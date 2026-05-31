СК завел дело после ранения трех подростков в драке в Ингушетии

Tекст: Дарья Григоренко

В результате инцидента пострадали трое молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет, передает РИА «Новости».

«Назрановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц)», – заявили в ведомстве.

По данным следствия, вечером 30 мая на улице Джабагиева в селе Экажево между неизвестным и тремя местными жителями вспыхнула ссора. Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой злоумышленник нанес оппонентам множественные удары ножом. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

Ранее в региональном управлении МВД сообщали, что инцидент произошел возле кафе «Ифтар». По информации полиции, нападавших было шестеро, а возраст раненых составляет 15, 17 и 18 лет. Угрозы для жизни пострадавших нет, правоохранительные органы принимают меры для задержания всех причастных к драке.

В прошлом году 15-летний житель Ингушетии получил ножевое ранение грудной клетки. Летом того же года двое мужчин оказались в реанимации после перестрелки в селении Экажево.