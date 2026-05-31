Росавиация отчиталась о ходе летных испытаний новых пассажирских самолетов

Tекст: Ольга Иванова

Руководитель федерального агентства Дмитрий Ядров поделился подробностями процесса сертификации отечественных воздушных судов, передает РИА «Новости». По его словам, работы над двумя ключевыми проектами гражданской авиации продвигаются в соответствии с намеченным графиком.

«МС-21 уже прошел летных испытаний на 30%, по «Суперджету» испытания идут довольно успешно, уже проведено порядка 70% летных испытаний», – заявил Ядров.

Среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер МС-21 разработан корпорацией «Яковлев» и способен перевозить от 163 до 211 пассажиров. Ожидается, что этот самолет полностью завершит необходимый процесс сертификации в конце 2026 года.

В свою очередь, ближнемагистральный SJ-100 создается в рамках масштабной программы полного импортозамещения систем и компонентов. Этот лайнер пополнит семейство активно эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава Росавиации Дмитрий Ядров анонсировал завершение летных испытаний самолетов Superjet и МС-21 в 2026 году.

В начале мая глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал о планах замены французских двигателей на отечественные аналоги в лайнерах Superjet-100.

В прошлом году руководитель Ростеха Сергей Чемезов заявил о намерении закончить сертификационные полеты полностью импортозамещенного МС-21 к концу 2026 года.