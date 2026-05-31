DPA: Немецкие предприниматели впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ

Tекст: Ольга Иванова

Предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA и председателя правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа. «После многолетней нерешительности… немецкие предприниматели впервые официально участвуют в Петербургском международном экономическом форуме», – говорится в материале.

По словам Шеппа, Германия намерена сохранить экономический мост с Россией и защитить свои активы, превышающие 100 млрд евро. Он отметил, что западные страны не должны навсегда покидать российский рынок, подчеркнув, что только Китай в первом квартале 2026 года учредил в России около 1,4 тыс. новых компаний.

В ПМЭФ примут участие президент молочного холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр и управляющий продуктового холдинга Globus Томас Брух. В России продолжают работать около 1,6 тыс. немецких компаний, а выручка сети гипермаркетов «Глобус» в 2025 году составила около 20 млрд евро.

Исследование внешнеторговой палаты показало, что 75% из 265 опрошенных компаний удовлетворены развитием бизнеса в России. Около трети считают, что санкции вредят ФРГ больше, чем РФ, а 65% уверены в необходимости скорейшего возобновления импорта российского газа и нефти.

О планах посетить ПМЭФ также заявили депутаты бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре и Маркус Фронмайер, а также глава отделения партии в Саксонии Йорг Урбан. Форум пройдет с 3 по 6 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер и Штеффен Котре запланировали поездку на Петербургский международный экономический форум.

Председатель правления германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп оценил возможный ущерб ФРГ от изъятия замороженных активов России в 100 млрд евро.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил падение конкурентоспособности Германии из-за отсутствия энергетического сотрудничества с Москвой.