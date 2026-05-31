В Астраханской области перевернулось маломерное судно с рыбаками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел в ночь на 31 мая на реке Царев, передает ТАСС. По предварительной информации, на борту маломерного судна находились шесть человек.

В региональном управлении МЧС России уточнили обстоятельства случившегося. «Накануне на реке Царев в Приволжском районе перевернулось маломерное судно», – говорится в сообщении. Спасатели добавили, что из-за нарушения правил безопасности лодка опрокинулась, сейчас поиском двух пропавших занимаются водолазы учреждения «Волгоспас».

В настоящее время правоохранительные органы проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия. Информация о причинах и деталях происшествия продолжает уточняться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня в Иркутской области на реке Ангаре перевернулась моторная лодка.

Девятнадцатого мая на озере Байкал опрокинулось перегруженное судно с четырнадцатью пассажирами.

В начале месяца следователи возбудили уголовное дело из-за крушения катера на Москве-реке.