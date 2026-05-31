Вратарь Сафонов заявил о готовности к новым победам после Лиги чемпионов

Tекст: Ольга Иванова

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сообщил, что не видит причин останавливаться на достигнутом после второй подряд победы в Лиге чемпионов, передает РИА «Новости». В субботу парижане в Будапеште обыграли лондонский «Арсенал» по пенальти со счетом 4:3, основное время завершилось вничью – 1:1.

«Большая победа для каждого! Спасибо всем, кто проходит этот путь вместе со мной, это наша общая победа! Вижу много добрых слов и видеообращений со всей страны и со всего мира, где вы поддерживаете нашу команду», – написал голкипер в своем Telegram-канале. Он добавил, что для него существует только одна дорога – к новым победам и свершениям.

Двадцатисемилетний вратарь отыграл финальный матч полностью. Он выступает за «ПСЖ» с 2024 года и стал первым россиянином в истории, дважды выигравшим главный европейский клубный турнир. В прошлом году Сафонов также завоевал этот трофей, проведя финал против «Интера» на скамейке запасных.

В составе французского клуба россиянин дважды выигрывал чемпионат страны, а также завоевывал национальные Кубок и Суперкубок, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В финале последнего турнира он отразил четыре одиннадцатиметровых удара.

