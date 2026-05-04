    4 мая 2026, 00:20 • Новости дня

    Трамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов

    @ CNP/ADM/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США с понедельника, 4 мая, направят корабли иностранных государств через Ормузский пролив, и предупредил, если Иран попытается нарушить этот процесс, американские военные применят силу.

    Объявленная Трампом активность в Ормузском проливе, которую он назвал «Проектом Свобода», является самым значительным шагом его администрации в попытке вновь открыть ключевой пролив с тех пор, как Иран закрыл его в начале войны, пишет портал Axios.

    Хотя Трамп говорит, что этот шаг носит «гуманитарный характер», проект – явный вызов усилиям Тегерана по установлению контроля над проливом. Военный ответ Ирана может спровоцировать конфронтацию и даже перерасти в войну.

    В социальной сети Truth, американский лидер заявил, что страны всего мира, которые не участвуют в войне, но у которых есть корабли, застрявшие в проливе, попросили США помочь их освободить.

    По его словам, на большинстве этих судов заканчивается продовольствие и другие припасы для экипажей, люди страдают от проблем со здоровьем.

    «Перемещение судов предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого. Которые являются жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест от имени Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, страны Иран. Мы сказали тем странам, что будем безопасно выводить их суда из ограниченного водного канала, чтобы они могли свободно заниматься своим бизнесом», – написал Трамп.

    По его словам, если описанный процесс каким-либо образом будет нарушен, с этим придется бороться силой.

    При этом какое-то время не было понятно, участвует ли Иран в вышеописанном проекте и согласован ли он с Тегераном.

    Трамп написал, что его представители «ведут очень позитивные дискуссии» с Ираном, подчеркнув, что они «могут привести к чему-то очень позитивному для всех».

    По словам источников Axios, в воскресенье США направили еще один измененный проект соглашения о прекращении войны в ответ на последнее предложение Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Fмериканский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    3 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт оценил вероятность атаки США на Кубу

    @ Ramon Espinosa/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Куба давно является раздражающим фактором для США. Поэтому Вашингтон, раззадоренный успехом операции в Венесуэле, может попытаться устроить схожую маленькую победоносную войну против острова. При этом Штаты наверняка учтут неудачный опыт Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин.

    «Вероятность атаки США на Кубу довольно высока. Как показывает практика, нынешняя американская администрация в целом склонна решать вопросы и урегулировать свое недовольство чужой политикой военным путем. Мы в этом убедились на примере Венесуэлы и Ирана», – сказал военный эксперт Юрий Лямин.

    По мнению аналитика, Штаты могут использовать Кубу, чтобы отвлечь внимание от «не самой удачной» операции на Ближнем Востоке. Еще один аргумент в пользу возможной атаки – географическое положение острова. «Куба территориально ближе к США и Вашингтон может попытаться провести там маленькую победоносную войну по венесуэльскому сценарию», – рассуждает спикер.

    «К слову, успех операции против Николаса Мадуро раззадорил Дональда Трампа, Вашингтон стал меньше бояться подобных атак», – обратил внимание собеседник. Немаловажно и то, что Гавана давно является раздражающим фактором для США. «При этом в Америке находится большая кубинская оппозиционная диаспора, которая поддерживает республиканцев. Да и госсекретарь Марко Рубио является представителем этой общины», – детализирует он.

    «Так что решить кубинский вопрос новым способом выглядит для Трампа очень соблазнительно. И если не удастся дожать страну экономически, мы вполне можем увидеть военный сценарий. Я думаю, речь пойдет если не о похищении, то об убийстве политического руководства республики и дальнейшем давлении на новые власти», – допускает Лямин.

    Что примечательно этот сценарий сработал в Каракасе. Но не принес результатов в Тегеране, хотя «США на это надеялись». «Получится ли провернуть подобную операцию на Кубе – вопрос спорный. На мой взгляд, политический режим в Гаване более устойчив, нежели в Венесуэле. Но в то же время рычагов давления на Кубу у Штатов значительно больше», – сравнивает эксперт.

    В заключении Лямин предположил, что Вашингтон может учесть опыт Венесуэлы и Ирана в случае с Кубой. «И тогда Штаты попытаются сделать ставку на шоковый удар с привлечением большего количества сил и средств», – резюмировал он.

    Издание Politico со ссылкой на источники пишет, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции против Кубы. При этом отмечается, что пока что упор делается на дипломатические попытки убедить республику пойти на определенные уступки.

    В частности, Вашингтон настаивает на приватизации государственных предприятий острова, привлечении иностранных инвестиций и закупке американских энергоносителей. Как подчеркивает издание, Штаты донесли до Гаваны свою готовность повременить со сменой власти в республике, но при этом они хотят, чтобы отдельные официальные лица добровольно ушли в отставку.

    На этом фоне президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о росте военной угрозы для страны со стороны Штатов. «Президент США поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного масштаба», – написал кубинский лидер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он призвал международное сообщество обратить внимание на ситуацию и вместе с американским народом не допустить преступных действий ради интересов небольшой группы влиятельных лиц.

    Диас-Канель также добавил, что ни один агрессор не добьется капитуляции Гаваны, а столкнется с народом, полным решимости отстаивать суверенитет на каждом участке национальной территории.

    3 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи жестко раскритиковал американские власти, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи выступил с резким заявлением в адрес Соединенных Штатов, передает ТАСС. Он предупредил Вашингтон о решимости Тегерана жестко противостоять любым угрозам.

    «США – единственный в мире пират с авианосцами. Наша способность бороться с пиратами не уступает нашей способности топить боевые корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши корабли и силы окажутся на кладбище, подобно тому, как обломки вашего самолета остались в Исфахане», – написал политик в социальной сети X.

    Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана.

    Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    3 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Американист объяснил планы Трампа вывести более 5 тыс. американских военных из Германии

    Американист Дудаков: В присутствии войск США в Германии не было никакого смысла

    @ Petty Officer 2nd Class Kim Harris/U.S. Army Central/dvidshub.net

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально было понятно, что американские военные находились в Германии ради самого факта присутствия. По логике США, после начала СВО это должно было оказывать давление на Россию. Однако сегодня ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года. При этом вывести дополнительные силы из Европы Трампу не позволит закон, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Администрация Дональда Трампа действительно рассматривает возможность вывода одной бригады сухопутной армии США, численность которой все-таки, скорее всего, не дотягивает до пяти тысяч. Этот контингент был передислоцирован в ФРГ после начала спецоперации и особого смысла его держать на территории Германии не было», – считает американист Малек Дудаков.

    По его словам, это был элемент символического давления на Россию в военном ключе. «Все изначально понимали, что солдаты находятся там ради самого факта присутствия, не более того. Сейчас же ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года», – добавляет аналитик.

    Между тем, основной ключевой персонал американских военных баз Германии, вроде базы Ramstein, не затронут. Поэтому американская логистика, которая пользуется этими объектами, «никоим образом не пострадает». В этом контексте есть более значимый сюжет, акцентирует собеседник.

    «Трамп решил не отправлять в Германию батальон дальнобойного огня, вооруженный HIMARS. А ведь при Джо Байдене предполагалось, что они получат первые американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle. Это стало бы серьезной эскалацией в отношениях с Москвой», – пояснил он.

    Учитывая, что Трамп обижен на европейцев из-за Ирана, он ищет способы им насолить. «Впрочем, надо понимать, что возможности президента ограничены. Так, если мы берем тарифы, то большинство из них Верховный суд уже отменил. Что касается войск, то американский лидер не случайно выводит только одну бригаду из Европы», – замечает Дудаков.

    Эксперт рассказал, что Трампу, согласно американскому законодательству, запрещено сейчас сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс. «На сегодняшний день на континенте находится порядка 80 тыс. военных. Так что, по сути, президент просто доводит количество солдат до минимально допустимого значения», – детализирует спикер.

    Однако сам факт вывода войск Дудаков расценил как «важный сигнал». «Трамп показывает европейцам, что на «зонтик безопасности Дяди Сэма» полагаться не стоит. И они будут реагировать на это соответствующим образом, а именно – пытаться работать в обход США. Тем более, что мы уже видим, как блок НАТО все больше превращается в исключительно европейскую историю», – резюмировал американист.

    Трамп заявил о намерении вывести из Германии более пяти тыс. американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал вывод только 5 тыс. солдат. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

    Напомним, решение Трампа последовало вслед за ссорой американского лидера с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Тот обвинил главу Белого дома в непродуманных действиях против Ирана. Затем он фактически обвинил Трампа в том, что его действия унижают все Соединенные Штаты.

    3 мая 2026, 03:55 • Новости дня
    Белый дом заявил о желании уничтожить ракетный потенциал Ирана
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США хотели бы полностью ликвидировать ракетный потенциал Ирана, заявил Белый дом.

    По версии США, в настоящее время Иран сохранил лишь 15% своих первоначальных мощностей по выпуску ракет. Такое сокращение стало результатом недавних ударов со стороны США и Израиля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил отвечать на атаки со стороны США продолжительными и болезненными ударами, даже если американские действия будут ограниченными.

    Белый дом письменно уведомил Конгресс США о том, что конфликт в Иране завершен, но дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала.

    3 мая 2026, 18:27 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке оставила Польшу без американского оружия
    @ Sgt. Camilo Parody/U.S. Marine Corps Forces/dvidshub.net

    Tекст: Ольга Иванова

    Обострение ситуации в ближневосточном регионе привело к срыву сроков передачи военной техники из Соединенных Штатов для нужд польской армии.

    Глава Министерства национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш подтвердил проблемы с получением вооружения, передает РИА «Новости». По его словам, американская сторона уже уведомила Варшаву о возможных сдвигах в графике.

    «Что касается батарей Patriot, у нас нет сигнала, чтобы были задержки. В отношении другой техники, элементов, которые мы покупаем, могут быть задержки. Такую информацию мы получаем от американской стороны», – сказал министр.

    При этом чиновник подчеркнул, что текущие изменения сроков не являются критическими для государства. Однако он признал, что ближневосточный конфликт негативно сказывается на снабжении не только Варшавы, но и других европейских союзников.

    За последние несколько лет польские власти заключили с Вашингтоном многомиллиардные контракты. Соглашения предусматривают закупку самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, бронетехники и средств противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров о возможных проблемах с поставками вооружений из-за ситуации в Иране.

    Предстоящие серьезные задержки американского оружия вызывают тревогу в европейских странах.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о риске многолетних срывов сроков передачи военной техники.

    3 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Трамп посчитал предложение Ирана неприемлемым для урегулирования конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что ознакомился с очередным предложением Тегерана по урегулированию конфликта и ответил «иранское предложение неприемлемо для меня».

    Президент США сказал в комментарии Kan News о том, что узнал о новом предложении из Ирана и считает его «неприемлемым».

    Трамп добавил, что «кампания идет отлично» и снова призвал помиловать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметив, что он является «премьером военного времени» и Израиль не существовал бы, «если бы не я и Биби».

    «Вам нужен премьер-министр, который мог бы сосредоточиться на войне, а не на ерунде», – подчеркнул Трамп.

    До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о получении от США ответа на предложение по урегулированию конфликта. Посредником между сторонами в этот раз так же выступил Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский лидер ранее заявлял, что Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия, предполагая, что Тегеран вряд ли сможет предложить Вашингтону выгодные условия сделки.

    Кроме того, советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.


    3 мая 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп объявил о планах вывести из Германии более 5 тыс. американских военных
    @ Robyn Haake/Planetpix/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон намерен вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. американских военнослужащих, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп подтвердил, что США намерены «значительно сократить контингент» в Германии. «И мы сократим гораздо больше, чем на 5 тысяч», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас в Германии находятся 35 тыс. американских военных, а также штаб-квартира всей европейской группировки США. Пентагон подтвердил решение вывести 5 тыс. военных из Германии.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Трампа в непродуманных действиях против Ирана. Затем он фактически обвинил Трампа в том, что его действия унижают все Соединенные Штаты.


    3 мая 2026, 03:14 • Новости дня
    Трамп: Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия

    Tекст: Антон Антонов

    Вряд ли предложение Ирана по урегулированию конфликта с США окажется приемлемым, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Скоро я рассмотрю план, который Иран только что нам направил, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Кроме того, американский лидер счел возможной работу нефтяных компаний США в Иране в будущем. При этом возможные детали подобного сотрудничества он раскрывать не стал.

    Также президент США допустил вероятность возобновления военных ударов по иранской территории. Он назвал такой сценарий вполне возможным, однако отказался уточнять, какие именно события могут спровоцировать новые атаки со стороны Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Тегеран передал Вашингтону инициативу по завершению войны. Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    3 мая 2026, 05:16 • Новости дня
    ВВС Иордании нанесли удар по югу Сирии

    ВВС Иордании разбомбили склады с оружием на границе Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Военно-воздушные силы Иордании провели операцию по ликвидации складов с оружием и наркотиками на сирийско-иорданской границе, сообщило министерство обороны королевства. Al Ekhbariya со ссылкой на источники указывает, что удар был нанесен в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии.

    Целью атаки ВВС стали «места незаконной торговли оружием и наркотиками на северной границе королевства», передает РИА «Новости» со ссылкой на Petra.

    «Операция была направлена на производственные мощности, мастерские и склады, откуда торговцы перевозят оружие и наркотики на территорию Иордании», – отметили в министерстве обороны.

    В оборонном ведомстве добавили, что главной задачей проведенных мероприятий стало пресечение проникновения опасных грузов на территорию государства.

    Al Ekhbariya указывает, что серия авиаударов нанесена по штабу вооруженных групиировок в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иордания не первый год использует войска для борьбы с поставками наркотиков из Сирии.

    3 мая 2026, 04:56 • Новости дня
    Нобелевский комитет потребовал освободить лауреата премии мира Мохаммади в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Норвежский Нобелевский комитет выразил серьезную обеспокоенность состоянием лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади, находящейся в тюрьме в Иране.

    В организации потребовали от иранского руководства освободить Мохаммади и передать профильной медицинской бригаде для оказания необходимой помощи, передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана госпитализировали Мохаммади после резкого ухудшения ее состояния здоровья.

    Мохаммади с 2021 года находилась в тюрьме в Иране по обвинению в сговоре против государства и пропаганде против иранского правительства. В 2023 году ей присудили Нобелевскую премию мира.

    3 мая 2026, 02:55 • Новости дня
    Американские военные перебросили третий беспилотник MQ-4C Triton в Иорданию

    Tекст: Антон Антонов

    Военно-морские силы Соединенных Штатов направили на авиабазу Аль-Хусейн в Иордании очередной стратегический разведывательный дрон MQ-4C Triton, сообщил портал Itamilradar.

    Аппарат прибыл на Ближний Восток с итальянского острова Сицилия. Прежде этот разведывательный беспилотник постоянно базировался на военном аэродроме Сигонелла. Теперь на иорданской территории размещены по меньшей мере три подобных БПЛА, передает «Интерфакс» со ссылкой на Itamilradar.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле MQ-4C Triton, запущенный с территории Иордании, патрулировал воздушное пространство над Персидским заливом. Northrop Grumman MQ-4C Triton способен в режиме реального времени передавать разведывательную информацию и вести наблюдение за обширными морскими и сухопутными территориями.

    3 мая 2026, 15:53 • Новости дня
    Захваченный у Йемена танкер с топливом ушел к берегам Сомали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA заходит в территориальные воды Сомали, сообщила служба береговой охраны Йемена на своём сайте.

    Захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA зашел в территориальные воды Сомали, передает РИА «Новости». Йеменская служба береговой охраны сообщила, что на борту судна находится около 2,8 тыс. тонн дизельного топлива, а надзор осуществляют девять вооруженных сомалийцев с различным оружием, включая РПГ. На судне находятся 12 членов экипажа, среди которых граждане Египта и Индии.

    Согласно информации, полученной в воскресенье, танкер приблизился к северо-восточному побережью Сомали. Попытка перехватить судно судами береговой охраны Йемена не увенчалась успехом из-за оперативных ограничений, опасений за безопасность экипажа и сложных морских условий. В результате служба была вынуждена вернуть свои корабли на базу в Адене.

    В субботу береговая охрана Йемена сообщила о захвате танкера, следовавшего под флагом Республики Того, возле юго-восточного побережья страны. Захват осуществила вооруженная группа, которая направила судно к побережью Сомали. Танкер перевозил дизельное топливо из ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные захватили танкер у побережья Сомали.

    UKMTO сообщил о захвате грузового судна у берегов Сомали.

    Вооруженные люди захватили нефтяной танкер у побережья Йемена.

    3 мая 2026, 01:47 • Новости дня
    Иран назвал захват американцами торгового судна нарушением международного права

    Представитель МИД Ирана Багаи обвинил США в нарушении международного права

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран считает захват американцами иранского судна нарушением международного права, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

     «Мировое сообщество, государства-члены и генеральный секретарь ООН должны решительно отвергать любую нормализацию подобных вопиющих нарушений международного права», – приводит слова Багаи РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США сами сравнили американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством. В Белом доме назвали такие действия очень прибыльным делом. В апреле Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о захвате торгового судна Touska, которое пыталось прорвать блокаду в районе Оманского залива.

    3 мая 2026, 15:24 • Новости дня
    Армия Израиля ошибочно перехватила свои снаряды на границе с Ливаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила ракеты-перехватчики на ложные цели, неправильно идентифицировав снаряды, выпущенные ее солдатами на юге Ливана, сообщил армейский источник.

    Армия обороны Израиля ошибочно запустила ракеты-перехватчики по своим же снарядам на границе с Ливаном, передает ТАСС. Как сообщил армейский источник агентству, инцидент произошел после того, как солдаты ЦАХАЛ открыли огонь на юге Ливана.

    По словам источника, несколько выпущенных снарядов были ошибочно классифицированы израильскими военными как подозрительные воздушные цели. «Соответственно, были запущены ракеты-перехватчики», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ливана запретили военную деятельность организации «Хезболла».

    Армия Израиля вошла на территорию Ливана.

    В результате ударов Израиля по Ливану погибли 31 человек.

    3 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    Армия Израиля заявила об обстреле с территории Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные зафиксировали новый обстрел с территории Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия Израиля зафиксировала новый обстрел с территории Ливана, сообщает ТАСС. Пресс-служба израильских военных уточнила, что инцидент произошёл на севере страны, в районе приграничного поселка Авивим. Из-за угрозы атаки в этом районе была объявлена воздушная тревога.

    По информации израильских военных, в сторону Израиля было выпущено несколько снарядов. Один из них удалось перехватить, судьба остальных снарядов и эффективность попыток их перехвата пока уточняется.

    В армии Израиля подчеркнули, что данный обстрел стал очередным нарушением договоренностей о прекращении огня со стороны «Хезболлы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские атаки с 2 марта привели к гибели 2659 ливанцев.

    Боевики «Хезболлы» подбили израильские танки с помощью дронов на оптоволокне.

    Армия Израиля уничтожила 50 объектов «Хезболлы» на юге Ливана.

