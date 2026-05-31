    31 мая 2026, 17:32 • Новости дня

    В Китае сообщили о закрытии Желтого моря для стрельб

    Tекст: Ольга Иванова

    Народно-освободительная армия Китая проведет двухнедельные военные учения с боевыми стрельбами в акватории южной части Желтого моря.

    Китайские военные запланировали проведение маневров с 1 по 14 июня, передает РИА «Новости». Мероприятия начнутся в полночь 1 июня по местному времени.

    Управление морской безопасности КНР опубликовало точные координаты района проведения стрельб. На время учений вход в указанную акваторию будет строго запрещен для обеспечения безопасности.

    Дополнительные подробности о привлекаемых силах и средствах на данный момент не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая военно-морские силы Китая направили авианосную ударную группу в западную часть Тихого океана для проведения учений.

    В конце апреля вооруженные силы Тайваня зафиксировали вблизи острова одиннадцать кораблей Народно-освободительной армии Китая.

    В прошлом году китайские военные ограничили доступ для гражданских судов в акваторию Южно-Китайского моря из-за маневров.

    31 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Дмитриев назвал массовые погромы в Париже ошибкой бюрократов ЕС
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал бесконтрольную иммиграцию одной из проблем, которую «бюрократы ЕС» не могут признать и решить.

    Спецпредставитель президента России по связям с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал кадры уличных погромов, передает РИА «Новости». В социальной сети X он отреагировал на видеозапись испанского журналиста Хавьера Негре, демонстрирующую разбитые витрины и автомобили.

    «Бесконтрольная иммиграция - это одна из многих ошибок, которую бюрократы ЕС не могут признать и исправить», - написал российский чиновник. Автор ролика охарактеризовал происходящее на улицах как сцены настоящей гражданской войны.

    Волнения охватили город после триумфа клуба Paris Saint-Germain в финале Лиги чемпионов. В субботу французская команда обыграла английский Arsenal в серии пенальти и второй год подряд завоевала престижный трофей.

    По данным газеты Figaro, ссылающейся на главу МВД Лорана Нуньеса, в ходе массовых акций правоохранительные органы задержали 416 агрессивных болельщиков по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов во Франции начались массовые беспорядки.

    Около стадиона «Парк де Пренс» полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивной толпы фанатов.

    Месяцем ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев указал на меняющую Европу массовую иммиграцию.

    31 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    Россиянка Ильтерякова завоевала золото на ЧЕ по художественной гимнастике
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская гимнастка София Ильтерякова впервые в карьере завоевала золото в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

    Судьи высоко оценили мастерство 15-летней девушки в упражнениях с обручем, передает РИА «Новости»

    Соревнования проходят в болгарском городе Варне с 27 по 31 мая. Отечественные атлеты выступают на турнире под национальным флагом и с гимном страны.

    Соответствующее решение о допуске россиян к международным стартам с государственной символикой принял исполком World Gymnastics 17 мая. Вскоре аналогичную позицию официально утвердил Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповых упражнениях на турнире в Варне.

    Днями ранее россиянка Яна Заикина выиграла золото на этом первенстве Европы среди юниоров.

    В апреле Международная федерация гимнастики вынесла Софии Ильтеряковой официальное предупреждение за инцидент с флагом Украины.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    31 мая 2026, 01:16 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ Гросси назвал удары по Запорожской АЭС игрой с огнем

    @ Albert Otti/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Удар по машинному залу Запорожской атомной электростанции создает серьезную угрозу для соблюдения ключевых принципов ядерной безопасности в условиях конфликта, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

    «Заявленный инцидент поставил бы под угрозу как семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов, призванных защитить ЗАЭС, в которых четко говорится, что из электростанции или в отношении нее не должно совершаться никаких ударов», – заявил руководитель МАГАТЭ.

    В официальном сообщении организации отмечается, что атаки беспилотников на ядерные объекты недопустимы. Гросси подчеркнул, что нанесение ударов по таким критически важным сооружениям равносильно игре с огнем. Гросси выразил глубокую обеспокоенность в связи с атакой, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник пробил стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. Директор станции Юрий Черничук предупредил об угрозе потери энергоблока из-за возможной поломки турбогенератора.

    Специалисты Международного агентства по атомной энергии запросили доступ для осмотра поврежденного помещения.

    31 мая 2026, 11:24 • Новости дня
    WSJ: В США нашли способ сбивать дроны без дорогостоящих ракет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащие Корпуса морской пехоты США в ходе учений на Филиппинах испытали систему противодействия беспилотникам MADIS, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), комплекс состоит из двух бронемашин MADIS (Marine Air Defense Integrated System), оснащенных радаром, ракетами Stinger, пулеметами и средствами радиоэлектронной борьбы. Главная цель разработки заключается в предоставлении военным выбора между орудиями, ракетами и средствами подавления для защиты объектов без лишних затрат, пишет РБК.

    Идея системы MADIS как средства борьбы с БПЛА заключается в том, чтобы предоставить военным несколько вариантов контрмер – орудия, ракеты или средства РЭБ – чтобы они могли выбрать наилучший способ защиты войск и других объектов от дронов, не полагаясь только на дорогостоящее вооружение.

    Ключевой особенностью комплекса стала возможность стрельбы 30-миллиметровыми боеприпасами с неконтактным взрывателем.

    Бывший техник НАТО Стивен Сойер отметил, что такие снаряды менее точны, но обходятся значительно дешевле. Пять выстрелов стоят около 11 тыс. 250 долларов, тогда как одна ракета Stinger оценивается в 430 тыс. долларов, а перехватчик Coyote – от 100 до 125 тыс. долларов.

    Специалист добавил, что новые снаряды отлично справляются с аппаратами семейства Shahed. Однако оборонные предприятия все еще испытывают трудности с массовым выпуском таких боеприпасов. «Бесконтактные взрыватели – это точные электромеханические устройства, и производителей, которые создают их в больших масштабах, немного», – резюмировал Сойер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о поиске новых методов борьбы с недорогими иранскими дронами.

    Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Радмила Шекеринская сообщила о разработке экономичных средств противодействия беспилотным аппаратам.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте указал на экономическую невыгодность применения зенитных ракет стоимостью сотни тысяч долларов для уничтожения подобных целей.

    31 мая 2026, 13:49 • Новости дня
    Лукашенко ответил на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал трепом угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска и напомнил об «очень серьезной цели» на Украине «недалеко от Беларуси».

    Во время саммита ЕАЭС в Астане президента Белоруссии попросили прокомментировать агрессивные заявления Киева о потенциальных ударах по 500 объектам в республике, передает ТАСС.

    «Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают», – заявил Александр Лукашенко.

    Политик добавил, что считает подобные высказывания украинской стороны обычной болтовней. «Пусть меня Владимир Александрович [Зеленский] извинит за это, но это треп какой-то», – сказал Лукашенко.

    «Идет война, идет жуткое давление. Пережить это не так просто. Ну и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль. Поэтому я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию», – добавил Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами.

    В ответ Александр Лукашенко отказался реагировать на подобные заявления украинского лидера.

    На фоне этих событий белорусская сторона зафиксировала попытки атак украинских беспилотников на границе.

    31 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о транзите газа через Армению
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в реалистичности планов премьер-министра Армении Никола Пашиняна организовать новый транзит газа через территорию закавказской республики. Белорусский лидер назвал эти обещания «враньем» и призвал армянский народ не повторять судьбу Украины.

    Президент Белоруссии раскритиковал высказывания руководства Армении после саммита ЕАЭС в Астане. Белорусский лидер усомнился в заявлениях Никола Пашиняна о строительстве газопровода, передает корреспондент БЕЛТА.

    «Недавно я услышал из заявления Пашиняна: «Вот через нас трубы пойдут, и нам будут платить газом. И газа, и денег будет много». Слушайте, когда это еще будет – вопрос», – заявил глава государства.

    «Народ, люди же в детали не погружаются. Откуда какие трубы будут проложены? Вот хотелось бы знать, зачем он врет своим людям. Какие трубы, откуда трубы эти будут идти и кто этот газ им даст, и какие деньги будут?» – подчеркнул Лукашенко.

    Президент Белоруссии напомнил, что Россия продает Еревану беспошлинный природный газ по 150-160 долларов за тысячу кубометров, тогда как в Евросоюзе цена достигает 550-650 долларов. Лукашенко связал громкие заявления армянского руководства с предстоящими 7 июня парламентскими выборами.

    «Мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая – завтра выборы в Армении. Естественно, это крутят-мутят под выборы. Но руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. И члены ЕАЭС все единогласно с этим согласились», – сказал белорусский лидер.

    По словам белорусского лидера, игры политиков доходят до унижения Евразийского экономического союза, с чем единогласно согласны все члены объединения.

    Лукашенко призвал армянский народ быть мудрым и не повторять сценарий, который произошел на Украине.

    «Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Надо просто подумать, надо быть мудрыми людьми, – подчеркнул глава государства. – Прежде чем делать такой шаг, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение – мы с ним согласимся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Министерство иностранных дел России направило Еревану уведомление о возможной денонсации соглашения по льготным поставкам газа.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил армянское руководство о неизбежности перехода на европейские цены на топливо.

    30 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности удара по АЭС Украины в ответ на «новый Чернобыль»

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Катастрофические последствия атак ВСУ на российские атомные электростанции могут спровоцировать симметричные ответные удары по аналогичным ядерным объектам Украины и стран НАТО, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль», – подчеркнул Медведев в «Максе».

    По его словам, подобный исход ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. Ответной мерой на такие действия может стать «симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлечённых в конфликт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о приближении мира к опасному инциденту из-за атаки беспилотника на Запорожскую АЭС.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал задуматься о последствиях зеркального ответа на украинские удары по атомным станциям.

    Представитель Минобороны Игорь Кириллов сравнил гипотетические последствия крупной аварии на ЗАЭС с чернобыльской катастрофой.

    31 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Фанаты ПСЖ восхитились игрой Сафонова в финале Лиги чемпионов
    @ Alexander Kulebyakin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поклонники французского клуба выразили восторг выступлением российского голкипера Матвея Сафонова, который помог команде завоевать престижный европейский трофей.

    Фанаты «Пари Сен-Жермен» высоко оценили игру вратаря Матвея Сафонова после победы клуба в Лиге чемпионов, передает РИА «Новости». В субботу французская команда одолела лондонский «Арсенал» в финале турнира, одержав верх в серии пенальти со счетом 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

    Российский голкипер провел на поле весь матч. «Царь!!!» – написал один из пользователей в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Другие болельщики называли его лучшим вратарем в мире и призывали стать легендой парижского клуба.

    В свои 27 лет спортсмен вошел в историю как первый россиянин, дважды выигравший Лигу чемпионов. В прошлом году он также стал победителем турнира в составе парижан, однако тогда провел финальную игру против «Интера» на скамейке запасных.

    За время выступлений во Франции Сафонов успел собрать внушительную коллекцию наград. Помимо европейских успехов, он дважды выиграл чемпионат страны, завоевал Кубок и Суперкубок Франции, а также Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, где в решающем матче отразил четыре одиннадцатиметровых удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне парижский клуб «ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финальном матче турнира.

    Вратарь Матвей Сафонов стал первым российским двукратным победителем Лиги чемпионов.

    После завершения игры во Франции начались массовые беспорядки с участием футбольных болельщиков.

    31 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Премьер Чехии признал провал плана по военным расходам НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал, что его страна, вероятно, не достигнет целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП в этом году. Однако он считает, что у него есть преимущество перед другими европейскими лидерами благодаря поддержке президента США Дональда Трампа, сказал он газете Financial Times (FT).

    Глава чешского правительства Андрей Бабиш подтвердил вероятность отставания от целевых показателей оборонных трат в текущем году, передает ТАСС. Политик рассчитывает избежать жесткой критики благодаря поддержке американского лидера Дональда Трампа, о чем он рассказал британской газете Financial Times.

    Бабиш подчеркнул особый характер своих отношений с президентом США. «Я встречался с американским лидером пять раз и подвергался за это критике, но теперь рассчитываю на преимущество», – заявил политик.

    Проект военного бюджета страны на 2026 год формально сверстан на уровне 2,1% ВВП. При этом в данную сумму заложены траты на строительство автомагистрали, что не учитывается по стандартам Североатлантического альянса. Правительство вынуждено бороться с серьезным дефицитом средств, оставшимся от предыдущего руководства.

    Ожидается, что вопрос финансирования станет главной темой предстоящего июльского саммита в Анкаре. Европейские страны всерьез опасаются недовольства Вашингтона. Ранее американские представители неоднократно требовали от союзников подробных отчетов об увеличении военных бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выдвинул странам НАТО ультиматум об обязательном увеличении оборонных расходов до 5% ВВП.

    Бывший тогда лидером оппозиции Андрей Бабиш назвал эту цель совершенно нереалистичной для Чехии.

    В декабре прошлого года президент республики Петр Павел назначил политика новым премьер-министром страны.

    31 мая 2026, 11:00 • Новости дня
    Снимок с Путиным оказался единственным групповым фото Трампа в Пальмовой комнате Белого дома

    @ Fox News

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фотография с президентом России Владимиром Путиным стала единственным групповым фото президента США Дональда Трампа в Пальмовой комнате Белого дома.

    Фотография президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате Белого дома, сообщает РИА «Новости». Остальные три фотографии, размещённые в этой комнате, изображают Трампа в одиночестве. Об этом рассказала журналистка, ссылаясь на недавний сюжет телеканала Fox News, где американский лидер провёл экскурсию для своей невестки Лары Трамп.

    Снимок был сделан во время встречи президентов России и США, которая прошла на Аляске 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В ходе переговоров лидеры обсудили возможные пути урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы долгосрочного мира в регионе.

    По итогам саммита, обе стороны выразили удовлетворение результатами диалога. Владимир Путин особо подчеркнул, что Россия заинтересована в достижении долгосрочного урегулирования и считает возможным завершение конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американская журналистка заметила снимок лидеров с саммита на Аляске в вестибюле Белого дома. В августе прошлого года кадры с этих переговоров повесили рядом с залом ожидания украинской делегации. Представители американской администрации назвали совместную фотографию политиков исторической.

    31 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    Российский морпех со знанием украинского языка взял в плен троих бойцов ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский военнослужащий, знающий украинский язык, сумел взять в плен троих боевиков ВСУ на Запорожском направлении, сообщил заместитель командира взвода соединения морской пехоты в составе группировки войск «Восток» с позывным «Бальтазар».

    Боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Восток» сумел взять в плен троих военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости». Информацией об успешных действиях подчиненного поделился заместитель командира взвода с позывным «Бальтазар».

    По словам офицера, российский морпех вышел прямо на позиции противника. Используя украинский язык, он быстро расположил к себе украинских солдат. При этом сам морпех является уроженцем Ленинградской области.

    «Поговорить с ними смог, стрельнуть сигарету. Он взял пулеметно-штурмовую группу в плен – это было три человека», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале штурмовики российской группировки «Восток» захватили в плен украинских военнослужащих в Запорожской области.

    В ноябре прошлого года бойцы этого же объединения взяли в плен восемь солдат противника в Днепропетровской области.

    Весной прошлого года российский морпех одолел украинского военного в рукопашной схватке на берегу Днепра.

    31 мая 2026, 09:16 • Новости дня
    Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине
    @ PD-USGov-Military-Marines/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Греция через Чехию передала Украине 190 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий. Такие данные обнародовал греческий информационный портал pronews.gr со ссылкой на Регистр обычных вооружений ООН.

    Власти Греции экспортировали в Чехию 190 буксируемых и самоходных орудий, которые в итоге оказались на Украине, передает Телеканал «360». Соответствующие данные за 2025 год зафиксированы в Регистре обычных вооружений ООН.

    Согласно опубликованной статистике, Афины передали 66 тяжелых гаубиц M110A2, 68 систем M114 и 56 единиц M101. Ранее эта техника размещалась на островах в восточной части Эгейского моря. Орудия вывели из эксплуатации без последующей замены.

    Местные журналисты назвали необоснованными оправдания об устаревании арсеналов. Отправка техники состоялась на фоне обострения отношений с Турцией, что делает подобный шаг крайне странным.

    Недавно греческие активисты провели массовый митинг, потребовав ликвидировать военные базы западных стран. Протестующие прямо заявляли: «Никакого участия в войне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Афины передали Киеву 60 самоходных артиллерийских установок М110.

    Греческая сторона также поставляла боеприпасы для украинских войск.

    При этом власти страны исключили возможность отправки на Украину систем противовоздушной обороны.

    31 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска за сутки нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ и улучшили тактическое положение на ряде направлений, уничтожив сотни военных и зарубежную технику.

    Российские Вооруженные силы продолжают проведение специальной военной операции, сообщает Минобороны. По данным ведомства, за прошедшие сутки группировки «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» улучшили тактическое положение на различных направлениях, нанеся существенный урон живой силе и технике ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и Донецкой народной республике (ДНР).

    В Сумской и Харьковской областях подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ, а также нанесли удары по национальной гвардии. Потери украинских войск составили до 185 военнослужащих, также уничтожены 19 автомобилей, 105-мм гаубица М101 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Запад» нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. Здесь потери противника превысили 200 человек, уничтожены два бронетранспортера М113, бронеавтомобиль MaxxPro, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и боевая машина РСЗО «Град».

    На Донецком направлении группировка «Юг» поразила силы трех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника превысили 165 военнослужащих и включили четыре бронированные машины, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, РСЗО «Град» и радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства США.

    Подразделения «Центра» заняли более выгодные позиции в ДНР и Днепропетровской области, поразив до 340 военнослужащих ВСУ, уничтожив боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, поразив более 445 военнослужащих ВСУ и уничтожив три бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия в Запорожской и Днепропетровской областях.

    «Днепр» нанес удар по двум механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив свыше 50 военнослужащих, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам производства, инфраструктуры, складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Средствами ПВО сбиты четыре управляемых авиабомбы, два реактивных снаряда HIMARS и 405 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 154 тыс. беспилотников, 661 ЗРК, 29 561 танк и другая бронетехника, 1729 РСЗО, 35 151 орудие и миномет, а также 62 952 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    Несколькими днями ранее российские войска нанесли удары по подразделениям противника в Сумской и Харьковской областях.

    В середине месяца подразделения группировок «Север» и «Восток» освободили населенные пункты Чайковка и Чаривное.

    31 мая 2026, 00:29 • Новости дня
    Захарова: Завершается досудебный этап спора с Прибалтикой о правах русскоязычных
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Досудебная стадия урегулирования спора между Россией и странами Прибалтики из-за дискриминации русскоязычного населения близится к завершению, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года», – подчеркнула Захарова.

    Россия решила обратиться в Международный суд ООН, поскольку прибалтийские страны отказываются прекратить дискриминационную политику, передает РИА «Новости».

    В Латвии, Литве и Эстонии продолжается последовательный запрет на использование русского языка, а также преследование граждан, несогласных с действиями властей.

    Международный суд ООН, расположенный в Гааге, занимается разрешением юридических споров между государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России анонсировало обращение в Международный суд ООН из-за притеснений русскоязычного населения в Прибалтике.

    В феврале Москва направила официальные обращения по данной проблеме в профильные структуры ОБСЕ. Еще осенью 2024 года российская сторона предъявила Латвии досудебные претензии в связи с несоблюдением конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

    31 мая 2026, 01:58 • Новости дня
    Жена Сафонова после победы «ПСЖ» в ЛЧ в Будапеште вышла на поле с флагом России

    Tекст: Антон Антонов

    После финала футбольной Лиги чемпионов в Будапеште супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина спустилась с трибун на поле с флагом России.

    Марина Сафонова появилась на газоне стадиона в Будапеште, обернувшись российским флагом, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парижский футбольный клуб «ПСЖ» победил лондонский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов. Сафонов стал первым российским двукратным победителем Лиги чемпионов.

