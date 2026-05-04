Захарова сообщила о навязывании гражданства США детям дипломатов из России

«Теперь госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно, под предлогом закрепленного в Конституции США «права почвы», и якобы ограниченного характера консульского иммунитета», – написала дипломат в статье для газеты «Ведомости».

Захарова подчеркнула, что подобная практика ведется несколько лет и началась еще до победы Дональда Трампа на выборах президента США.

По ее словам, с 2023 года американцы стали использовать этот механизм, чтобы выставить Трампа в невыгодном свете перед разными аудиториями, включая международное сообщество и собственный электорат.

«Российским дипломатам гражданство впихивают насильно, а другим его не дают», – отметила она.

Захарова сравнила происходящее с комикс про Спайдермена, который запутался в собственной паутине.

NBC передал о планах американского президента лишать гражданства до 200 человек в месяц.




