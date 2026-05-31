Торжество футбольных фанатов в Париже завершилось поножовщиной и задержаниями

Tекст: Дмитрий Зубарев

Массовые беспорядки вспыхнули в столице Франции минувшей ночью, когда местный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу в финале Лиги чемпионов. Как передает РИА Новости, ссылаясь на газету Figaro и данные МВД, в ходе уличных акций пострадали 11 человек.

Один из участников волнений получил ножевое ранение в районе площади Республики. Еще одного пострадавшего вытащили из Сены с остановкой сердца и оперативно доставили в реанимацию. Кроме того, два человека оказались в тяжелом состоянии после того, как врезались на кольцевой автодороге в бетонное ограждение.

В результате столкновений травмы получили семь полицейских, один из них ранен серьезно, сообщил глава МВД Лоран Нуньес. Всего правоохранители задержали 416 человек по всей Франции, включая 283 в парижской агломерации. Напомним, накануне ПСЖ обыграл английский «Арсенал» по пенальти, став победителем турнира второй год подряд.

Около стадиона «Парк де Пренс» стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона агрессивной толпы болельщиков.

