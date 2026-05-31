Посольство в Турции сообщило о пострадавшей в ДТП с автобусом россиянке

Tекст: Дарья Григоренко

Авария произошла на автомагистрали Денизли – Айдын, где следовавший по маршруту Измир – Анталья автобус компании Pamukkale Turizm протаранил дорожное ограждение и мгновенно вспыхнул, передает РИА «Новости»

«В результате ДТП в районе Сарайкёй провинции Денизли пассажирский автобус врезался в ограждение и загорелся, в результате чего погибли восемь человек и 33 получили ранения. Пострадала гражданка России Байтемирова А.М., 30.12.2006 г. р., она была доставлена в больницу», – говорится в официальном заявлении посольства.

Дипломаты уточнили, что поддерживают постоянный контакт с местными властями и оказывают пострадавшей всю необходимую консульскую помощь. По последним данным турецкой прессы, среди восьми жертв автомобильной трагедии оказался один ребенок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая на западе Турции в результате аварии с туристическим автобусом пострадали 46 человек.

Днем ранее в районе курортного поселка Бельдиби экскурсионный транспорт с 14 россиянами столкнулся с деревом.

В феврале на трассе Анталья – Испарта при опрокидывании пассажирского автобуса погибли восемь местных жителей.