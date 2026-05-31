Кудь-Сверчков сделал селфи на фоне Земли во время выхода в открытый космос

Tекст: Дарья Григоренко

Кудь-Сверчков и космонавт Сергей Микаев успешно завершили выход в открытый космос, в ходе которого командир экипажа успел сделать впечатляющие кадры. Специальный корреспондент агентства на МКС сфотографировал себя и своего коллегу на фоне Земли 27 мая, передает ТАСС.

Космонавты покинули борт станции в 17:17 по московскому времени. В это время внутри МКС их страховал член экипажа Crew-12 Андрей Федяев, который управлял роботизированной рукой ERA.

Изначально планировалось, что внекорабельная деятельность продлится 5 часов 27 минут, в действительности же экипаж справился с поставленными задачами, потратив на выполнение всех работ 6 часов 6 минут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты приступили к первой в этом году внекорабельной деятельности.

Во время работы командир экипажа развернул бумажный лист с шуточным посланием для матери.

Позже Андрей Федяев высоко оценил удобство перемещения коллег на роботе-манипуляторе ERA.