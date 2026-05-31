  Ульянов: Эксперты МАГАТЭ осматривают поврежденный энергоблок Запорожской АЭС
    Как киевский режим блокирует стремление украинцев к миру
    31 мая 2026, 13:29 • Новости дня

    Иранские военные разрешили десяткам судов пересечь Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еще 28 торговых судов прошли через Ормузский пролив, получив соответствующее разрешение от военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), следует из заявления пресс-службы ВМС КСИР.

    Очередная группа торгового флота благополучно пересекла акваторию Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Движение кораблей осуществлялось при строгой координации с Корпусом стражей исламской революции.

    «В течение прошедших суток 28 судов, включая нефтетанкеры, контейнеровозы и другие типы торговых судов, прошли через Ормузский пролив после получения разрешения на проход и при координации ВМС КСИР», – подчеркивается в официальном заявлении пресс-службы иранского военного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая у Ормузского пролива скопилось около полутора тысяч ожидающих разрешения на проход коммерческих судов.

    Позже капитаны тридцати кораблей согласовали с иранскими военными условия перехода.

    На следующий день военно-морские силы Ирана обеспечили безопасный транзит тридцати пяти различных судов.

    30 мая 2026, 10:11 • Новости дня
    Сразу четыре всемирных организации заявили о риске дефицита нефти из-за блокады Ормуза
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рекордное сокращение запасов энергоносителей на фоне проблем с судоходством на Ближнем Востоке может спровоцировать масштабный глобальный кризис в преддверии летнего пика потребления, предупреждают мировые экономические структуры.

    Сбои в логистике через Ормузский пролив привели к стремительному падению мировых нефтяных резервов. Руководители Международного энергетического агентства, МВФ, Всемирного банка и ВТО выпустили совместное заявление, в котором указали на серьезную угрозу для глобального энергетического рынка, передает РИА «Новости».

    Организации подчеркивают, что ситуация усугубляется приближением традиционного роста потребления. «В то же время мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами в ответ на крупную потерю поставок через Ормузский пролив», – говорится в совместном документе профильных структур.

    Авторы обращения добавили, что отсутствие нормального судоходства продолжит стремительно истощать резервы. По их мнению, это создаст существенные риски не только для топливной безопасности и рыночной конъюнктуры, но и для устойчивости мировой экономики в целом.

    Ранее агентство Bloomberg допустило повторение глобального экономического кризиса 2008 года из-за блокировки Ормузского пролива. Инвестиционный банк Morgan Stanley зафиксировал стремительное сокращение глобальных нефтяных резервов на фоне ближневосточного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки.

    31 мая 2026, 04:29 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник MQ-1 Predator
    @ Leslie Pratt/U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран уничтожил американский многоцелевой дрон MQ-1 Predator, вторгшийся в воздушное пространство страны, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.

    КСИР заявило, что беспилотник вошел в воздушное пространство над территориальными водами Ирана, «но сразу же был обнаружен и поражен ракетами системы ПВО КСИР», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    По данным иранских военных, американский дрон нарушил воздушное пространство страны с целью совершения враждебных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщает, что в результате ракетного удара по кувейтской авиабазе Али-эль-Салем несколько граждан США получили травмы, а два ударных беспилотника MQ-9 Reaper оказались серьезно повреждены.

    На днях иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-9 над акваторией Персидского залива.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    29 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    Нетаньяху приказал взять под контроль 70% сектора Газа

    @ Hashem Zimmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская армия намерена занять дополнительные территории палестинского анклава, расширив зону военного присутствия еще на 10% ради усиления давления на боевиков ХАМАС.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил армии расширить зону присутствия, передает Bloomberg.

    Выступая на конференции на Западном берегу реки Иордан, политик заявил: «В настоящее время мы дожимаем ХАМАС. Мы владеем 60% территории сектора Газа, и моя директива – довести этот показатель до 70%».

    Сроки выполнения приказа не уточняются. Согласно условиям поддержанного США перемирия, вступившего в силу в октябре прошлого года, под управлением израильских военных находилось 53% анклава. Ожидалось, что войска будут поэтапно покидать регион при одновременном разоружении палестинских формирований.

    Однако локальные столкновения продолжаются, а боевики отказываются сдавать оружие. В начале мая израильские силы ликвидировали главу военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада, а затем и его преемника Мохаммеда Одеха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о планах полного контроля над территорией сектора Газа.

    В середине мая израильские военные атаковали анклав для устранения руководителя военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада. Спустя две недели ЦАХАЛ уничтожил его преемника Мухаммеда Уде.

    30 мая 2026, 16:49 • Новости дня
    Власти Омана предупредили о морской мине в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Морская мина, предположительно, обнаружена в территориальных водах Омана в Ормузском проливе, заявил центр морской безопасности Омана.

    Центр морской безопасности призывает всех моряков, рыбаков и судна проявлять максимальную осторожность при судоходстве, в связи с с обнаружением плавающего объекта, который, предположительно, является морской миной, к западу от зоны прибрежного движения в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Ситуация разворачивается на фоне напряженности в регионе. Президент США  ранее пообещал в ближайшее время принять окончательное решение по иранской проблеме. Он уточнил, что стороны пока не согласовали ядерную программу и открытие пролива, хотя остальные разногласия уже урегулированы.

    Центральное командование ВС США анонсировало военную операцию против иранских кораблей в Ормузском проливе.

    Президент Соединенных Штатов заявил о скором открытии данного маршрута.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи признал наличие мин в акватории Ормузского пролива.

    29 мая 2026, 21:58 • Новости дня
    Военные США предупредили об операции против Ирана в Ормузском проливе
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное командование ВС Соединенных Штатов анонсировало военные действия в целях самозащиты от иранских судов в Ормузском проливе.

    Центральное командование ВС Соединенных Штатов анонсировало проведение операции против иранских кораблей, передает РИА «Новости». По данным американского оборонного ведомства, эти суда занимаются установкой мин в Ормузском проливе.

    «Иран продолжает попытки установить незаконный контроль над Ормузским проливом, включая минирование, которое подвергает риску корабли и моряков... В ответ на это центральное командование ВМС США уведомляет моряков и летчиков о том, что будут проводиться опасные военные действия», – заявили в командовании.

    Действия развернутся к северу от оманского полуострова Мусандам. Военные подчеркнули, что любое судно, игнорирующее указания американских сил, будет расценено как непосредственная угроза. К нарушителям применят соразмерные меры самообороны согласно нормам международного права.

    Командование настоятельно рекомендовало всем экипажам координировать свои маршруты с американской стороной. Морякам предписано строго выполнять поступающие инструкции для обеспечения безопасности.

    Накануне американские военные уничтожили иранскую пусковую установку беспилотников.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы США атаковали военные объекты на юге Ирана.

    В марте армия Соединенных Штатов ликвидировала десятки иранских минных заградителей.

    29 мая 2026, 23:01 • Новости дня
    Бессент заявил о конфискации Вашингтоном около 1 млрд криптовалюты Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    США арестовали цифровые активы Тегерана на общую сумму около миллиарда долларов в рамках санкционного давления, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Вашингтон конфисковал принадлежащую Ирану криптовалюту на сумму около 1 млрд долларов, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время выступления на Экономическом форуме имени Рейгана.

    «Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их криптовалюты», – рассказал глава американского ведомства.

    Ранее в апреле текущего года министр уже подтверждал факт блокировки цифровых активов на сумму 344 млн долларов. Эти средства хранились на криптокошельках, которые, по утверждению американской стороны, связаны с Ираном.

    Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил о готовности ведомства изымать связанные с руководством Ирана денежные средства.

    Позже министр пригрозил Тегерану финансовым эквивалентом кинетических ударов.

    Крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex превратилась в скрытый коридор для обхода западных санкций.

    30 мая 2026, 03:12 • Новости дня
    В парламенте Ирана пообещали России особые условия в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Транзит через Ормузский пролив для Москвы и Пекина будет проходить в особо благоприятном режиме, заявил глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

    «Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом», – приводит слова Азизи РИА «Новости».

    Парламентарий отметил постоянную поддержку со стороны обеих стран в самые сложные для Ирана времена. Именно поэтому торговым судам и танкерам двух государств обеспечат повышенное внимание при организации безопасного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран объявил, что  перевел управление судоходством в Ормузском проливе на постоянную основу. Иранское руководство разработало специальный маршрут для коммерческих кораблей стран-партнеров.

    Месяцем ранее власти Ирана ввели исключения из новых сборов за проход для дружественных государств, включая Россию.

    28 мая 2026, 22:34 • Новости дня
    Бессент назвал оборонительными действия США против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Все действия США в отношении Ирана носят исключительно оборонительный характер, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент на фоне ударов по объектам в Иране.

    Бессент прокомментировал ситуацию на фоне недавних атак на военные объекты на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «Президент Трамп всегда предпочитает мирный договор, поэтому все, что мы делаем сейчас, носит оборонительный характер», – заявил глава американского Минфина журналистам. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит придерживаться подобного подхода.

    Местные СМИ сообщили о серии взрывов в иранском городе Бендер-Аббас. Вскоре после этого Корпус стражей исламской революции отчитался об ответном ударе по военной базе США, с которой была осуществлена атака на инфраструктуру Исламской республики.

    Ранее США атаковали военные объекты на иранской территории.

    ВС США уничтожили наземную станцию управления беспилотниками в Бендер-Аббасе.

    Корпус стражей исламской революции нанес ответный удар по военной базе Соединенных Штатов.

    29 мая 2026, 22:32 • Новости дня
    Системы ПВО сработали над иранским островом Кешм

    Tекст: Вера Басилая

    В районе острова Кешм на юге Ирана сработали системы противовоздушной обороны, местные жители сообщили о звуках перехвата воздушных целей.

    Средства противовоздушной обороны были задействованы на острове Кешм, расположенном в районе Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По данным местных СМИ, инцидент произошел в пятницу вечером.

    «В пятницу вечером жители сообщили о звуках работы ПВО на острове Кешм», – отмечается в сообщении агентства Mehr.

    Точные причины срабатывания систем противовоздушной обороны пока неизвестны. При этом агентство Tasnim уточнило, что в районе острова был успешно сбит беспилотник.

    В середине мая иранские системы ПВО уже сработали над территорией острова Кешм.

    Позже дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали израильский разведывательный беспилотник над южной провинцией Хормозган.

    30 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    WSJ: ОАЭ нанесли десятки авиаударов по территории Ирана с начала войны

    Tекст: Вера Басилая

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) многократно атаковали иранские объекты в Ормузском проливе, координируя действия с американскими и израильскими спецслужбами на фоне обострения ближневосточного конфликта, сообщила The Wall Street Journal.

    По данным WSJ, Объединенные Арабские Эмираты осуществили серию воздушных атак на иранскую территорию с начала военной эскалации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Целями стали острова Кешм и Абу-Муса, а также ряд нефтехимических предприятий.

    «Объединенные Арабские Эмираты нанесли десятки ударов с воздуха по Ирану в первые дни войны, не останавливаясь и после объявления прекращения огня в апреле», – подчеркивает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Атаки проводились при тесном взаимодействии с разведками США и Израиля.

    Ранее, 15 мая, эмиратский госминистр иностранных дел Халифа бен Шахин аль-Марар категорически отверг обвинения Тегерана в причастности к агрессии. Второго мая Абу-Даби направил ноты протеста иранскому послу из-за заявлений Исламской Республики об ударах по эмиратам в ответ на действия США и Израиля.

    Ранее американские журналисты узнали об  ударе Эмиратов по иранскому нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван.


    30 мая 2026, 20:19 • Новости дня
    США вывели из строя пытавшийся прорвать блокаду сухогруз в Оманском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-воздушные силы Соединенных Штатов вывели из строя грузовое судно под флагом Гамбии, которое проигнорировало предупреждения и попыталось войти в заблокированную гавань Ирана, сообщает Associated Press.

    Американские военные пресекли попытку прорыва морской блокады, передает РИА «Новости». «Сухогруз Lian Star под флагом Гамбии проигнорировал многочисленные предупреждения американских сил ночью, пытаясь войти в иранский порт... Судно было выведено из строя американской авиацией в Оманском заливе», – цитирует агентство сообщение Associated Press.

    В настоящее время поврежденный корабль продолжает дрейфовать в водах залива. Отмечается, что представители вооруженных сил Соединенных Штатов не поднимались на борт остановленного судна.

    В начале мая американский истребитель атаковал иранский танкер M/T Hasna в Оманском заливе.

    Позже военные США уничтожили иранскую пусковую установку беспилотников.

    Президент США заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки.

    30 мая 2026, 20:29 • Новости дня
    Хегсет допустил пересмотр присутствия военных США на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил возможность сокращения военного присутствия на Ближнем Востоке после завершения конфликта с Ираном.

    Хегсет допустил вывод американских подразделений с ряда военных баз, которые получили повреждения во время недавних событий на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Окончательное решение по этому вопросу примет президент Дональд Трамп после подведения итогов противостояния с Ираном.

    «Решение об этом будет принимать президент Трамп, но это будет зависеть от того, по какому пути мы захотим пойти. Мы положительно оцениваем наши партнерства в регионе. Эти решения будут приниматься с учетом итогов», – заявил Хегсет во время визита на форум «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

    Ранее Белый дом сообщил о планах сохранить американский военный контингент на Ближнем Востоке.

    30 мая 2026, 23:29 • Новости дня
    Военные США нанесли удар по судну в Оманском заливе ракетой Hellfire

    Tекст: Антон Антонов

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило, что нанесло удар по сухогрузу под флагом Гамбии в Оманском заливе, так как судно проигнорировало предупреждения и попыталось прорвать морскую блокаду Ирана.

    «Силы США, действующие в Оманском заливе, 29 мая обеспечили соблюдение блокады, выведя из строя морское судно под флагом Гамбии, которое пыталось направиться в иранский порт», – говорится в заявлении CENTCOM.

    По заявлению американских военных, торговое судно Lian Star получило более 20 предупреждений. Поскольку экипаж отказался подчиниться требованиям, летательный аппарат выпустил ракету Hellfire по машинному отделению, передает РИА «Новости».

    Всего в рамках поддержания режима изоляции американские подразделения уже вывели из строя пять коммерческих кораблей. При этом 116 судов были перенаправлены по другим маршрутам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее об инциденте в Оманском заливе сообщало Associated Press. В начале мая американский истребитель атаковал иранский танкер M/T Hasna в Оманском заливе.

    В апреле американский эсминец захватил иранский торговый корабль в Оманском заливе.

    29 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    В Иране заявили о полном контроле над судоходством в Ормузским проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран перевел управление судоходством в стратегически важном регионе Ормузского пролива на постоянную основу, призвав соседние государства и Вашингтон смириться с новой реальностью, заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

    «Сегодня Иран осуществляет управление проливом в соответствии со своими собственными правилами и механизмами. Безусловно, установление контроля и применение механизмов управления им со стороны Ирана носит постоянный, а не временный характер», – сказал Азизи РИА «Новости»..

    Парламентарий посоветовал американским властям отказаться от иллюзий относительно краткосрочности принятых мер и добавил, что странам региона также придется принять новые реалии и действовать согласно иранским правилам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявило об угрозе схожего с 2008 годом кризиса из-за блокировки Ормуза. США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива.


    31 мая 2026, 03:40 • Новости дня
    Bloomberg заявило о пострадавших при ударе Ирана американских военных

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетного удара по кувейтской авиабазе Али-эль-Салем несколько граждан США получили травмы, а два ударных беспилотника MQ-9 Reaper оказались серьезно повреждены, сообщает Bloomberg.

    По базе в Кувейте был нанесен удар иранской баллистической ракетой, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

    По словам источника, снаряд удалось перехватить, однако падающие обломки ранили около пяти человек. Среди пострадавших оказались как военнослужащие, так и подрядчики.

    Кроме того, атака привела к уничтожению одного ударного беспилотника MQ-9 Reaper и серьезному повреждению еще как минимум одного аппарата. Стоимость каждого такого дрона составляет около 30 млн долларов. Центральное командование США пока не ответило на запрос о комментариях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия в ходе конфликта с Ираном потеряла пятую часть тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper.

    В апреле пятнадцать военнослужащих США получили ранения при ударе иранского дрона по авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте. Месяцем ранее Корпус стражей исламской революции поразил этот военный объект баллистическими ракетами.

