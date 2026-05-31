В Крыму высадили более 35 га нового леса после строительства обхода Симферополя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экологическая инициатива реализована в рамках компенсационного восстановления природы после прокладки юго-восточного маршрута, передает ТАСС. Новая магистраль стала важным логистическим узлом, существенно сократив время в пути от трассы «Таврида» к курортам южного побережья.

«При строительстве автомобильной дороги в обход г. Симферополя на участке Донское – Перевальное был осуществлен перевод 35 га земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. По данному объекту обязательства по компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению выполнены в полном объеме (площадь выполненных работ 35,55 га)», – заявил заместитель министра Александр Березнев.

Кроме того, на территории Бахчисарайского лесничества высадили более 28 тыс. деревьев и кустарников в качестве компенсации за удаленные зеленые насаждения. Возведение магистрали велось по поручению президента России для создания удобных съездов к морю.

Четырехполосная трасса на участке Донское – Перевальное открылась в августе 2025 года. Общая длина нового обхода составляет 25,2 километра. Инфраструктура включает современные транспортные развязки, мосты и путепроводы для снижения нагрузки на город.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал завершение строительства юго-восточного обхода Симферополя.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о создании более тысячи километров новых дорог на полуострове.

Масштабное дорожное строительство началось с возведения федеральной трассы «Таврида».