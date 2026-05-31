Канадский рекордсмен КХЛ Ливо покинул челябинский клуб «Трактор»

Tекст: Дарья Григоренко

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» официально подтвердила уход именитого нападающего. Причиной расставания с канадским хоккеистом стало истечение срока действия его контракта, передает ТАСС.

Аналогичная ситуация сложилась с еще тремя легионерами клуба. Команду покинули американские игроки обороны Логан Дэй и Джордан Гросс, а также защитник из Словакии Михал Чайковски.

Спортсмену 33 года, ряды челябинцев он пополнил в августе 2025 года. Ранее форвард блистал в уфимском клубе «Салават Юлаев», где заработал звание самого ценного игрока турнира. Тогда же нападающий установил абсолютный рекорд Континентальной хоккейной лиги, забросив 49 шайб за один регулярный чемпионат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года канадский нападающий отличился заброшенной шайбой в гостевом матче против казанского «Ак Барса».

В октябре Джошуа Ливо помог челябинскому клубу обыграть ярославский «Локомотив».

Весной прошлого года хоккеист вошел в число номинантов на премию «Золотая клюшка» за рекордные 49 голов в сезоне.