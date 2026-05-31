  ВСУ нанесли удар по жилым домам и администрации Энергодара
    Как киевский режим блокирует стремление украинцев к миру
    31 мая 2026, 12:15 • Новости дня

    СК возбудил дело из-за взрыва газа в частном доме в Ингушетии

    Tекст: Дарья Григоренко

    В селе Троицкое Сунженского района в Ингушетии произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого травмы получили двое взрослых и трое маленьких детей, сообщили в региональном СУ СК РФ.

    Официальные представители ведомства заявили: «Следственным отделом по Сунженскому району следственного управления СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ». Эта статья касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает РИА «Новости».

    Сейчас следователи осматривают место инцидента для установления точных причин случившегося. Параллельно прокуратура республики организовала проверку, в ходе которой специалисты оценят соблюдение норм безопасного использования газового оборудования.

    Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ингушетии возросло до пяти человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально региональное управление МЧС сообщило о двух пострадавших при хлопке газа в Сунженском районе.

    В январе число травмированных при аналогичном инциденте в другом частном доме в Ингушетии выросло до семи человек.

    30 мая 2026, 14:03 • Новости дня
    Медведев выложил сгенерированное ИИ видео с испуганными Макроном и Мерцем

    Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным ИИ видео, где президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер приходят в ужас от демонстрации мощи российского вооружения.

    Визуальный ряд сопровождается закадровым голосом самого политика, зачитывающего фрагмент своего вчерашнего сообщения.

    «Это пока цветочки», – прокомментировал публикацию автор канала.

    В конце апреля зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    В январе политик ответил на военные планы Эммануэля Макрона видеозаписью удара российским комплексом «Орешник». В начале мая Дмитрий Медведев назвал милитаристскую Германию опасной для Европы и России.

    31 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Дмитриев назвал массовые погромы в Париже ошибкой бюрократов ЕС
    Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал бесконтрольную иммиграцию одной из проблем, которую «бюрократы ЕС» не могут признать и решить.

    Спецпредставитель президента России по связям с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал кадры уличных погромов, передает РИА «Новости». В социальной сети X он отреагировал на видеозапись испанского журналиста Хавьера Негре, демонстрирующую разбитые витрины и автомобили.

    «Бесконтрольная иммиграция - это одна из многих ошибок, которую бюрократы ЕС не могут признать и исправить», - написал российский чиновник. Автор ролика охарактеризовал происходящее на улицах как сцены настоящей гражданской войны.

    Волнения охватили город после триумфа клуба Paris Saint-Germain в финале Лиги чемпионов. В субботу французская команда обыграла английский Arsenal в серии пенальти и второй год подряд завоевала престижный трофей.

    По данным газеты Figaro, ссылающейся на главу МВД Лорана Нуньеса, в ходе массовых акций правоохранительные органы задержали 416 агрессивных болельщиков по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов во Франции начались массовые беспорядки.

    Около стадиона «Парк де Пренс» полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивной толпы фанатов.

    Месяцем ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев указал на меняющую Европу массовую иммиграцию.

    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    30 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Euroclear обжаловал решение российского суда о взыскании 200 млрд евро

    Timon Schneider/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы апелляцию на определение о взыскании около 200 млрд евро убытков по иску Центробанка.

    Бельгийский депозитарий Euroclear направил жалобу в Арбитражный суд Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. Апелляция стала ответом на постановление инстанции от 26 мая.

    Согласно принятому ранее решению, с бельгийского депозитария постановили немедленно взыскать 200 млрд евро в пользу российского регулятора. Теперь жалобу ответчика вместе с материалами разбирательства передадут в Девятый арбитражный апелляционный суд.

    Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации.

    Позже Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении данного судебного решения.

    Центробанк направил в столичный арбитраж заявление для получения исполнительного листа.

    30 мая 2026, 18:16 • Новости дня
    Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС

    Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС
    Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В стене машинного зала шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции образовалась дыра после попадания боевого дрона-камикадзе, при этом основное оборудование уцелело, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

    По словам Лихачева, днем в субботу беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС, передает РИА «Новости». Лихачев заявил,что это происшествие стало первой целенаправленной атакой на ключевые объекты атомной станции.

    «В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра», – заявил Лихачев. Он также отметил, что украинский БПЛА управлялся с помощью оптоволокна, что полностью исключает вероятность случайного попадания по объекту.

    Глава «Росатома» подчеркнул, что украинские военные регулярно переходят границы здравого смысла. Он задался вопросом о том, чего стоит ожидать в будущем, предположив возможные удары непосредственно по турбине, реакторному залу или системам безопасности станции.

    Глава Росатома Алексей Лихачев предупредил о риске масштабной радиационной аварии из-за целенаправленных атак на Запорожскую АЭС.

    Ранее украинский беспилотник ударил по трубопроводу около первого энергоблока станции.

    До этого два сотрудника предприятия получили ранения при атаке дронов в ста метрах от периметра объекта.

    30 мая 2026, 18:45 • Новости дня
    Хегсет: США намерены найти способ помочь Украине «обороняться»

    Tекст: Вера Басилая

    США хотят, чтобы Украина могла себя защитить, поэтому найдут способ оказать им помощь, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Хегсет заявил, что американские власти продолжат искать пути для оказания военной поддержки Киеву, передают «Вести».

    Глава Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят видеть Украину способной к самозащите.

    «Где мы могли помочь Украине, там мы помогли. Где мы могли способствовать тому, чтобы Европа сделала больше, там мы это сделали. Мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ обеспечить им нашу помощь», – заявил руководитель американского оборонного ведомства.

    Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Вашингтона предоставить дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Ранее Владимир Зеленский направил письмо президенту США и Конгрессу США с просьбой восполнить критическую нехватку средств противоракетной обороны на Украине.

    Ранее американские власти оставили без ответа послание Владимира Зеленского  о нехватке средств противовоздушной обороны.

    До этого глава киевского режима пожаловался на отсутствие прогресса в расширении производства систем ПРО.

    Месяцем ранее Пентагон направил Киеву размороженную военную помощь на сумму 400 млн долларов.

    30 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности удара по АЭС Украины в ответ на «новый Чернобыль»

    kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Катастрофические последствия атак ВСУ на российские атомные электростанции могут спровоцировать симметричные ответные удары по аналогичным ядерным объектам Украины и стран НАТО, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль», – подчеркнул Медведев в «Максе».

    По его словам, подобный исход ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. Ответной мерой на такие действия может стать «симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлечённых в конфликт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о приближении мира к опасному инциденту из-за атаки беспилотника на Запорожскую АЭС.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал задуматься о последствиях зеркального ответа на украинские удары по атомным станциям.

    Представитель Минобороны Игорь Кириллов сравнил гипотетические последствия крупной аварии на ЗАЭС с чернобыльской катастрофой.

    30 мая 2026, 17:04 • Новости дня
    В Грузии задержали второго за день иностранного шпиона
    Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Руководитель НПО «Кавказский центр гражданских слушаний» Ираклий Чихладзе задержан СГБ Грузии в субботу за шпионаж на неназванные иностранные государства, это уже второй за день взятый под стражу по аналогичным обвинениям подозреваемый, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Первый заместитель руководителя СГБ Лаша Маградзе на брифинге заявил, что задержанный «по заданию иностранных спецслужб собирал и передавал их представителям информацию разведывательного характера» во вред интересам Грузии.

    Для этого он использовал, в том числе, личные контакты в журналистских, экспертных и иных кругах.

    Задержанный передавал сведения о политико-экономических процессах в Грузии и соседних странах в регионе, ситуации в силовых ведомствах и структурах безопасности.

    Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, как и ранее задержанному в субботу за шпионаж на две неназванные страны руководителю грузинского «Института Евразии» Гулбаату Рцхиладзе.

    Ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии арестовала за шпионаж руководителя «Института Евразии» Гулбаата Рцхиладзе.

    В начале мая силовики задержали за работу на европейскую спецслужбу руководителя управления следственной службы Минфина Георгия Удзилаури.

    В прошлом году мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о выявлении в стране финансируемой извне агентурной сети.

    30 мая 2026, 16:47 • Новости дня
    Архиепископ Пецци назвал причину ухода с поста главы католиков России

    Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель Конференции католических епископов России Павел Пецци сообщил, что подал в отставку из-за проблем со здоровьем, чтобы развеять возникающие слухи и конспирологические теории.

    Экс-глава российских католиков архиепископ Паоло Пецци объяснил причины своей отставки. В своем сообщении в газете «Коммерсант» он пояснил, что решение об уходе было продиктовано исключительно медицинскими показаниями. Бывший руководитель Конференции католических епископов России пояснил, что решил публично озвучить причину отставки, «чтобы не распространялись теории заговора и ложные слухи».

    По словам священнослужителя, ухудшение самочувствия не позволяет ему полноценно руководить епархией. Несмотря на отставку, он планирует остаться в Москве и продолжить служение в статусе епископа на покое.

    Временно исполнять обязанности главы назначен вспомогательный епископ Николай Дубинин. Павел Пецци управлял архиепархией Божией Матери в Москве с 2007 года, а Конференцию католических епископов России возглавлял с 2011 года.

    Ранее, в начале мая папа римский принял отставку Павла Пецци. Как писала газета ВЗГЛЯД, понтифик самостоятельно выберет нового руководителя столичной католической архиепархии.

    До этого, в январе архиепископ отказался подписывать заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета о защите гонимых христиан.

    30 мая 2026, 17:49 • Новости дня
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Париж отверг концепцию совместного использования атомных бомб в рамках ЕС по модели Североатлантического альянса, сделав ставку на временную переброску истребителей с ядерным оружием за рубеж, сообщили западные СМИ.

    Франция не планирует постоянного размещения ядерного оружия за рубежом. Вместо этого предполагается точечное использование воздушного пространства и европейских авиабаз для французских истребителей, пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

    Допускается временная переброска боевых самолетов в страны-союзницы. Весной Париж уже направлял в Польшу истребители Rafale, способные нести ядерные заряды. До запланированного расширения арсенал страны насчитывает 290 боеготовых боеголовок, базирующихся на подводных лодках и самолетах.

    Каждая из четырех атомных субмарин вооружена 16 баллистическими ракетами с дальностью полета более 10 тыс. километров. Воздушная компонента представлена крылатыми ракетами на самолетах Rafale, которые дислоцируются на трех сухопутных базах и одном авианосце.

    В марте канцлер Германии Фридрих Мерц и французский лидер Эмманюэль Макрон договорились углубить двустороннее партнерство в этой сфере. Политики условились организовать участие немецких военных во французских учениях и совместные визиты на стратегические объекты уже в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция договорилась с Польшей о проведении совместных ядерных учений. Позже стало известно, что Норвегия присоединяется к французскому «ядерному зонтику». На этом фоне Москва и Минск провели собственные тренировки по доставке ядерных боеприпасов.

    30 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Брат Кличко выступил против бойкота украинцами соревнований с участием россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский боксер и брат мэра Киева Владимир Кличко посчитал неправильным запрещать атлетам с Украины соревноваться на одних площадках с представителями России и Белоруссии.

    Украинский боксер и брат мэра Киева Владимир Кличко высказался за участие соотечественников в турнирах совместно с российскими и белорусскими атлетами, передает ТАСС. Видео с его заявлением опубликовал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    «Если бы я был министром спорта, то я бы не запрещал нашим спортсменам выступать на тех соревнованиях, где есть российские или белорусские спортсмены. Бойкотировать, на мой взгляд, это не есть правильно. С этим нужно бороться», – заявил Кличко.

    Ранее власти Украины неоднократно меняли свою позицию по этому вопросу: от полного запрета на участие в турнирах с россиянами и белорусами до его отмены.

    Украинская гимнастка София Краинская закрыла глаза и уши на церемонии награждения победительниц первенства Европы по художественной гимнастике во время исполнения российского гимна.

    Перспектива возвращения отечественных керлингистов на мировые соревнования спровоцировала резкий протест в Киеве. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России.

    30 мая 2026, 13:16 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии

    Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пригрозил России совместным ответом европейских стран после инцидента с падением беспилотника в румынском городе Галац.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о подготовке совместного ответа Европы в адрес Москвы из-за ситуации с падением БПЛА в Румынии. По словам министра, европейские страны продолжат решительно поддерживать Украину, передает РИА «Новости».

    «Мы ответим на эти действия России единым фронтом», – приводит слова Вадефуля издание Rheinische Post.

    В пятницу румынское Минобороны сообщило о падении беспилотника на крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Власти страны возложили ответственность на Россию, однако не предоставили доказательств. Румынские военные отслеживали аппарат с помощью радиолокационных систем, но не стали его перехватывать.

    В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что инцидент в Румынии, вероятнее всего, связан с украинским дроном. Аппарат мог сбиться с курса из-за работы систем радиоэлектронной борьбы или технических проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза бездоказательно обвинило Россию в падении беспилотника на жилой дом в румынском Галаце. После этого инцидента Великобритания развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала все подобные заявления западных стран абсолютно бездоказательными.

    30 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Туск призвал НАТО всерьез отнестись к предупреждению Медведева

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО следует всерьез отнестись к словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об окончании «спокойного сна» для Европы, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Туск прокомментировал недавний инцидент с падением дрона на румынской территории, передают «Вести».

    Премьер Польши обратил внимание на слова замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева об окончании спокойной жизни для европейцев.

    В своей публикации в социальной сети X польский премьер подчеркнул важность осознания текущей ситуации. «Было заявлено, что мирный сон граждан ЕС закончился. Всем в НАТО наконец-то следует начать воспринимать эти факты и слова всерьез», – написал Туск.

    Днем ранее, 29 мая, Дмитрий Медведев предупредил жителей государств Евросоюза о последствиях военной поддержки Киева. По его словам, граждане стран, где размещены предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов для украинской армии, больше не смогут спать спокойно.

    Ранее Медведев посоветовал спрашивать за дрон в Румынии с «имбецилоподобных лидеров ЕС».

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о реальной угрозе войны из-за инцидентов с дронами.

    Президент России Владимир Путин заявил, что все места, откуда ведется прямая военная угроза России, являются законными военными целями.

    30 мая 2026, 15:51 • Новости дня
    Депутат Рады пообещала ужесточение мобилизации на Украине
    Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Реформа мобилизации на Украине станет болезненной для уклонистов, которые находятся в розыске, сообщила депутат Рады Соломия Бобровская.

    По словам Бобровской, реформа мобилизации на Украине предусматривает ужесточение мер против уклонистов, находящихся в розыске, передает РИА «Новости».

    Депутат Рады подчеркнула, что парламент ожидает соответствующих предложений от министерства обороны страны, и назвала предстоящий процесс крайне сложным.

    «Он будет очень болезненным для тех, кто сегодня в розыске, но у нас просто нет других выходов. Если человек не хочет по-хорошему, а нужно попробовать по-хорошему, тогда государство должно применять свои санкции, свои меры принуждения для того, чтобы человек дошел до военной службы», – заявила парламентарий.

    В начале мая секретарь комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко сообщил о намерениях переименовать военкоматы в «Офисы призыва» из-за трудностей с набором людей. Ранее министр обороны Михаил Федоров отмечал, что центры комплектования ассоциируются у населения с коррупцией и безнаказанностью, а не с защитой государства.

    В апреле текущего года Министерство обороны Украины обсудило возможность полной отмены брони от призыва.

    На прошлой неделе украинские граждане трижды силой отбили задержанных мужчин у сотрудников военкоматов.

    В Раде предрекли рост величины взяток за отсрочку от мобилизации на Украине.

    31 мая 2026, 01:16 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ Гросси назвал удары по Запорожской АЭС игрой с огнем

    Albert Otti/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Удар по машинному залу Запорожской атомной электростанции создает серьезную угрозу для соблюдения ключевых принципов ядерной безопасности в условиях конфликта, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

    «Заявленный инцидент поставил бы под угрозу как семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов, призванных защитить ЗАЭС, в которых четко говорится, что из электростанции или в отношении нее не должно совершаться никаких ударов», – заявил руководитель МАГАТЭ.

    В официальном сообщении организации отмечается, что атаки беспилотников на ядерные объекты недопустимы. Гросси подчеркнул, что нанесение ударов по таким критически важным сооружениям равносильно игре с огнем. Гросси выразил глубокую обеспокоенность в связи с атакой, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник пробил стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. Директор станции Юрий Черничук предупредил об угрозе потери энергоблока из-за возможной поломки турбогенератора.

    Специалисты Международного агентства по атомной энергии запросили доступ для осмотра поврежденного помещения.

    30 мая 2026, 16:14 • Новости дня
    В Молдавии признали отсутствие у населения поддержки вступления в НАТО

    Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Молдавское руководство отложило обсуждение отказа от нейтралитета и присоединения к Североатлантическому альянсу из-за недостаточной поддержки этой инициативы среди граждан республики, признали в МИД страны.

    Власти Молдавии не станут поднимать вопрос об отказе от нейтрального статуса и вхождении в НАТО до появления широкой общественной поддержки. Глава республиканского МИД Михай Попшой подтвердил эту позицию в эфире местного телеканала, передает ТАСС.

    «Вступление в НАТО, как и в любую другую международную структуру, зависит от воли наших граждан», – подчеркнул руководитель дипломатического ведомства. Министр отметил, что исторически в стране не было значительной поддержки присоединения к Североатлантическому альянсу. При этом сам Попшой назвал себя давним сторонником евроатлантической интеграции и призвал неправительственные организации активнее обсуждать эту тему для снятия негласного табу.

    Согласно конституции, республика сохраняет нейтралитет, однако с 1994 года развивает сотрудничество с военным блоком. Президент Майя Санду ранее допускала возможность пересмотра нейтрального статуса на фоне украинского кризиса, несмотря на то что большинство населения выступает против. Тем временем страна уже приняла программу перехода на стандарты альянса и увеличила военный бюджет при поддержке западных партнеров.

    До этого Попшой оценивал уровень поддержки интеграции с альянсом лишь в четверть населения. Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду допускала возможность отказа от нейтрального статуса страны.

    Ранее Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял о подготовке НАТО к включению Молдавии в свою военную инфраструктуру.

