подобную операцию на Кубе – вопрос спорный. На мой взгляд, политический режим в Гаване более устойчив, нежели в Венесуэле. Но в то же время рычагов давления на Кубу у Штатов значительно больше», – сравнивает эксперт.

    В заключении Лямин предположил, что Вашингтон может учесть опыт Венесуэлы и Ирана в случае с Кубой. «И тогда Штаты попытаются сделать ставку на шоковый удар с привлечением большего количества сил и средств», – резюмировал он.

    Издание Politico со ссылкой на источники пишет, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции против Кубы. При этом отмечается, что пока что упор делается на дипломатические попытки убедить республику пойти на определенные уступки.

    В частности, Вашингтон настаивает на приватизации государственных предприятий острова, привлечении иностранных инвестиций и закупке американских энергоносителей. Как подчеркивает издание, Штаты донесли до Гаваны свою готовность повременить со сменой власти в республике, но при этом они хотят, чтобы отдельные официальные лица добровольно ушли в отставку.

    На этом фоне президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о росте военной угрозы для страны со стороны Штатов. «Президент США поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного масштаба», – написал кубинский лидер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он призвал международное сообщество обратить внимание на ситуацию и вместе с американским народом не допустить преступных действий ради интересов небольшой группы влиятельных лиц.

    Диас-Канель также добавил, что ни один агрессор не добьется капитуляции Гаваны, а столкнется с народом, полным решимости отстаивать суверенитет на каждом участке национальной территории.

    3 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи жестко раскритиковал американские власти, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи выступил с резким заявлением в адрес Соединенных Штатов, передает ТАСС. Он предупредил Вашингтон о решимости Тегерана жестко противостоять любым угрозам.

    «США – единственный в мире пират с авианосцами. Наша способность бороться с пиратами не уступает нашей способности топить боевые корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши корабли и силы окажутся на кладбище, подобно тому, как обломки вашего самолета остались в Исфахане», – написал политик в социальной сети X.

    Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана.

    Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    3 мая 2026, 12:35 • Новости дня
    Израиль одобрил закупку новых эскадрилий F-35 и F-15IA
    @ Senior Airman Trevor Gordnier/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля получат две новые эскадрильи истребителей F-35 и F-15IA американского производства. Приобретение двух крупных партий этих самолетов одобрила министерская комиссия по закупкам вооружений, сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

    ВВС Израиля получат две новые эскадрильи американских истребителей F-35 (Lockheed Martin) и F-15IA (Boeing), передает ТАСС. Решение о закупке этих самолетов приняла министерская комиссия по закупкам вооружений, о чем сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.

    В сообщении министерства не уточняется точное количество истребителей и сумма контрактов, однако отмечается, что речь идет о «десятках миллиардов шекелей». Новые поставки пополнят парк боевой авиации: для Израиля это уже четвертая эскадрилья F-35 и вторая эскадрилья F-15IA. В пакет соглашений входит интеграция самолетов в систему ВВС, техническое обслуживание, поставка запчастей и логистическая поддержка.

    Закупка истребителей станет первым этапом десятилетней программы по формированию максимально самодостаточного военно-промышленного комплекса страны. Данный план, представленный премьер-министром Биньямином Нетаньяху в конце 2025 года, предусматривает выделение 350 млрд шекелей, что эквивалентно 118,9 млрд долларов.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «Закупки F-35 и F-15IA занимают центральное место в плане «Щит Израиля», призванного обеспечить Армии обороны Израиля долгосрочное качественное превосходство». По его словам, Израиль продолжит инвестировать в укрепление армии и опережать угрозы для обеспечения безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран опубликовал перечень американской авиатехники, уничтоженной с начала конфликта.

    Американский истребитель F-35 разбился на военном полигоне к северу от Лас-Вегаса.

    СМИ сообщили о поставках Соединенными Штатами Саудовской Аравии устаревших F-35.

    3 мая 2026, 18:27 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке оставила Польшу без американского оружия
    @ Sgt. Camilo Parody/U.S. Marine Corps Forces/dvidshub.net

    Tекст: Ольга Иванова

    Обострение ситуации в ближневосточном регионе привело к срыву сроков передачи военной техники из Соединенных Штатов для нужд польской армии.

    Глава Министерства национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш подтвердил проблемы с получением вооружения, передает РИА «Новости». По его словам, американская сторона уже уведомила Варшаву о возможных сдвигах в графике.

    «Что касается батарей Patriot, у нас нет сигнала, чтобы были задержки. В отношении другой техники, элементов, которые мы покупаем, могут быть задержки. Такую информацию мы получаем от американской стороны», – сказал министр.

    При этом чиновник подчеркнул, что текущие изменения сроков не являются критическими для государства. Однако он признал, что ближневосточный конфликт негативно сказывается на снабжении не только Варшавы, но и других европейских союзников.

    За последние несколько лет польские власти заключили с Вашингтоном многомиллиардные контракты. Соглашения предусматривают закупку самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, бронетехники и средств противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров о возможных проблемах с поставками вооружений из-за ситуации в Иране.

    Предстоящие серьезные задержки американского оружия вызывают тревогу в европейских странах.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о риске многолетних срывов сроков передачи военной техники.

    3 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Американист объяснил планы Трампа вывести более 5 тыс. американских военных из Германии

    @ Petty Officer 2nd Class Kim Harris/U.S. Army Central/dvidshub.net

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально было понятно, что американские военные находились в Германии ради самого факта присутствия. По логике США, после начала СВО это должно было оказывать давление на Россию. Однако сегодня ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года. При этом вывести дополнительные силы из Европы Трампу не позволит закон, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Администрация Дональда Трампа действительно рассматривает возможность вывода одной бригады сухопутной армии США, численность которой все-таки, скорее всего, не дотягивает до пяти тысяч. Этот контингент был передислоцирован в ФРГ после начала спецоперации и особого смысла его держать на территории Германии не было», – считает американист Малек Дудаков.

    По его словам, это был элемент символического давления на Россию в военном ключе. «Все изначально понимали, что солдаты находятся там ради самого факта присутствия, не более того. Сейчас же ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года», – добавляет аналитик.

    Между тем, основной ключевой персонал американских военных баз Германии, вроде базы Ramstein, не затронут. Поэтому американская логистика, которая пользуется этими объектами, «никоим образом не пострадает». В этом контексте есть более значимый сюжет, акцентирует собеседник.

    «Трамп решил не отправлять в Германию батальон дальнобойного огня, вооруженный HIMARS. А ведь при Джо Байдене предполагалось, что они получат первые американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle. Это стало бы серьезной эскалацией в отношениях с Москвой», – пояснил он.

    Учитывая, что Трамп обижен на европейцев из-за Ирана, он ищет способы им насолить. «Впрочем, надо понимать, что возможности президента ограничены. Так, если мы берем тарифы, то большинство из них Верховный суд уже отменил. Что касается войск, то американский лидер не случайно выводит только одну бригаду из Европы», – замечает Дудаков.

    Эксперт рассказал, что Трампу, согласно американскому законодательству, запрещено сейчас сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс. «На сегодняшний день на континенте находится порядка 80 тыс. военных. Так что, по сути, президент просто доводит количество солдат до минимально допустимого значения», – детализирует спикер.

    Однако сам факт вывода войск Дудаков расценил как «важный сигнал». «Трамп показывает европейцам, что на «зонтик безопасности Дяди Сэма» полагаться не стоит. И они будут реагировать на это соответствующим образом, а именно – пытаться работать в обход США. Тем более, что мы уже видим, как блок НАТО все больше превращается в исключительно европейскую историю», – резюмировал американист.

    Трамп заявил о намерении вывести из Германии более пяти тыс. американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал вывод только 5 тыс. солдат. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

    Напомним, решение Трампа последовало вслед за ссорой американского лидера с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Тот обвинил главу Белого дома в непродуманных действиях против Ирана. Затем он фактически обвинил Трампа в том, что его действия унижают все Соединенные Штаты.

    3 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Трамп посчитал предложение Ирана неприемлемым для урегулирования конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что ознакомился с очередным предложением Тегерана по урегулированию конфликта и ответил «иранское предложение неприемлемо для меня».

    Президент США сказал в комментарии Kan News о том, что узнал о новом предложении из Ирана и считает его «неприемлемым».

    Трамп добавил, что «кампания идет отлично» и снова призвал помиловать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметив, что он является «премьером военного времени» и Израиль не существовал бы, «если бы не я и Биби».

    «Вам нужен премьер-министр, который мог бы сосредоточиться на войне, а не на ерунде», – подчеркнул Трамп.

    До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о получении от США ответа на предложение по урегулированию конфликта. Посредником между сторонами в этот раз так же выступил Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский лидер ранее заявлял, что Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия, предполагая, что Тегеран вряд ли сможет предложить Вашингтону выгодные условия сделки.

    Кроме того, советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.


    4 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Трамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов
    @ CNP/ADM/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США с понедельника, 4 мая, направят корабли иностранных государств через Ормузский пролив, и предупредил, если Иран попытается нарушить этот процесс, американские военные применят силу.

    Объявленная Трампом активность в Ормузском проливе, которую он назвал «Проектом Свобода», является самым значительным шагом его администрации в попытке вновь открыть ключевой пролив с тех пор, как Иран закрыл его в начале войны, пишет портал Axios.

    Хотя Трамп говорит, что этот шаг носит «гуманитарный характер», проект – явный вызов усилиям Тегерана по установлению контроля над проливом. Военный ответ Ирана может спровоцировать конфронтацию и даже перерасти в войну.

    В социальной сети Truth, американский лидер заявил, что страны всего мира, которые не участвуют в войне, но у которых есть корабли, застрявшие в проливе, попросили США помочь их освободить.

    По его словам, на большинстве этих судов заканчивается продовольствие и другие припасы для экипажей, люди страдают от проблем со здоровьем.

    «Перемещение судов предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого. Которые являются жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест от имени Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, страны Иран. Мы сказали тем странам, что будем безопасно выводить их суда из ограниченного водного канала, чтобы они могли свободно заниматься своим бизнесом», – написал Трамп.

    По его словам, если описанный процесс каким-либо образом будет нарушен, с этим придется бороться силой.

    При этом какое-то время не было понятно, участвует ли Иран в вышеописанном проекте и согласован ли он с Тегераном.

    Трамп написал, что его представители «ведут очень позитивные дискуссии» с Ираном, подчеркнув, что они «могут привести к чему-то очень позитивному для всех».

    По словам источников Axios, в воскресенье США направили еще один измененный проект соглашения о прекращении войны в ответ на последнее предложение Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    3 мая 2026, 15:53 • Новости дня
    Захваченный у Йемена танкер с топливом ушел к берегам Сомали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA заходит в территориальные воды Сомали, сообщила служба береговой охраны Йемена на своём сайте.

    Захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA зашел в территориальные воды Сомали, передает РИА «Новости». Йеменская служба береговой охраны сообщила, что на борту судна находится около 2,8 тыс. тонн дизельного топлива, а надзор осуществляют девять вооруженных сомалийцев с различным оружием, включая РПГ. На судне находятся 12 членов экипажа, среди которых граждане Египта и Индии.

    Согласно информации, полученной в воскресенье, танкер приблизился к северо-восточному побережью Сомали. Попытка перехватить судно судами береговой охраны Йемена не увенчалась успехом из-за оперативных ограничений, опасений за безопасность экипажа и сложных морских условий. В результате служба была вынуждена вернуть свои корабли на базу в Адене.

    В субботу береговая охрана Йемена сообщила о захвате танкера, следовавшего под флагом Республики Того, возле юго-восточного побережья страны. Захват осуществила вооруженная группа, которая направила судно к побережью Сомали. Танкер перевозил дизельное топливо из ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные захватили танкер у побережья Сомали.

    UKMTO сообщил о захвате грузового судна у берегов Сомали.

    Вооруженные люди захватили нефтяной танкер у побережья Йемена.

    3 мая 2026, 15:24 • Новости дня
    Армия Израиля ошибочно перехватила свои снаряды на границе с Ливаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила ракеты-перехватчики на ложные цели, неправильно идентифицировав снаряды, выпущенные ее солдатами на юге Ливана, сообщил армейский источник.

    Армия обороны Израиля ошибочно запустила ракеты-перехватчики по своим же снарядам на границе с Ливаном, передает ТАСС. Как сообщил армейский источник агентству, инцидент произошел после того, как солдаты ЦАХАЛ открыли огонь на юге Ливана.

    По словам источника, несколько выпущенных снарядов были ошибочно классифицированы израильскими военными как подозрительные воздушные цели. «Соответственно, были запущены ракеты-перехватчики», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ливана запретили военную деятельность организации «Хезболла».

    Армия Израиля вошла на территорию Ливана.

    В результате ударов Израиля по Ливану погибли 31 человек.

    3 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о запуске спецпроекта по защите от БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил о запуске специального проекта по нейтрализации угрозы атак беспилотников.

    «Несколько недель назад я отдал приказ о создании специального проекта по нейтрализации угрозы БПЛА, и уже сегодня мне будет представлен отчет о продвижении в этой сфере. Это потребует времени, но мы работаем над этим», – заявил Нетаньяху на заседании правительства, передает РИА «Новости».

    Параллельно Израиль занимается разработкой инновационных летательных аппаратов собственного производства. Нетаньяху подчеркнул, что эти технологии способны полностью изменить ситуацию в сфере безопасности страны.

    Ранее Израиль одобрил закупку новых эскадрилий F-35 и F-15IA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    3 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    Армия Израиля заявила об обстреле с территории Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные зафиксировали новый обстрел с территории Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия Израиля зафиксировала новый обстрел с территории Ливана, сообщает ТАСС. Пресс-служба израильских военных уточнила, что инцидент произошёл на севере страны, в районе приграничного поселка Авивим. Из-за угрозы атаки в этом районе была объявлена воздушная тревога.

    По информации израильских военных, в сторону Израиля было выпущено несколько снарядов. Один из них удалось перехватить, судьба остальных снарядов и эффективность попыток их перехвата пока уточняется.

    В армии Израиля подчеркнули, что данный обстрел стал очередным нарушением договоренностей о прекращении огня со стороны «Хезболлы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские атаки с 2 марта привели к гибели 2659 ливанцев.

    Боевики «Хезболлы» подбили израильские танки с помощью дронов на оптоволокне.

    Армия Израиля уничтожила 50 объектов «Хезболлы» на юге Ливана.

    3 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Суд в Израиле оставил под стражей активистов гуманитарной флотилии

    Tекст: Ольга Иванова

    Двум участникам перехваченной гуманитарной миссии для сектора Газа продлили арест – их планируют допросить спецслужбы по подозрению в террористической деятельности.

    Слушания по делу прошли в Ашкелоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. «Двое активистов «Глобальной флотилии Сумуда»… предстали третьего мая перед израильским судом в Ашкелоне, который продлил их заключение на два дня», – отмечает издание. Изначально власти требовали ареста на четыре дня.

    Адвокатам сообщили о грядущих допросах задержанных израильскими спецслужбами по подозрению в террористической деятельности. Ранее МИД страны обвинял их в работе на «Народную конференцию для палестинцев за рубежом».

    Напомним, караван из 70 судов отправился из Барселоны 15 апреля. Позднее активисты сообщили о перехвате кораблей израильскими военными в международных водах Средиземного моря недалеко от Крита. По их утверждению, солдаты вывели из строя двигатели и навигационные системы, после чего покинули суда.

    Напомним, накануне МИД Турции обвинил Израиль в пиратстве из-за захвата флотилии с гумпомощью.

    Ранее израильские военно-морские силы приступили к перехвату судов «Глобальной флотилии Сумуда» недалеко от острова Крит. Активисты объединения заявили о захвате как минимум двух судов военными.

    3 мая 2026, 23:05 • Новости дня
    ОАЭ вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно заявлению, опубликованному в воскресенье межправительственной организацией, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК).

    Этот шаг был предпринят после того, как 28 апреля ОАЭ объявили о своем выходе из ОПЕК и ОПЕК+, заявив о планах сосредоточиться на увеличении собственной добычи нефти, сообщил портал Investing.com

    Организация ОАПЕК, созданная в 1968 году, призвана расширить сотрудничество между арабскими странами-экспортерами нефти. В отличие от ОПЕК, она не устанавливает производственную политику для своих стран-членов.

    Выход ОАЭ из ОПЕК знаменует собой еще один шаг в отходе страны от многосторонних рамок регулирования добычи нефти.

    Ранее Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заявила, что выделит 200 млрд дирхамов (55 млрд долларов) на проекты в 2026-2028 годах для ускорения роста и реализации своей стратегии.

    Как заявила компания, запланированные контракты подтверждают пятилетний план капитальных вложений ADNOC и дают начало новому этапу реализации проектов мирового масштаба по цепочке создания стоимости для удовлетворения растущего мирового спроса на энергию.

    Напомним, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Представитель МИД ОАЭ аль-Хамели назвал выход из ОПЕК стратегическим решением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал решение ОАЭ возможным элементом сделки Абу-Даби с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами. Советник премьера Ирака Салех спрогнозировал создание новых нефтяных альянсов.

    3 мая 2026, 22:37 • Новости дня
    Уиткофф сообщил CNN о ходе переговоров США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    «Иран рассматривает ответ США на мирное предложение Тегерана, сообщило иранское министерство иностранных дел. По данным ведомства, план не затрагивает ядерные вопросы», – передает CNN.

    При этом спецпосланник США Стив Уиткофф заявил телекомпании о том, что переговоры между США и Ираном продолжаются.

    Ранее американский президент Дональд Трамп выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.

    4 мая 2026, 01:55 • Новости дня
    В Иране рассказали о ключевых пунктах мирного предложения для США

    В Иране заявили об отсутствии пунктов по ядерной программе в мирном плане

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил в эфире государственного телевидения о том, что США ответили на предложение Ирана через Пакистан, и Тегеран рассматривает ответ Вашингтона.

    «Наш план из 14 пунктов сосредоточен исключительно на прекращении войны и не содержит вопросов, связанных с ядерной сферой. На данном этапе мы сосредоточены на конкретных вопросах прекращения войны в регионе, включая Ливан», – приводит слова Багаи агентство Fars.

    В Иране отметили, что Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план и,  как заявили иранские официальные лица, теперь «мяч на стороне США».

    Тегеран и Вашингтон провели первый раунд переговоров в Исламабаде в середине апреля, через несколько дней после того, как Пакистан выступил посредником в прекращении огня, что позволило остановить 40-дневное американо-израильское наступление на страну.

    Переговоры провалились, иранские власти обвинили американскую делегацию в выдвижении максималистских требований. Попытки Пакистана организовать второй раунд переговоров между Ираном и США также потерпели неудачу, поскольку Иран отказался принять требования США.

    Багаи заявил, что «заявление США о разминировании Ормузского пролива принципиально не входит в наши планы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран 1 мая передал Пакистану новое предложение по перемирию с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. Затем глава Белого дома анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов.

