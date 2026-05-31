Армия Израиля захватила древнюю крепость крестоносцев в Ливане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения израильской армии успешно продвинулись вглубь ливанской территории, передает ТАСС. Министр обороны страны Исраэль Кац опубликовал в социальной сети X фотографии с места событий. На кадрах видно, как над развалинами исторического памятника развеваются флаги пехотной бригады «Голани» и самого государства.

«По указанию премьер-министра и по моему указанию Армия обороны Израиля расширила маневры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бофор – одну из важнейших стратегических точек для защиты наших населенных пунктов в Галилее и обеспечения безопасности наших войск», – заявил глава ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте министр обороны Исраэль Кац приказал армии подготовиться к расширению военной операции на ливанской территории.

Ранее израильские подразделения пересекли границу для закрепления на нескольких контрольных точках в южной части соседней страны.

Несколько дней назад Армия обороны Израиля атаковала столицу Ливана и более 135 объектов шиитского движения.