Ульянов: Эксперты МАГАТЭ осматривают поврежденный энергоблок Запорожской АЭС

Tекст: Ольга Иванова

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные энергоблоку № 6 ЗАЭС, передает РИА «Новости». Удар по объекту был нанесен украинским беспилотным летательным аппаратом накануне, 30 мая.

«Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные украинским беспилотником энергоблоку № 6 ЗАЭС 30 мая», – написал дипломат на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). К сообщению он прикрепил фотографию специалистов агентства, изучающих место падения дрона.

Ранее генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что боевой дрон Вооруженных сил Украины ударил по зданию машинного зала шестого энергоблока и взорвался. Пресс-служба Запорожской АЭС уточнила, что в результате инцидента никто не пострадал, критических разрушений нет. Радиационный фон на станции остается в норме, технологические процессы не нарушены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о появлении дыры в стене машинного зала шестого энергоблока ЗАЭС после попадания дрона.

Руководство станции уведомило МАГАТЭ об этом инциденте.

Пресс-служба объекта подтвердила сохранение радиационного фона в пределах естественных значений.