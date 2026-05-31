Медведев сообщил о завершении праймериз Единой России

Tекст: Ольга Иванова

Более 1300 участников специальной военной операции подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России», передают РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, руководитель партии Дмитрий Медведев.

«Наша партия исполняет поручение президента о максимальном увлечении участников специальной военной операции в избирательный процесс в целях управления страной. Ну и более 1300 таких ветеранов, кандидатов наших подали заявки на участие в праймериз», – заявил политик.

По словам Медведева, в качестве избирателей свои голоса отдали более 10 млн граждан страны. При этом конкурс на места в Государственной Думе составил около 12 человек на место, а в региональные парламенты – около семи.

Отмечается, что процедура прошла практически без нарушений, несмотря на попытки обрушить цифровую систему. Окончательные итоги онлайн-голосования, которое проходило с 25 по 31 мая, партия обсудит в понедельник на совместном заседании Бюро высшего совета и президиума Генерального совета.

В списках кандидатов на выборы в Госдуму числятся более четырех тысяч человек.

На предварительном голосовании для участников спецоперации сохраняется надбавка в виде дополнительных 25% голосов.