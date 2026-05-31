Дмитриев назвал массовые погромы в Париже ошибкой бюрократов ЕС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спецпредставитель президента России по связям с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал кадры уличных погромов, передает РИА «Новости». В социальной сети X он отреагировал на видеозапись испанского журналиста Хавьера Негре, демонстрирующую разбитые витрины и автомобили.

«Бесконтрольная иммиграция - это одна из многих ошибок, которую бюрократы ЕС не могут признать и исправить», - написал российский чиновник. Автор ролика охарактеризовал происходящее на улицах как сцены настоящей гражданской войны.

Волнения охватили город после триумфа клуба Paris Saint-Germain в финале Лиги чемпионов. В субботу французская команда обыграла английский Arsenal в серии пенальти и второй год подряд завоевала престижный трофей.

По данным газеты Figaro, ссылающейся на главу МВД Лорана Нуньеса, в ходе массовых акций правоохранительные органы задержали 416 агрессивных болельщиков по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов во Франции начались массовые беспорядки.

Около стадиона «Парк де Пренс» полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивной толпы фанатов.

Месяцем ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев указал на меняющую Европу массовую иммиграцию.