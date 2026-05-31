Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию по холере в России

Роспотребнадзор: Эпидситуация по холере в России стабильная и контролируемая

Tекст: Дарья Григоренко

«В мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. Всего с начала 2026 года зарегистрировано более 78 тыс. случаев холеры в 23 странах мира», – заявили в ведомстве в Max. Риски завоза инфекции в страну сейчас отсутствуют.

Наиболее сложная обстановка наблюдается в Африке, где проливные дожди усугубили положение. Только в Нигерии выявили 943 подтвержденных случая и 37 летальных исходов. Российские специалисты активно сотрудничают с африканскими коллегами, открыв два совместных исследовательских центра и развернув мобильные лаборатории.

Внутри страны действует надежная система защиты «Санитарный щит». На границах усилен карантинный контроль с применением автоматизированной платформы «Периметр». Ученые разработали специальный экспресс-тест, позволяющий мгновенно выявлять возбудителя инфекции и оценивать эпидемическую угрозу.

Туристам в неблагополучных регионах рекомендовали строго соблюдать правила гигиены. Эксперты посоветовали пить только бутилированную воду, тщательно мыть руки, избегать уличной еды и употреблять исключительно термически обработанные продукты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Роспотребнадзор отчитался о стабильной ситуации с холерой благодаря санитарно-карантинному контролю.

Глава ведомства Анна Попова рассказала о четырех завезенных из Индии случаях заболевания.

У одного из прибывших в Москву туристов инфекцию зафиксировали без клинических проявлений.