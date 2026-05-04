  • Новость часаМэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пять тысяч американских военных играют на нервах Европы
    США анонсировали проект по выводу запертых в Ормузе судов
    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа
    Канцлер ФРГ Мерц резко осадил больную раком избирательницу
    Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище
    Война на Ближнем Востоке оставила Польшу без американского оружия
    4 мая 2026, 03:50 • Новости дня

    Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани госпитализирован в критическом состоянии

    Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани госпитализирован в критическом состоянии

    Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани госпитализирован в критическом состоянии
    @ Fulton County Sheriff/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани госпитализирован и находится в «критическом, но стабильном состоянии», сообщил в воскресенье его пресс-секретарь Тед Гудман.

    Гудман не предоставил подробной информации о состоянии Джулиани и о том, как долго он находится в больнице, передает Reuters.

    «Мэр Джулиани – борец, который встречал испытания в своей жизни с непоколебимой силой, и он борется с той же силой сейчас. Мы просим вас присоединиться к нашей молитве за мэра Америки Руди Джулиани», – сказано в сообщении Гудмана.

    Джулиани, которому 81 год, получил признание за свою реакцию на теракт «Аль-Каиды*» 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, за что заслужил прозвище «мэр Америки».

    Джулиани работал адвокатом президента Дональда Трампа в его попытках отменить результаты выборов 2020 года, что привело к уголовным обвинениям против Джулиани в двух штатах США и иску о клевете от сотрудников избирательных участков. Джулиани свою вину в уголовных делах отрицает.

    Президент США Дональд Трамп в социальных сетях назвал Джулиани «лучшим мэром в истории Нью-Йорка» и добавил, что демократы обращались с ним нехорошо.

    В прошлом году Джулиани был госпитализирован после автомобильной аварии в Нью-Гэмпшире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший мэр Нью-Йорка Джулиани заключил сделку с обвинением ради роскошной недвижимости.


    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    1 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза в размере 25% могут стать фатальным испытанием для промышленности блока, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что в условиях продолжающегося энергетического кризиса европейская промышленность и так испытывает серьезные трудности, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитриева, введение столь высоких тарифов в сочетании с ростом цен на энергоносители будет «смертельным ударом по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза».

    Напомним, США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%.

    Комментарии (17)
    3 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт оценил вероятность атаки США на Кубу

    Военный эксперт Лямин: США могут попытаться провести маленькую победоносную войну на Кубе

    Эксперт оценил вероятность атаки США на Кубу
    @ Ramon Espinosa/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Куба давно является раздражающим фактором для США. Поэтому Вашингтон, раззадоренный успехом операции в Венесуэле, может попытаться устроить схожую маленькую победоносную войну против острова. При этом Штаты наверняка учтут неудачный опыт Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин.

    «Вероятность атаки США на Кубу довольно высока. Как показывает практика, нынешняя американская администрация в целом склонна решать вопросы и урегулировать свое недовольство чужой политикой военным путем. Мы в этом убедились на примере Венесуэлы и Ирана», – сказал военный эксперт Юрий Лямин.

    По мнению аналитика, Штаты могут использовать Кубу, чтобы отвлечь внимание от «не самой удачной» операции на Ближнем Востоке. Еще один аргумент в пользу возможной атаки – географическое положение острова. «Куба территориально ближе к США и Вашингтон может попытаться провести там маленькую победоносную войну по венесуэльскому сценарию», – рассуждает спикер.

    «К слову, успех операции против Николаса Мадуро раззадорил Дональда Трампа, Вашингтон стал меньше бояться подобных атак», – обратил внимание собеседник. Немаловажно и то, что Гавана давно является раздражающим фактором для США. «При этом в Америке находится большая кубинская оппозиционная диаспора, которая поддерживает республиканцев. Да и госсекретарь Марко Рубио является представителем этой общины», – детализирует он.

    «Так что решить кубинский вопрос новым способом выглядит для Трампа очень соблазнительно. И если не удастся дожать страну экономически, мы вполне можем увидеть военный сценарий. Я думаю, речь пойдет если не о похищении, то об убийстве политического руководства республики и дальнейшем давлении на новые власти», – допускает Лямин.

    Что примечательно этот сценарий сработал в Каракасе. Но не принес результатов в Тегеране, хотя «США на это надеялись». «Получится ли провернуть подобную операцию на Кубе – вопрос спорный. На мой взгляд, политический режим в Гаване более устойчив, нежели в Венесуэле. Но в то же время рычагов давления на Кубу у Штатов значительно больше», – сравнивает эксперт.

    В заключении Лямин предположил, что Вашингтон может учесть опыт Венесуэлы и Ирана в случае с Кубой. «И тогда Штаты попытаются сделать ставку на шоковый удар с привлечением большего количества сил и средств», – резюмировал он.

    Издание Politico со ссылкой на источники пишет, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции против Кубы. При этом отмечается, что пока что упор делается на дипломатические попытки убедить республику пойти на определенные уступки.

    В частности, Вашингтон настаивает на приватизации государственных предприятий острова, привлечении иностранных инвестиций и закупке американских энергоносителей. Как подчеркивает издание, Штаты донесли до Гаваны свою готовность повременить со сменой власти в республике, но при этом они хотят, чтобы отдельные официальные лица добровольно ушли в отставку.

    На этом фоне президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о росте военной угрозы для страны со стороны Штатов. «Президент США поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного масштаба», – написал кубинский лидер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он призвал международное сообщество обратить внимание на ситуацию и вместе с американским народом не допустить преступных действий ради интересов небольшой группы влиятельных лиц.

    Диас-Канель также добавил, что ни один агрессор не добьется капитуляции Гаваны, а столкнется с народом, полным решимости отстаивать суверенитет на каждом участке национальной территории.

    Комментарии (11)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 15:24 • Новости дня
    На Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»
    На Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»
    @ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Тимур Миндич обсуждал с бывшим министром обороны Украины Рустемом Умеровым возможные кандидатуры на пост посла в США.

    В числе обсуждаемых фигур были бывший министр юстиции Герман Галущенко и экс-министр энергетики Светлана Гринчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна». Миндич в разговоре предложил назначить Гринчук, заявив, что «она бы Трампа свела с ума».

    Среди возможных кандидатов также назывались сам Умеров, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Однако больше всего голосов, как следует из записи, отдавалось именно Гринчук, причем делалось это «для деда».

    Фрагменты этих разговоров были обнародованы депутатом Рады Алексеем Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    В декабре суд на Украине заочно определил меру пресечения для соратника главы киевского режима Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича по делу о коррупции в энергетике.

    Сообщалось, что участники этого скандала похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.

    В среду украинские СМИ опубликовали разговоры Миндича и Умерова о контрактах FirePoint.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном

    Политолог Межуев: Трамп оставляет себе право на продолжение конфликта с Ираном

    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американский президент, вероятно, хочет завершить противостояние с Ираном. Но сейчас ему важно понять: готовы ли его сторонники и американцы в целом принять компромиссное соглашение с Тегераном. Если общество окажется готово продолжить войну, то Белый дом сможет пойти на этот шаг, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании войны с Ираном.

    «Оповещение Конгресса об окончании боевых действий со стороны администрации Белого дома – во многом чисто правовой шаг. Согласно закону 1973 года о военных полномочиях президента глава государства может участвовать в конфликте без одобрения парламента всего 60 дней. Данный срок в противостоянии с Ираном подходил к концу», – заметил американист Борис Межуев.

    «Поэтому Трамп подобным обращением к Конгрессу сохраняет формальную правоту с точки зрения закона. В то же время данный шаг позволяет президенту США сохранить вариативность будущих действий. Судя по всему, в Белом доме действительно хотят завершить конфликт с Тегераном. Над этим Вашингтон сейчас и работает», – полагает эксперт.

    «Но разгромных соглашений с Ираном подписать не удастся. Соответственно, уведомление парламента и вынужденная пауза в действиях на ближневосточном направлении позволит Трампу взвесить все за и против. Уверен, уже сейчас его команда опрашивает сенаторов – будут ли они готовы поддержать относительно слабое, с американской точки зрения, соглашение о мире», – полагает собеседник.

    «Параллельно с этим команда президента начнет изучать общественное мнение. Поддержка конфликта среди населения крайне невысока, однако и здесь важно зафиксировать, насколько избиратели-республиканцы осознают вероятность подписания крайне компромиссного договора с Тегераном», – рассуждает эксперт.

    «Если парламентарии или граждане США неожиданно покажут неготовность к признанию складывающегося статус-кво, то Белому дому придется начать вторую волну конфликта. Закон 1973 года это позволяет, поскольку он буквально пропитан юридическими неточностями и слабыми местами», – полагает он.

    «В его тексте не указано, будет ли конфликт, возобновленный через неделю-две после уведомления Конгресса, считаться продолжением предыдущей войны или качественно новым противостоянием. Трактовать, соответственно, последующие действия можно весьма широко, чем в теории Дональд Трамп и сможет воспользоваться», – заключил Межуев.

    Ранее глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о том, что конфликт в Иране завершен. Однако, как отмечает Associated Press, в своем письме президент якобы дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала. В то же время глава государства подчеркнул, что осуществленная операция вне всяких сомнений является успешной.

    «Угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной», – подчеркнул он.

    Сообщение Трампа вызвало обширную реакцию в американской политической среде. Так, лидер демократов в Сенате Штатов Чак Шумер назвал аргументацию Белого дома «ерундой». В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) он назвал войну с Тегераном незаконной.

    «Каждый день, когда республиканцы становятся соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда под угрозой находятся человеческие жизни, царит хаос и растут цены», – заявил Шумер. Тем не менее с юридической стороны вопроса действия главы Белого дома выглядят вполне логичными и законными.

    Решения Дональда Трампа регламентируются резолюцией о военных полномочиях 1973 года, согласно которой лидер страны может вести военные действия лишь 60 дней. По их окончании он должен прекратить противостояние или запросить у Конгресса дополнительное продление сроком на 30 суток в случае «неизбежной необходимости».

    Между тем споры вокруг конфликта на Ближнем Востоке в Штатах не утихают. В конце апреля CBS News сообщило, что реальные расходы США на войну вдвое превышают заявленные Пентагоном 25 млрд долларов. По словам журналистов, озвученная сумма не учитывает необходимость восстановления уничтоженной техники и поврежденных баз.

    Комментарии (4)
    3 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Американист объяснил планы Трампа вывести более 5 тыс. американских военных из Германии

    Американист Дудаков: В присутствии войск США в Германии не было никакого смысла

    Американист объяснил планы Трампа вывести более 5 тыс. американских военных из Германии
    @ Petty Officer 2nd Class Kim Harris/U.S. Army Central/dvidshub.net

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально было понятно, что американские военные находились в Германии ради самого факта присутствия. По логике США, после начала СВО это должно было оказывать давление на Россию. Однако сегодня ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года. При этом вывести дополнительные силы из Европы Трампу не позволит закон, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Администрация Дональда Трампа действительно рассматривает возможность вывода одной бригады сухопутной армии США, численность которой все-таки, скорее всего, не дотягивает до пяти тысяч. Этот контингент был передислоцирован в ФРГ после начала спецоперации и особого смысла его держать на территории Германии не было», – считает американист Малек Дудаков.

    По его словам, это был элемент символического давления на Россию в военном ключе. «Все изначально понимали, что солдаты находятся там ради самого факта присутствия, не более того. Сейчас же ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года», – добавляет аналитик.

    Между тем, основной ключевой персонал американских военных баз Германии, вроде базы Ramstein, не затронут. Поэтому американская логистика, которая пользуется этими объектами, «никоим образом не пострадает». В этом контексте есть более значимый сюжет, акцентирует собеседник.

    «Трамп решил не отправлять в Германию батальон дальнобойного огня, вооруженный HIMARS. А ведь при Джо Байдене предполагалось, что они получат первые американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle. Это стало бы серьезной эскалацией в отношениях с Москвой», – пояснил он.

    Учитывая, что Трамп обижен на европейцев из-за Ирана, он ищет способы им насолить. «Впрочем, надо понимать, что возможности президента ограничены. Так, если мы берем тарифы, то большинство из них Верховный суд уже отменил. Что касается войск, то американский лидер не случайно выводит только одну бригаду из Европы», – замечает Дудаков.

    Эксперт рассказал, что Трампу, согласно американскому законодательству, запрещено сейчас сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс. «На сегодняшний день на континенте находится порядка 80 тыс. военных. Так что, по сути, президент просто доводит количество солдат до минимально допустимого значения», – детализирует спикер.

    Однако сам факт вывода войск Дудаков расценил как «важный сигнал». «Трамп показывает европейцам, что на «зонтик безопасности Дяди Сэма» полагаться не стоит. И они будут реагировать на это соответствующим образом, а именно – пытаться работать в обход США. Тем более, что мы уже видим, как блок НАТО все больше превращается в исключительно европейскую историю», – резюмировал американист.

    Трамп заявил о намерении вывести из Германии более пяти тыс. американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал вывод только 5 тыс. солдат. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

    Напомним, решение Трампа последовало вслед за ссорой американского лидера с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Тот обвинил главу Белого дома в непродуманных действиях против Ирана. Затем он фактически обвинил Трампа в том, что его действия унижают все Соединенные Штаты.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Трамп посчитал предложение Ирана неприемлемым для урегулирования конфликта

    Трамп назвал очередное предложение Ирана «неприемлемым»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что ознакомился с очередным предложением Тегерана по урегулированию конфликта и ответил «иранское предложение неприемлемо для меня».

    Президент США сказал в комментарии Kan News о том, что узнал о новом предложении из Ирана и считает его «неприемлемым».

    Трамп добавил, что «кампания идет отлично» и снова призвал помиловать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметив, что он является «премьером военного времени» и Израиль не существовал бы, «если бы не я и Биби».

    «Вам нужен премьер-министр, который мог бы сосредоточиться на войне, а не на ерунде», – подчеркнул Трамп.

    До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о получении от США ответа на предложение по урегулированию конфликта. Посредником между сторонами в этот раз так же выступил Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский лидер ранее заявлял, что Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия, предполагая, что Тегеран вряд ли сможет предложить Вашингтону выгодные условия сделки.

    Кроме того, советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.


    Комментарии (3)
    3 мая 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп объявил о планах вывести из Германии более 5 тыс. американских военных
    Трамп объявил о планах вывести из Германии более 5 тыс. американских военных
    @ Robyn Haake/Planetpix/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон намерен вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. американских военнослужащих, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп подтвердил, что США намерены «значительно сократить контингент» в Германии. «И мы сократим гораздо больше, чем на 5 тысяч», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас в Германии находятся 35 тыс. американских военных, а также штаб-квартира всей европейской группировки США. Пентагон подтвердил решение вывести 5 тыс. военных из Германии.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Трампа в непродуманных действиях против Ирана. Затем он фактически обвинил Трампа в том, что его действия унижают все Соединенные Штаты.


    Комментарии (4)
    1 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп не исключил вариант сокращения военного присутствия в европейских странах из-за глубокого недовольства их действиями.

    Глава Белого дома не исключил вероятность отзыва американских военнослужащих с территорий Испании и Италии, передает РИА «Новости».

    «Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», – сказал он.

    Ранее он заявлял, что США рассматривают возможность сокращения военного присутствия в Германии. Дональд Трамп упрекнул немецкого канцлера Фридриха Мерца в абсолютном непонимании иранской проблемы.

    Комментарии (3)
    1 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Трамп сообщил о недовольстве предложением Ирана по ядерной сделке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    По словам американского лидера, Тегеран проявляет заинтересованность в соглашении, однако представленный вариант не устраивает Вашингтон, передает РИА «Новости».

    «Они стремятся к соглашению, однако меня оно (последнее предложение Ирана) не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события», – сказал он журналистам.

    Ранее президент США пообещал заключить принципиально новую ядерную сделку с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану усилением давления при отказе от сделки с Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 07:49 • Новости дня
    Трамп: Мы как пираты

    Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством.

    Выступая на мероприятии во Флориде, он заявил, что блокада оказалась крайне прибыльным делом, передает РИА «Новости».

    «Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Американский лидер отказался принять мирные предложения Тегерана по урегулированию конфликта.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%

    Трамп: США повышают ставку пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ставка импортной пошлины на автомобили и грузовики, поставляемые в Соединенные Штаты из стран Европейского союза, будет увеличена до 25% со следующей недели, объявил американский президент Дональд Трамп.

    Глава Белого дома отметил, что этого шаг связан с невыполнением ЕС условий ранее достигнутого торгового соглашения между сторонами, передает ТАСС.

    «Рад объявить о том, что, поскольку Европейский союз не выполняет целиком нашу согласованную торговую сделку, я на следующей неделе увеличу пошлины на произведенные в ЕС автомашины и грузовики, ввозимые в США. Ставка пошлины будет увеличена до 25%», – написал он на своей странице в Truth Social.

    В январе США объявили о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Ранее США собрались ввести пошлину в 133% на ввоз палладия из России.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 21:12 • Новости дня
    Трамп отказался просить одобрение конгресса на продолжение операции против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока.

    Он заявил, что норма Закона о военных полномочиях 1973 года, требующая подобного разрешения, никогда не применялась и, по мнению любого президента, является неконституционной, передает РИА «Новости». «Многие президенты, как вы знаете, выходили за эти рамки. Это никогда не применялось, этого никогда не придерживались, и каждый президент считал это абсолютно неконституционным – и мы с этим согласны», – отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.

    Кроме того, президент США заявил, что Соединенные Штаты располагают рекордными запасами боеприпасов по всему миру. Американский лидер также заверил, что в данный момент боезапасы США полностью укомплектованы.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия.

    Исследование Ipsos, ABC и Washington Post показало, что большинство граждан США назвали ошибкой начало военной операции против Ирана.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 12:28 • Новости дня
    Стубб выразил готовность использовать отношения с Трампом в интересах Украины
    Стубб выразил готовность использовать отношения с Трампом в интересах Украины
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Финляндии Александр Стубб выразил желание использовать свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом в интересах Украины.

    Стубб выразил мнение, что его контакты с президентом США могут принести пользу Украине, передает РИА «Новости».

    В беседе с телеканалом n-tv Стубб пояснил: «Я очень реалистичен. Президент Трамп – независимый человек. Если я смогу внести хотя бы одну из десяти идей по поводу войны на Украине, это будет хорошо».

    В то же время Стубб подчеркнул, что не намерен переоценивать свое влияние на ситуацию и не хочет приписывать себе чрезмерную роль в этом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский лидер получил неофициальный статус лучшего друга Дональда Трампа.

    Позже политик заявил о готовности Хельсинки участвовать в обеспечении мира на Украине.

    При этом он допустил фактическое признание Евросоюзом территориальных уступок Киева в пользу России.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 05:03 • Новости дня
    Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия

    Хегсет сообщил о приостановке отсчета проведения операции США против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с перемирием между США и Ираном отсчет 60 дней для начала военной операции без одобрения Конгресса был приостановлен, сообщил во время слушаний в Сенате шеф Пентагона Пит Хегсет.

    В ходе слушаний в Сенате глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что отсчет 60 дней на проведение военной операции США против Ирана без согласия Конгресса поставлен на паузу из-за режима прекращения огня, передают «Вести».

    Закон о военных полномочиях 1973 года позволяет президенту использовать вооруженные силы за рубежом не более 60 дней без одобрения законодательного органа. В данном случае полномочия президента США истекали бы 1 мая.

    Отвечая на вопрос о планах администрации по дальнейшим действиям, Хегсет сослался на Белый дом, отметив, что именно президент принимает решение о необходимости обращения в Конгресс.

    «Однако сейчас у нас действует режим прекращения огня, и, как мы понимаем, это означает, что 60-дневный отсчет либо ставится на паузу, либо полностью останавливается во время перемирия», – заявил Хегсет.

    Хегсет также сообщил, что администрация США может обратиться в Конгресс за дополнительным финансированием для покрытия военных расходов на Ближнем Востоке.

    Ранее американский Сенат отклонил резолюцию о запрете военных операций против Ирана без согласия Конгресса.

    Позже президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня до получения предложений от Тегерана.

    В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет решил объяснить конгрессменам причины затянувшегося конфликта.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 10:36 • Новости дня
    Politico: Трамп собрался наказать Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп принял меры, усиливающие напряженность в отношениях с европейскими странами, что подтверждает его жесткую позицию по этому вопросу, отмечают западные СМИ.

    Последние решения президента США Дональда Трампа подтверждают его стремление наказать европейские страны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Politico. В статье отмечается, что разногласия между администрацией Трампа и европейскими партнерами становятся все более острыми и уже кажутся практически непримиримыми.

    «Трамп в настоящий момент больше заинтересован в том, чтобы бичевать и, возможно, наказывать европейские державы, чем сотрудничать с ними», – говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что недавние шаги американского президента придали европейцам уверенность в необходимости обретения большей независимости от Вашингтона, хотя этот процесс идет не слишком быстро.

    В качестве одного из последних решений упоминается вывод 5 тыс. американских военнослужащих из Германии в течение года, что подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. На фоне этих событий европейские лидеры начали обсуждать создание Европейского оборонительного союза и постепенно адаптироваться к новым реалиям.

    Издание уточняет, что ранее европейские политики старались угодить Трампу – соглашались на высокие пошлины и обещали увеличить расходы на оборону. Они считали это необходимой платой за то, чтобы президент США продолжал уделять внимание украинскому конфликту.

    Накануне Дональд Трамп заявил о намерении ввести с новой недели пошлины в 25% на автомобили и грузовики из Евросоюза. В свою очередь, глава Евросовета Антониу Кошта предупредил администрацию США о недопустимости вмешательства в европейские дела.

    Также глава Евросовета заявил, что Евросоюз может потерять самостоятельность, если передаст принятие ключевых решений Дональду Трампу.


    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю
    Захарова сообщила о навязывании гражданства США детям дипломатов из России
    Силуанов: Бюджет дополнительно получит 200 млрд рублей из-за роста цен на нефть
    Дипломаты выясняют наличие россиян на борту задержанного в Швеции танкера
    На круизном лайнере в Атлантике от вируса погибли люди
    Мирошник: «Пленки Миндича» раскрыли устройство коррупционной системы Зеленского
    Диетолог рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни