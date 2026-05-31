  • Новость часаРоссиянка Ильтерякова завоевала золото на ЧЕ по художественной гимнастике
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как киевский режим блокирует стремление украинцев к миру
    Глава МАГАТЭ Гросси отреагировал на удары по Запорожской АЭС
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    Депутат Рады пообещала ужесточение мобилизации на Украине
    Премьер Чехии признал провал плана по военным расходам НАТО
    Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине
    Медведев заявил о возможности удара по АЭС Украины в ответ на «новый Чернобыль»
    Фанаты ПСЖ восхитились игрой Сафонова в финале Лиги чемпионов
    Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине
    31 мая 2026, 13:07 • Новости дня

    Bloomberg: ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз (ЕС) обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на фоне роста мировых котировок, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в настоящее время ограничение установлено на уровне 44,10 доллара за баррель, передает «Коммерсант».

    Механизм предполагает автоматический пересмотр предельной стоимости каждые шесть месяцев. По правилам, потолок должен находиться на 15% ниже средней рыночной цены российской марки Urals. Однако из-за роста стоимости нефти, в том числе из-за фактического закрытия Ормузского пролива, очередной пересмотр мог бы поднять планку до 65 долларов за баррель.

    Один из вариантов предполагает сохранение текущего лимита, а также отказ от автоматического повышения до конца года. Ожидается, что эта мера войдет в новый пакет антироссийских санкций, который Евросоюз планирует официально представить в начале июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предлагала снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

    Позже страны Евросоюза отказались от введения нового лимита.

    План по сдерживанию стоимости сырья оказался неосуществимым из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    30 мая 2026, 14:03 • Новости дня
    Медведев выложил сгенерированное ИИ видео с испуганными Макроном и Мерцем

    Медведев выложил сгенерированное ИИ видео с испуганными Мерцем и Макроном

    Медведев выложил сгенерированное ИИ видео с испуганными Макроном и Мерцем
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным ИИ видео, где президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер приходят в ужас от демонстрации мощи российского вооружения.

    Медведев разместил в Max видео, которое сгенерировало ИИ. На кадрах президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер с ужасом наблюдают за пусками ракет.

    Визуальный ряд сопровождается закадровым голосом самого политика, зачитывающего фрагмент своего вчерашнего сообщения.

    «Это пока цветочки», – прокомментировал публикацию автор канала.

    В конце апреля зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    В январе политик ответил на военные планы Эммануэля Макрона видеозаписью удара российским комплексом «Орешник». В начале мая Дмитрий Медведев назвал милитаристскую Германию опасной для Европы и России.

    Комментарии (14)
    30 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Euroclear обжаловал решение российского суда о взыскании 200 млрд евро

    Euroclear подал апелляцию на решение российского суда о взыскании 200 млрд евро

    Euroclear обжаловал решение российского суда о взыскании 200 млрд евро
    @ Timon Schneider/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы апелляцию на определение о взыскании около 200 млрд евро убытков по иску Центробанка.

    Бельгийский депозитарий Euroclear направил жалобу в Арбитражный суд Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. Апелляция стала ответом на постановление инстанции от 26 мая.

    Согласно принятому ранее решению, с бельгийского депозитария постановили немедленно взыскать 200 млрд евро в пользу российского регулятора. Теперь жалобу ответчика вместе с материалами разбирательства передадут в Девятый арбитражный апелляционный суд.

    Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации.

    Позже Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении данного судебного решения.

    Центробанк направил в столичный арбитраж заявление для получения исполнительного листа.

    Комментарии (13)
    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 16:47 • Новости дня
    Архиепископ Пецци назвал причину ухода с поста главы католиков России

    Экс-глава российских католиков архиепископ Пецци объяснил причины отставки

    Архиепископ Пецци назвал причину ухода с поста главы католиков России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель Конференции католических епископов России Павел Пецци сообщил, что подал в отставку из-за проблем со здоровьем, чтобы развеять возникающие слухи и конспирологические теории.

    Экс-глава российских католиков архиепископ Паоло Пецци объяснил причины своей отставки. В своем сообщении в газете «Коммерсант» он пояснил, что решение об уходе было продиктовано исключительно медицинскими показаниями. Бывший руководитель Конференции католических епископов России пояснил, что решил публично озвучить причину отставки, «чтобы не распространялись теории заговора и ложные слухи».

    По словам священнослужителя, ухудшение самочувствия не позволяет ему полноценно руководить епархией. Несмотря на отставку, он планирует остаться в Москве и продолжить служение в статусе епископа на покое.

    Временно исполнять обязанности главы назначен вспомогательный епископ Николай Дубинин. Павел Пецци управлял архиепархией Божией Матери в Москве с 2007 года, а Конференцию католических епископов России возглавлял с 2011 года.

    Ранее, в начале мая папа римский принял отставку Павла Пецци. Как писала газета ВЗГЛЯД, понтифик самостоятельно выберет нового руководителя столичной католической архиепархии.

    До этого, в январе архиепископ отказался подписывать заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета о защите гонимых христиан.

    Комментарии (14)
    30 мая 2026, 15:17 • Новости дня
    МИД указал на непоследовательную позицию западных политиков по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    За последние полтора года риторика государств НАТО относительно урегулирования украинского кризиса неоднократно менялась, вызывая серьезные сомнения в искренности их миротворческих намерений, заявили в МИД России.

    Внешнеполитическое ведомство обратило внимание на противоречивые заявления представителей Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». В официальном Telegram-канале дипломаты опубликовали специальную инфографику. Там собраны высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и главы Финляндии Александра Стубба.

    «На протяжении последних полутора лет мы слышим от представителей стран НАТО то о необходимости начала скорейших переговоров с Москвой с целью установления прочного мира, то о необходимости «давления» на Россию, поставках вооружения боевикам ВСУ и войне до победного конца», – заявили в министерстве.

    Представители ведомства также добавили, что подобная изменчивая линия поведения европейских государств заставляет серьезно сомневаться в их реальных целях.

    Ранее сенатор Владимир Джабаров указал на невозможность посредничества президента Финляндии Александра Стубба в переговорах Москвы и Брюсселя.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал полную остановку боевых действий главным условием для старта диалога.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны в нежелании вести реальные мирные переговоры по украинскому кризису.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 13:50 • Новости дня
    Финский бренд Kuoma объявила о закрытии фабрики после ухода из России

    Старейшая фабрика финского бренда Kuoma объявила о закрытии после ухода из России

    Финский бренд Kuoma объявила о закрытии фабрики после ухода из России
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финский производитель обуви Kuomiokoski Oy закрывает историческую фабрику и переносит мощности в другой город на фоне финансовых потерь после ухода с российского рынка, пишут местные СМИ.

    Финская компания Kuomiokoski Oy, выпускающая обувь под брендом Kuoma, вынуждена закрыть фабрику в поселении Куомиокоски и перенести производство в город Мянтюхарью, сообщает местный телерадиовещатель Yle. Предприятие в Куомиокоски непрерывно работало с 1930 года.

    Руководство компании отмечает, что новое помещение в Мянтыхарью располагает более современными производственными мощностями. Теперь предприятие способно обрабатывать до 18 пар обуви в час.

    В последние годы фирма столкнулась с серьезным падением финансовых показателей на фоне ухода с российского рынка. С 2022 года оборот компании сократился примерно на треть, а в 2025 году производитель потерял более одного млн евро.

    Обувь бренда производится не только в Финляндии. Верхнюю часть ботинок изготавливают в Латвии, а сырье поступает в том числе из стран Азии. В некоторых моделях только подошва и стелька сделаны на финской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, товарооборот между Россией и Финляндией сократился в 12 раз за последние четыре года. В приграничных финских регионах за год обанкротилось свыше трехсот различных фирм. А тем временем, предприниматели из финского города Иматра ждут открытия границы с Россией.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    Глава АЕБ предложил начать отношения РФ и Европы с «чистого листа»

    Глава АЕБ Шиллинг предложил начать отношения РФ и Европы с «чистого листа»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российским властям и европейским предпринимателям стоит забыть прошлые разногласия и выстраивать новое сотрудничество без оглядки на прежние конфликты, считают в Ассоциации европейского бизнеса

    Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг считает, что при возобновлении работы европейских компаний на российском рынке отношения следует начинать заново. Такое мнение он высказал в интервью РБК.

    «Когда мы идем на восстановление, на перестройку отношений, перемирие, невозможно смотреть в прошлое и говорить: «А ты вот так неправильно делал!» Это как супружеская ссора: если муж и жена хотят помириться, надо мириться. Нельзя идти в будущее, смотря назад. Наша позиция - нужно начать с чистого листа. Если этот момент наступит», – подчеркнул Шиллинг.

    Руководитель организации уверен, что при восстановлении контактов обе стороны будут ориентироваться на долгосрочные перспективы и взаимную выгоду. При этом эксперт признал, что сейчас разговоры о возвращении европейских предприятий носят преимущественно теоретический характер. В ассоциации изначально осознавали сложность этого вопроса, требующего глубокого анализа и тщательной подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о готовности России к возвращению европейских компаний.

    Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил о намерении ряда немецких предприятий возобновить работу на отечественном рынке. А президент Эстонии Алар Карис отметил ожидание европейским бизнесом завершения украинского конфликта для восстановления своей деятельности.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 15:16 • Новости дня
    МИД констатировал падение диалога Москвы и Берлина «ниже плинтуса»

    Замглавы МИД Любинский заявил об отсутствии диалога России и ФРГ

    МИД констатировал падение диалога Москвы и Берлина «ниже плинтуса»
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Межгосударственные контакты между Россией и ФРГ полностью прекратились, при этом текущая ситуация исключает возможность возобновления дипломатического взаимодействия в обозримом будущем, отметили в МИД.

    Дипломатические отношения России и Германии достигли критически низкой отметки. Высокопоставленный представитель российского внешнеполитического ведомства Дмитрий Любинский в беседе с ТАСС оценил текущее положение дел как беспрецедентно сложное.

    «У нас диалог с Германией отсутствует полностью. Говорить, что реваншистские заявления властей ФРГ могут его как-то еще осложнить было бы преувеличением, потому что осложнить его практически невозможно, он находится уже ниже плинтуса», – подчеркнул он.

    Заместитель министра добавил, что сейчас не наблюдается абсолютно никаких условий для возвращения к конструктивному обсуждению накопившихся проблем. Перспективы завязывания каких-либо контактов с Берлином остаются нулевыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Государственной думы заявили о возвращении Берлина на путь реваншизма. Ранее Любинский указал на масштабное перевооружение немецкой армии для сдерживания России. До этого дипломат уже констатировал падение двусторонних отношений до низшей точки с момента образования ФРГ.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Гана нарастила покупку российских удобрений вместо китайских

    Гана запланировала увеличить поставку удобрений из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эксперты спрогнозировали рост поставок российских удобрений в Гану на 30%, африканская республика намерена существенно нарастить импорт отечественных агрохимикатов на фоне жестких экспортных ограничений со стороны Пекина.

    Гана увеличивает закупки подкормок для растений из РФ после того, как Китай ограничил их экспорт, пишут « Известия». В марте 2026 года Пекин ужесточил поставки ради защиты собственного рынка из-за проблем в Ормузском проливе.

    В 2025 году объем ввоза этой продукции в республику достиг 244,5 млн долларов. «Объемы поставок российских удобрений в страну в ближайшие несколько лет могут увеличиться на 15–30%», – считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

    Сельское хозяйство Ганы сильно зависит от зарубежных поставок из-за узкого посевного окна в сезон дождей. Спрос на агрохимикаты на африканском континенте растет быстрее, чем в других регионах, при этом треть мирового экспорта шла через Ормузский пролив.

    В зоне риска оказались также Кения, Уганда и ЮАР. Хотя Китай обнулил пошлины, он блокирует вывоз собственных удобрений. Россия же успешно конкурирует благодаря качеству, цене и комплексному предложению, что открывает для нее новые возможности на континенте, отмечают аналитики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава британского МИД Иветт Купер предупредила о риске масштабного голода из-за перебоев с поставками удобрений через Ормузский пролив.

    Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов выразил готовность поддерживать страны глобального Юга поставками агропродукции. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил способность Москвы удовлетворить растущие потребности мирового рынка.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 17:02 • Новости дня
    Петербуржец задержан после стрельбы из пневматики по автобусам

    В Петербурге задержали мужчину за стрельбу из пневматики по автобусам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Молодой житель Петербурга повредил стекла общественного транспорта на остановке, открыв огонь из пневматического пистолета и скрывшись на автомобиле, сейчас он задержан, сообщили в управлении МВД по городу.

    Правоохранительные органы Петербурга задержали местного жителя, подозреваемого в обстреле общественного транспорта из пневматического оружия. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

    Инцидент произошел 24 мая на Витебском проспекте. Водитель одного из автобусов услышал характерные хлопки, после чего обнаружил поврежденные стекла и заметил отъезжающую машину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вандализме.

    «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 23-летнего подозреваемого. У задержанного изъят пневматический пистолет, который, по предварительным данным, использовался при совершении преступления», – заявили в ведомстве. Сейчас фигурант отпущен под подписку о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе полиция Петербурга задержала мужчину за стрельбу из пневматики по уличному музыканту.

    Ранее юноша в Хабаровском крае ради эксперимента обстрелял из пневматического пистолета автобус с рабочими. А в прошлом году стражи порядка поймали пятерых петербуржцев после стрельбы по прохожим из окна жилого дома.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 14:34 • Новости дня
    Ледоход в Якутии унес десять судов в дрейф по Индигирке

    На реке Индигирка в Якутии из-за резкого ледохода оторвало и унесло десять судов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Абыйском улусе Якутии на реке Индигирка из-за ледохода течением унесло 10 судов, признаков загрязнения водного объекта не зафиксировано, ситуация находится на контроле, сообщили в правительстве республики.

    На реке Индигирка в Якутии из-за резкого ледохода оторвало и унесло десять судов. Мощное течение сорвало с якорных цепей речной флот у села Белая Гора в Абыйском районе республики, отправив корабли вниз по реке без управления, сообщает Минэкологии Якутии.

    Половина дрейфующей техники принадлежит администрации Ленского бассейна внутренних водных путей. Оставшиеся пять кораблей числятся на балансе Ленского объединенного речного пароходства. Правительство региона взяло ситуацию под строгий контроль и провело экстренные рабочие совещания.

    Информацию о случившемся оперативно передали в уполномоченные органы для реагирования. Специалисты ведомства подчеркнули, что признаков загрязнения Индигирки топливом не обнаружено. Водная артерия имеет статус объекта федерального экологического надзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая власти Якутии объявили эвакуацию двух поселков из-за ледохода на реке Лене. Вскоре паводок отступил от эвакуированных населенных пунктов. Между тем, двумя годами ранее во время ледохода в регионе затонули два теплохода.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 15:33 • Новости дня
    В России зафиксировали масштабный сбой в работе графического сервиса Figma

    Жители России пожаловались на масштабный сбой в работе сервиса Figma

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные дизайнеры и разработчики сообщили о потере доступа к работе графического редактора Figma, при этом официальных заявлений о блокировке сервиса не поступало.

    Жители России пожаловались на масштабный сбой в работе графического сервиса Figma. Трудности с подключением к платформе начались 30 мая, информирует портал DownDetector. Владельцы аккаунтов жалуются на невозможность зайти на сайт, запустить приложение и открыть свои рабочие файлы.

    Наибольшее количество сообщений о неполадках поступает от жителей Новосибирской области и Петербурга. Figma является онлайн-инструментом, который широко используют веб-дизайнеры и разработчики для проектирования сайтов и мобильных приложений.

    Причины технических проблем пока остаются неизвестными. Профильные российские ведомства не выпускали официальных сообщений о возможной блокировке популярного графического редактора на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае представители IT-отрасли заявили о штатной работе платформы GitHub в России. До этого Роскомнадзор опроверг введение ограничений для сервиса видеоконференций Google Meet.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    Бойцам СВО разрешили получать аттестат без сдачи ЕГЭ

    Минпросвещения: Участники СВО смогут получить аттестат без сдачи ЕГЭ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Завершающие обучение участники СВО получили право на прохождение промежуточной аттестации и выдачу документа об образовании без обязательной сдачи единого государственного экзамена ЕГЭ, пояснили в Минпросвещения.

    Бойцы Вооруженных сил России смогут получить аттестат без сдачи ЕГЭ, при этом за ними сохраняется право пройти экзамен для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения.

    «Введение промежуточной аттестации гарантирует, что каждый участник СВО получит документ об образовании вовремя и без каких-либо препятствий», – заявил ТАСС эксперт Минпросвещения Иван Бондюков.

    По словам специалиста, нововведение призвано снизить психологическую нагрузку на военнослужащих, которые сейчас завершают свое обучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выпускникам школ в приграничных регионах также разрешили получать аттестаты без обязательной сдачи единого госэкзамена.

    Ранее сообщалось, что участники спецоперации имеют право на поступление в государственные вузы по отдельной десятипроцентной квоте. До этого Госдума одобрила законопроект о бесплатном втором среднем профессиональном образовании для ветеранов боевых действий.

    Комментарии (3)
    30 мая 2026, 20:07 • Новости дня
    В Пхеньяне открыли мемориальную доску бывшему послу России Мацегоре

    Tекст: Вера Басилая

    На территории российского посольства в столице КНДР состоялась церемония открытия барельефа в память об Александре Мацегоре, который руководил дипломатической миссией в Пхеньяне.

    Мемориальную доску установили по инициативе сотрудников дипломатических учреждений России в КНДР, передает РИА «Новости». Церемония прошла 30 мая.

    «На территории посольства состоялась церемония открытия памятной доски с барельефом скончавшегося в декабре прошлого года посла Александра Мацегоры», – сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

    Барельеф стал зеркальной копией памятного знака, посвященного Герою России Андрею Карлову, который также был послом в КНДР. Автором работы выступил заслуженный художник республики Ли Сун Мен.

    В мероприятии приняли участие председатель Президиума Верховного народного собрания Чо Ен Вон, глава МИД Чхве Сон Хи, а также посол Китая Ван Яцзюнь и дети Мацегоры.

    Временный поверенный в делах России Владимир Топеха отметил, что мемориальная доска служит примером служения Родине для будущих дипломатов. После минуты молчания участники возложили цветы под звуки государственных гимнов.

    Чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора скончался в возрасте 70 лет в декабре прошлого года.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Эстония установила первые устройства защиты от дронов

    Эстония установила первые устройства защиты от дронов на востоке страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонские власти приступили к оборудованию восточных рубежей страны специальными техническими средствами для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

    На восточной границе Эстонии появились первые комплексы, предназначенные для борьбы с дронами. Оборудование разместили на юго-востоке государства, передает РИА «Новости».

    «Первые устройства установлены и работают», – цитирует агентство заявление официальных лиц.

    Новые технические средства развернуты на трех участках сухопутной границы. Они охватывают территорию между эстонско-российским пунктом пропуска Лухамаа и местом пересечения границ Эстонии, Латвии и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление восточных рубежей.

    Вскоре авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы из-за активности беспилотных аппаратов Украины. Позже министр обороны Украины принес извинения за нарушение эстонского воздушного пространства киевским дроном.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 16:34 • Новости дня
    Представители Драги опровергли предложение ЕС о посредничестве с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер-министр Италии Марио Драги не получал никаких предложений о посредничестве на возможных переговорах России и Евросоюза по украинскому кризису, сообщил представитель итальянского политика.

    Слухи о вероятном назначении бывшего премьер-министра Италии Драги на роль переговорщика между ЕС и Россией не подтвердились, передает ТАСС.

    Комментируя ситуацию, представитель политика отметил отсутствие реальных инициатив.

    «Марио Драги не получал никаких предложений. Его возможное участие – лишь циркулирующее в СМИ предположение», – заявил собеседник агентства.

    По словам представителя, Драги отличается прагматизмом и отказывается анализировать гипотетические сценарии без четкой конкретики. Ранее европейские лидеры, включая действующего премьера Италии Джорджу Мелони, выступали за назначение единого представителя Евросоюза для диалога с Москвой. При этом Рим не выдвигал собственных кандидатов на эту должность.

    В прессе регулярно появляются разные имена потенциальных посредников, среди которых фигурировали экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Финляндии Александер Стубб. Российский лидер Владимир Путин называл предпочтительной кандидатуру Герхарда Шрёдера, однако Берлин и Брюссель отвергли эту идею. Сама Меркель подчеркивала, что представлять Евросоюз должен один из действующих политиков.

    В окружении Марио Драги опровергли слухи о его назначении дипломатическим представителем Евросоюза.

    Президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил контекст слов Владимира Путина о предпочтительной кандидатуре Герхарда Шредера.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дмитриев объяснил массовые погромы в Париже
    Трамп поделился результатами когнитивного теста
    Парламент Ирана объявил победителя в противостоянии с США
    Euroclear обжаловал решение российского суда о взыскании 200 млрд евро
    Брат Кличко выступил против бойкота украинцами соревнований с участием россиян
    Жена Сафонова после победы «ПСЖ» в ЛЧ вышла на поле с флагом России
    В МВД перечислили недопустимые для публикации в Сети личные данные