В Ленобласти при опрокидывании автомобиля в кювет погибли четыре человека

Смертельная авария унесла жизни нескольких человек на трассе в Выборгском районе, передает РИА «Новости». Инцидент произошел днем 30 мая на 124-м километре автодороги «Скандинавия».

«13 мая около трех часов дня на 124 км автодороги «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области 46-летний водитель, управляя своим автомобилем «Лада Ларгус», двигаясь из Петербурга в сторону Выборга, на левом закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение справа по ходу движения, после чего съехал в кювет и опрокинулся на крышу», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и региону.

На месте происшествия от полученных травм скончались водитель и две пассажирки в возрасте 47 и 75 лет. 11-летнего мальчика доставили в крайне тяжелом состоянии в больницу Выборга, однако спасти ребенка врачам не удалось.

В ведомстве уточнили, что в момент трагедии все находившиеся в салоне были пристегнуты ремнями безопасности. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

