Ассоциация судей Германии заявила об острой нехватке следователей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Органам уголовного преследования Германии не хватает двух тысяч сотрудников, передает ТАСС. Исполнительный директор Ассоциации судей Германии Свен Ребен отметил, что следователям приходится работать за четверых.

«В результате уголовные дела рассматриваются все дольше, а менее значительные дела все чаще закрываются досрочно», – сказал Свен Ребен. Только в Северном Рейне-Вестфалии дефицит кадров превышает 500 человек, увеличившись за год примерно на 100 следователей. Ассоциация призывает правительство срочно согласовать масштабную программу расширения штата юстиции до летних каникул парламента.

Ранее министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг обещала возобновить действие «Пакта ради правового государства» в 2026 году. Земли должны получить около полумиллиарда евро за четыре года на новые рабочие места и цифровизацию. Глава Минфина Ларс Клингбайль также подчеркивал важность полного комплектования прокуратур для борьбы с налоговыми преступлениями.

В ноябре федеральный центр и земли договорились о финансировании цифровизации, выделяя по 70 млн евро ежегодно с 2027 по 2029 годы. Однако региональные лидеры недовольны: премьер-министр Гессена Борис Райн раскритиковал тот факт, что центр оплачивает новые должности лишь на пару лет, оставляя землям бремя пожизненного содержания чиновников.

