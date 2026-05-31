Посольство России сообщило о ранении россиянки в турецком ДТП

В результате крупной аварии на автомагистрали Денизли – Айдын пострадала девятнадцатилетняя гражданка России, передает РИА «Новости». Автобус компании Pamukkale Turizm следовал по маршруту Измир – Анталья. Транспортное средство столкнулось с отбойником в районе Сарайкей и загорелось.

Жертвами трагедии стали восемь человек, среди которых оказался один ребенок. Еще 33 пассажира получили ранения различной степени тяжести.

«В результате ДТП в районе Сарайкёй провинции Денизли пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся, в результате чего погибли восемь человек и 33 получили ранения. Пострадала гражданка России Байтемирова А.М. 30.12.2006 г.р., она была доставлена в больницу. Посольство находится на связи с местными властями, а также с пострадавшей, которой оказывается необходимая консульская поддержка», – говорится в официальном заявлении российского диппредставительства.

