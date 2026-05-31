Мероприятие было организовано для семей, переехавших на полуостров, передают РИА «Новости». Руководитель центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко сообщил: «Участники акции почтили минутой молчания и зажгли свечи в память о всех детях, погибших от рук украинских карателей».

По словам общественного деятеля, церемония стала символом скорби и объединила разные поколения в стремлении к мирному будущему. В ней участвовали дети переселенцев, проживающих сейчас в регионе.

Бондаренко подчеркнул, что российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции сражаются за безопасность каждого ребенка. Он выразил уверенность, что только сила отечественного оружия способна остановить страдания и обеспечить подрастающему поколению счастливую жизнь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинская армия атаковала здание студенческого общежития в Луганской Народной Республике.

Зимой крымские врачи госпитализировали пятерых раненых при обстреле Херсонской области детей.

В прошлом году жители Донбасса и Новороссии почтили память трехсот погибших за десять лет конфликта несовершеннолетних.