AP: В Мьянме 46 человек погибли в результате мощного взрыва

Tекст: Ольга Иванова

Трагедия произошла в населенном пункте Намкхам, где в результате детонации погибли 46 человек, а еще 74 пострадали. Об инциденте передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Associated Press.

По предварительным данным, в здании находились взрывчатые вещества, предназначенные для проведения горнодобывающих работ. «Взрыв произошел в воскресенье в здании на северо-востоке Мьянмы, где, как предполагается, хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей деятельности», – сообщили представители агентства.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тела погибших, среди которых оказались шестеро детей. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

