В ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек и восемь пострадали

Трагедия случилась утром на 93-м километре автодороги А-107, передает канал ведомства на платформе Max. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota двигался по обочине и зацепил попутный Ford.
От удара машину нарушителя выбросило на встречную полосу. Там легковушка врезалась в автомобиль Kia и маршрутный автобус, который после столкновения опрокинулся.
«В результате ДТП один пассажир автобуса погиб. Также на данный момент восемь граждан обратились за медицинской помощью», – заявили в правоохранительных органах.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Полицейские проводят необходимые мероприятия для установления всех деталей произошедшего.
