Кремль: Путин 1 июня вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава»

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «1 июня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин вручит в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей».

Высшая награда «Родительская слава» появилась в 2008 году. Этим знаком отличия поощряют граждан, достойно воспитывающих семь и более детей. Государство высоко оценивает вклад таких семей в физическое и духовное развитие подрастающего поколения.

Почетное звание «Мать-героиня» получают женщины, подарившие жизнь и воспитавшие десять и более детей. Данный статус и одноименный орден были официально учреждены главой государства в 2022 году.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с многодетными семьями.

В ноябре 2024 года глава государства отметил государственными наградами матерей из шести регионов страны.

Ранее российский лидер сообщил о росте числа многодетных семей на 26%.