Гимнастка Борисова завоевала бронзу на чемпионате Европы в Болгарии

Россиянка Мария Борисова завоевала бронзовую медаль в упражнениях с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике, передает РИА «Новости». Турнир проходит в болгарском городе Варна.
За свое выступление Борисова получила 28,400 балла. Золотую награду выиграла представительница Германии Дарья Варфоломеева с результатом 30,000 баллов. Серебро досталось болгарской спортсменке Стиляне Николовой, набравшей 28,750 балла. Еще одна российская гимнастка София Ильтерякова заняла четвертое место, уступив соотечественнице по дополнительным показателям.
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. Российские спортсмены выступают на турнире под национальным флагом и с гимном страны. Исполком Международной федерации гимнастики 17 мая разрешил россиянам участвовать в международных стартах с государственной символикой. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка София Ильтерякова впервые в карьере завоевала золото в упражнениях с обручем.
Накануне сборная России выиграла серебряные медали в групповых упражнениях.
Днями ранее отечественная гимнастка Яна Заикина стала победительницей первенства Европы среди юниоров.