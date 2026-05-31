Иран возобновил добычу газа на трех платформах

Возобновление добычи газа на юге Ирана стало возможным благодаря усилиям специалистов, передает РИА «Новости». Глава организации нефти и газа Парса Турадж Дехгани подтвердил успешное завершение работ на трех объектах.

«С упором на технические возможности экспертов нефтяной промышленности, комплексное управление производством и использование максимума от существующего потенциала, восстановление мощностей по добыче и переработке природного газа на этом совместном месторождении идет успешно», – заявил Дехгани. Он подчеркнул, что на данный момент три прибрежных платформы уже функционируют.

Ранее часть инфраструктуры была вынужденно остановлена из-за атак США и Израиля по перерабатывающим мощностям Южного Парса. По словам руководителя организации, план по возвращению к максимальным показателям добычи и переработки реализуется со всей серьезностью и будет продолжен в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте инфраструктура месторождения Южный Парс подверглась атаке со стороны США и Израиля.

Массированные авиаудары нанесли серьезный ущерб энергетическим мощностям страны.

Иранские военные пообещали жесткий ответ за нападения на свои объекты.