  • Новость часаУльянов: Эксперты МАГАТЭ осматривают поврежденный энергоблок Запорожской АЭС
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как киевский режим блокирует стремление украинцев к миру
    Лукашенко напомнил Зеленскому о военной цели «недалеко от Беларуси»
    Морпех ВС РФ со знанием «мовы» пленил трех бойцов ВСУ
    Глава МАГАТЭ Гросси отреагировал на удары по Запорожской АЭС
    Здание «Новой почты» полностью сгорело после удара по Днепропетровску
    Лукашенко уличил Пашиняна во вранье о газе и дал совет армянам
    СМИ указали на особенность фото Путина и Трампа в Белом доме
    WSJ: В США нашли способ сбивать дроны без дорогостоящих ракет
    Фанаты ПСЖ восхитились игрой Сафонова в финале Лиги чемпионов
    31 мая 2026, 15:23 • Новости дня

    Кремль: Путин 1 июня вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Международный день защиты детей президент России Владимир Путин торжественно вручит государственные ордена родителям из девяти многодетных семей, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «1 июня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин вручит в Кремле ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям девяти многодетных семей».

    Высшая награда «Родительская слава» появилась в 2008 году. Этим знаком отличия поощряют граждан, достойно воспитывающих семь и более детей. Государство высоко оценивает вклад таких семей в физическое и духовное развитие подрастающего поколения.

    Почетное звание «Мать-героиня» получают женщины, подарившие жизнь и воспитавшие десять и более детей. Данный статус и одноименный орден были официально учреждены главой государства в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с многодетными семьями.

    В ноябре 2024 года глава государства отметил государственными наградами матерей из шести регионов страны.

    Ранее российский лидер сообщил о росте числа многодетных семей на 26%.

    28 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Россиянка Заикина взяла золото ЧЕ по художественной гимнастике среди юниоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественные гимнастки триумфально вернулись на международную арену, завоевав золото на первенстве Европы в Болгарии среди юниоров – россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль.

    Россиянка Яна Заикина в четверг, 28 мая, показала лучший результат в упражнении с лентой, набрав 26,000 балла. Второе место досталось украинке Софии Краинской с результатом 25,750 балла, а замкнула тройку лидеров немка Мелисса Диет, получившая 25,300 балла, передает РИА «Новости».

    Российский гимн впервые за пять лет прозвучал на международном турнире по художественной гимнастике. На чемпионате Европы в болгарской Варне гимнастка Яна Заикина стала победительницей среди юниоров.

    Чемпионат Европы стартовал 27 мая и продлится до 31 мая. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, с гимном страны.

    Международная федерация гимнастики 17 мая приняла решение о допуске россиян к турнирам, а 24 мая аналогичное постановление вынес Европейский гимнастический союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенный мир борьбы вернул атлетам из России право на использование государственного флага и гимна. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян. Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин заявил о готовности сровнять с землей атакующих базы в Калининградской области

    Путин предупредил о готовности сровнять с землей атакующих российские базы

    Путин заявил о готовности сровнять с землей атакующих базы в Калининградской области
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у России достаточно средств, чтобы уничтожить тех, кто попытается атаковать военные объекты на территории Калининградской области.

    В ответ на заявления из стран Прибалтики о возможности нападения НАТО на Калининград Путин предупредил, что Москва располагает необходимым арсеналом для гарантированного уничтожения любого агрессора, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации есть все средства сровнять с землей всех, кто попытается это сделать», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о призывах атаковать российские военные объекты на территории Калининградской области.

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявлял, что НАТО должна показать России способность «проникнуть в небольшую крепость» в Калининграде, а у военного альянса имеются средства, чтобы уничтожить российские базы в этом регионе.


    Комментарии (33)
    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении

    Лидеры ЕАЭС приняли совместное заявление по Армении

    Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане участники утвердили документ, касающийся армянской стороны, который вскоре будет официально опубликован, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе саммита в столице Казахстана приняли совместное заявление по Армении, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал прессе о результатах встречи. «Там заявление принято четырех руководителей», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он добавил, что текст соглашения в скором времени появится в открытом доступе.

    В пятничном заседании принимали участие представители России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении, а также страны-наблюдатели – Узбекистан, Куба и Иран.

    Президент Владимир Путин прибыл в республику с государственным визитом в среду. Ушаков высоко оценил прошедшие мероприятия, назвав успешными состоявшийся форум и саму поездку российского лидера.

    «Хороший форум и визит, по-моему, очень хороший», – сказал Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил решение судьбы республики на ближайшем саммите объединения.

    В пятницу главы России и Белоруссии кратко обсудили армянский вопрос на полях евразийского форума в Астане.

    Комментарии (5)
    28 мая 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на ИИ
    Путин заявил о неизбежной замене работников в ряде отраслей на ИИ
    @ Александр Щербак/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме в Астане рассказал о влиянии новых технологий на рынок труда. По его словам, сценарий, когда люди будут вынуждены сменить профессию из-за искусственного интеллекта, реален.

    «По ряду направлений, связанных с автоматизацией процессов, подготовкой и анализом документации, разработкой программного кода, искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена, а в обозримой перспективе может заместить и персонал среднего уровня», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

    Президент также отметил, что текущие изменения носят необратимый характер.

    Напомним, Путин находится в Казахстане с государственным визитом, который продлится до 29 мая. Ранее он провел переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

    Месяцем ранее Путин указал на выход агентов искусственного интеллекта на новый уровень самостоятельности.

    В конце прошлого года российский лидер спрогнозировал постепенную замену работников начальных ступеней нейросетями, при этом ИИ будет создавать и новые рабочие места, которые требуют умения ставить задачи и работать с данными.

    Комментарии (25)
    29 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона готова объективно расследовать инцидент с рухнувшим в Румынии беспилотником, предположительно украинским, если получит его обломки для независимой экспертизы, заявил президент Владимир Путин.

    Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с падением беспилотника в Румынии, передает ТАСС.

    «Я только что, перед входом в этот зал узнал, мне доложили о том, что произошло какое-то событие якобы с нашим дроном», – сказал он.

    Глава государства отметил, что до проведения тщательной экспертизы обломков невозможно точно установить происхождение аппарата.

    По его словам, скорее всего, речь идет именно об украинском дроне. Он напомнил, что инциденты с падением БПЛА в странах Европы уже случались.

    «Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали», – пояснил президент.

    «В данном случае думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», – указал Путин.

     Москва выразила готовность провести объективное и всестороннее расследование случившегося. Для этого необходимо, чтобы румынская сторона передала российским специалистам обнаруженные фрагменты летательного аппарата.

    «Если нам передадут какие-то объективные данные – как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертизы – пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование. Только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный беспилотник упал на крышу жилого дома в румынском городе Галац.

    Глава МИД Румынии Оана Цойу возложила ответственность за данный инцидент на Москву.

    В Совете Федерации назвали произошедшее сознательной провокацией Украины.

    Комментарии (13)
    30 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Путин объяснил слова о скором завершении конфликта на Украине

    Путин: Ситуация на поле боя позволяет говорить о возможном скором завершении СВО

    Путин объяснил слова о скором завершении конфликта на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Слова о возможности скорого завершения боевых действий в зоне СВО основаны на анализе ситуации на поле боя, пояснил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

    «Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям», – подчеркнул Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    «Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это даёт нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», – сказал он.

    Президент напомнил о Минских соглашениях, которые Москва подписывала ради мирного урегулирования. Однако позже выяснилось, что западные страны использовали этот документ исключительно для затягивания процесса и вооружения Киева, отметил глава государства.

    По словам Путина, Россия всегда стремилась решать возникающие противоречия дипломатическим путем. Москва сохраняет готовность к мирным переговорам и в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин счел невозможным назвать сроки завершения СВО при боевых действиях.

    Ранее президент России заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    Комментарии (11)
    29 мая 2026, 20:04 • Новости дня
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС

    Путин призвал Ереван быстрее провести референдум по ЕАЭС

    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Евразийского экономического союза ожидает от Еревана скорейшего проведения голосования по вопросу дальнейшего геополитического вектора развития республики, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин сообщил о пожеланиях Евразийского экономического союза к армянской стороне. Российский лидер отметил важность оперативного решения вопроса о будущем статусе в ЕАЭС закавказской республики, передает ТАСС.

    «Мы просили бы наших армянских партнеров, друзей. Премьер-министр Пашинян сам об этом сказал, что он планирует, считает правильным провести референдум по поводу того, где должна быть Армения: в ЕврАзЭС или в Евросоюзе. Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше», – заявил президент на пресс-подходе по итогам визита в Астану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее лидеры стран ЕАЭС поддержали идею скорейшего референдума о выборе Армении между двумя союзами.

    Путин пообещал принять любое решение армянского народа.

    До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании республики вступить в Евросоюз.

    Комментарии (11)
    31 мая 2026, 11:00 • Новости дня
    Снимок с Путиным оказался единственным групповым фото Трампа в Пальмовой комнате Белого дома

    Фото с Путиным стало единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате

    Снимок с Путиным оказался единственным групповым фото Трампа в Пальмовой комнате Белого дома
    @ Fox News

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фотография с президентом России Владимиром Путиным стала единственным групповым фото президента США Дональда Трампа в Пальмовой комнате Белого дома.

    Фотография президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стала единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате Белого дома, сообщает РИА «Новости». Остальные три фотографии, размещённые в этой комнате, изображают Трампа в одиночестве. Об этом рассказала журналистка, ссылаясь на недавний сюжет телеканала Fox News, где американский лидер провёл экскурсию для своей невестки Лары Трамп.

    Снимок был сделан во время встречи президентов России и США, которая прошла на Аляске 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В ходе переговоров лидеры обсудили возможные пути урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы долгосрочного мира в регионе.

    По итогам саммита, обе стороны выразили удовлетворение результатами диалога. Владимир Путин особо подчеркнул, что Россия заинтересована в достижении долгосрочного урегулирования и считает возможным завершение конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе американская журналистка заметила снимок лидеров с саммита на Аляске в вестибюле Белого дома. В августе прошлого года кадры с этих переговоров повесили рядом с залом ожидания украинской делегации. Представители американской администрации назвали совместную фотографию политиков исторической.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин назвал пять преимуществ России в сфере развития ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В борьбе стран за лидерство в области искусственного интеллекта Россия обладает рядом конкурентных преимуществ, заявил президент России Владимир Путин и назвал пять из них.

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане президент России Владимир Путин заявил о преимуществах страны для развития технологий искусственного интеллекта.

    «Во-первых, мы прекрасно себе отдаём отчёт в том, насколько важны эти знания, понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов», – сказал президент.

    Вторым преимуществом, по его словам, является то, что Россия понимает возможности и риски внедрения технологий ИИ. Третье преимущество – это наличие в России необходимого  интеллектуального и кадрового потенциала, в том числе в области образования и академической науки.

    Российский лидер также отметил, что развитие ИИ требует огромных энергозатрат. «У России есть в этом смысле безусловные конкурентные преимущества. Имею в виду развитые технологии атомной энергетики – и малых электростанций атомной генерации, и крупных блоков. Это очень важно для создания соответствующих платформ. Можем использовать и другие источники, имеется в виду и гидрогенерация, имеются в виду и традиционные виды энергетики», – подчеркнул Путин.

    Еще одним необходимым условием развитие инструментов ИИ является солидное, финансирование разработок. «Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объёмы финансовых ресурсов», – заявил российский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии у России ресурсов для создания самой дешевой в мире энергетики для искусственного интеллекта.

    Комментарии (11)
    29 мая 2026, 22:48 • Новости дня
    Полиция Москвы задержала целовавшегося со школьницей в метро мужчину

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция оперативно установила личность и доставила в отдел мужчину, который публично проявлял непристойное поведение в отношении несовершеннолетней девочки в метро, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

    Волк в «Максе» сообщила, что «в медиапространстве были опубликованы материалы, в том числе видеозаписи, о непристойном поведении молодого человека по отношению к девочке в московском метрополитене».

    Ранее в интернете разошлись кадры, на которых мужчина обнимает и целует подростка прямо в вагоне. По данным очевидца, снявшего инцидент на видео, пассажир сидел рядом с двумя девочками. Заявлялось, что школьницам около 15 лет, а мужчине – больше 30 лет, пишет «Российская газета».

    «Благодаря профессиональным действиям моих столичных коллег из уголовного розыска в кратчайшие сроки мужчина установлен и доставлен в территориальный отдел полиции», – написала Ирина. Задержан уроженец Тверской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд арестовал мужчину за тайную видеосъемку пассажирки столичного метро. В феврале полицейские задержали хулигана после нападения на женщину на станции «Китай-город». В октябре 2024 года силовики поймали гражданина Китая по подозрению в совращении двух московских школьниц.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС
    Путин объяснил, чем Армении грозит разрыв с ЕАЭС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выход Армении из ЕАЭС может обернуться для Еревана серьезными экономическими последствиями, включая сложности со сбытом армянской продукции на российском рынке и рост логистических издержек, предупредил Владимир Путин. По словам президента России, европейский рынок едва ли сможет заменить Еревану евразийское пространство.

    Российский лидер в ходе визита в Астану обрисовал перспективы двусторонних отношений при изменении курса Еревана, передает ТАСС.

    «Мы вынуждены будем где-то и не где-то, по большому счету, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов, свернуть», – указал глава государства.

    Также президент призвал задуматься о рынках сбыта для армянских товаров, пишет РИА «Новости». В случае прекращения признания фитосанитарных норм сельскохозяйственная продукция потеряет доступ в Россию, а европейские страны едва ли заинтересуются таким импортом.

    «Прекращение признания документов как раз в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Но продукция сельского хозяйства идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать», – сказал Путин.

    Выход из союза неизбежно повлечет возвращение разрешительного порядка для автоперевозчиков республики. Кроме того, тарифы на железнодорожные перевозки будут повышены с внутренних российских до уровня стран СНГ.

    «Придется перейти к восстановлению разрешительного порядка для армянских автоперевозчиков, это неизбежно. Это отдельная, очень сложная сфера взаимодействия. И, конечно, придется перейти к повышению уровня тарифов на железнодорожные перевозки с внутренних российских – сейчас действуют внутренние российские тарифы – на тарифы до уровня стран СНГ», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неизбежных противоречиях европейского курса Еревана с правилами евразийского объединения.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о риске отмены льготных поставок российского газа для республики.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников

    Путин сообщил о передаче США обломков атаковавших его резиденцию беспилотников

    Россия передала США обломки атаковавших резиденцию Путина беспилотников
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская сторона направила американским специалистам для тщательного изучения фрагменты беспилотных аппаратов, пытавшихся нанести удар по резиденции главы государства в декабре прошлого года. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

    «Когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации – мы просто передали это для экспертизы», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами в Казахстане, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе представители Минобороны передали военному атташе США контроллер сбитого украинского беспилотника.

    Специалисты российских спецслужб подтвердили цель атаки на резиденцию в Новгородской области после расшифровки навигационных данных.

    Комментарии (10)
    29 мая 2026, 19:35 • Новости дня
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску

    Путин раскритиковал западные СМИ за освещение удара ВСУ по Старобельску

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подверг резкой критике работу европейских медиа, обвинив их в обмане своей аудитории при подаче информации об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР.

    Путин назвал позором и кошмаром то, как европейские средства массовой информации освещают удар украинских войск по Старобельску, передает РИА «Новости».

    С таким заявлением глава государства выступил во время общения с журналистами по итогам своего государственного визита в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая.

    «Но я, кстати говоря, так посматриваю иногда, знаете, сейчас вы про Старобельск вспомнили, тоже посмотрю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России в ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты европейских государств после трагедии в Старобельске.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова и вовсе обвинила журналистов американского телеканала CNN в возможном соучастии в данном преступлении. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал полное отсутствие реакции западных стран на эту атаку.

    Комментарии (2)
    30 мая 2026, 06:33 • Новости дня
    Омбудсмен Ярославская взяла на контроль инцидент со школьницей в метро Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с непристойным поведением в метро в отношении несовершеннолетней девочки задержан 29-летний мужчина, сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

    Ярославская заявила в Telegram о личном контроле над расследованием. Она подчеркнула, что непрерывно взаимодействует с профильными ведомствами. Следователи столичного управления СК и полиция проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

    «Убеждена, правоохранительные органы досконально разберутся во всех обстоятельствах дела. Разбирательство проходит строго в рамках правового поля, все предусмотренные законом меры будут приняты», – уточнила уполномоченный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичная полиция задержала целовавшегося с несовершеннолетней девочкой в вагоне метро пассажира. По данным очевидца, снявшего инцидент на видео, пассажир сидел рядом с двумя девочками. Заявлялось, что школьницам около 15 лет, а мужчине – больше 30 лет.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 18:51 • Новости дня
    Путин предложил провести в России саммит по суверенным моделям ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выступая на форуме в Астане, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова принять в 2027 году встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту.

    Президент обозначил тему мероприятия как развитие суверенных моделей ИИ, передает ТАСС.

    «Мы также предлагаем провести в будущем году в России встречу на высоком уровне по искусственному интеллекту, чтобы обсудить взаимодействие по развитию суверенных моделей искусственного интеллекта, формированию взаимосвязанной инфраструктуры вычислительных мощностей и объектов энергетики, адаптации технологий под локальные нужды», – сказал Путин.

    В четверг Путин прибыл на пленарное заседание Евразийского экономического форума.

    Выступая на мероприятии, российский лидер назвал искусственный интеллект новым драйвером интеграции ЕАЭС.

    Он также заявил о неизбежной замене работников среднего звена ИИ.

    Комментарии (3)
    Главное
    Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине
    Bloomberg: ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть
    Дмитриев объяснил массовые погромы в Париже
    Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине
    Политолог: Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули
    Жена Сафонова после победы «ПСЖ» в ЛЧ вышла на поле с флагом России
    Россиянка Ильтерякова завоевала золото на ЧЕ по художественной гимнастике