  • Новость часаПВО сбила 216 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как киевский режим блокирует стремление украинцев к миру
    Глава МАГАТЭ Гросси отреагировал на удары по Запорожской АЭС
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    Депутат Рады пообещала ужесточение мобилизации на Украине
    Премьер Чехии признал провал плана по военным расходам НАТО
    Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине
    Медведев заявил о возможности удара по АЭС Украины в ответ на «новый Чернобыль»
    Фанаты ПСЖ восхитились игрой Сафонова в финале Лиги чемпионов
    Парламент Ирана объявил победителя в противостоянии с США
    31 мая 2026, 06:47 • Новости дня

    Житель Турции ранил пять человек при попытке застрелить змею

    Tекст: Антон Антонов

    В турецкой провинции Шанлыурфа мужчина открыл огонь по змее из ружья, но ранил пять человек, включая троих детей, сообщает Trt Haber.

    В сельском районе Устунташ округа Сиверек хозяин одного из частных домов заметил змею и решил избавиться от нее с помощью зарегистрированного оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Trt Haber.

    «В результате разлета дроби и осколков камней, отскочивших от земли, легкие ранения получили пять находившихся рядом человек, в том числе трое детей», – отмечается в сообщении.

    После получения информации о стрельбе на место происшествия были направлены сотрудники жандармерии. Также туда оперативно прибыли бригады скорой помощи для осмотра пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля жертвами вооруженного нападения на школу в турецком Кахраманмараше стали девять человек. В конце того же месяца пожилой мужчина из охотничьего ружья ранил пятерых посетителей госучреждений в Афинах. В начале мая в молдавском Кагуле подросток скончался от остановки сердца из-за случайного выстрела военнослужащего.

    28 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Россиянка Заикина взяла золото ЧЕ по художественной гимнастике среди юниоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественные гимнастки триумфально вернулись на международную арену, завоевав золото на первенстве Европы в Болгарии среди юниоров – россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль.

    Россиянка Яна Заикина в четверг, 28 мая, показала лучший результат в упражнении с лентой, набрав 26,000 балла. Второе место досталось украинке Софии Краинской с результатом 25,750 балла, а замкнула тройку лидеров немка Мелисса Диет, получившая 25,300 балла, передает РИА «Новости».

    Российский гимн впервые за пять лет прозвучал на международном турнире по художественной гимнастике. На чемпионате Европы в болгарской Варне гимнастка Яна Заикина стала победительницей среди юниоров.

    Чемпионат Европы стартовал 27 мая и продлится до 31 мая. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, с гимном страны.

    Международная федерация гимнастики 17 мая приняла решение о допуске россиян к турнирам, а 24 мая аналогичное постановление вынес Европейский гимнастический союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенный мир борьбы вернул атлетам из России право на использование государственного флага и гимна. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян. Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 19:19 • Новости дня
    Неизвестные дроны атаковали три танкера у берегов Турции

    Reuters: Три танкера пострадали от атаки дронов у берегов Турции

    Неизвестные дроны атаковали три танкера у берегов Турции
    @ Denis Thaust/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Черном море у побережья Турции в четверг неизвестные беспилотники атаковали три танкера, экипажи судов не получили серьезных повреждений, сообщило агентство Reuters.

    Три танкера были атакованы неизвестными беспилотниками в Черном море у берегов Турции, пишут «Вести» со ссылкой на агентство Reuters и судоходное агентство Tribeca.

    По их данным, под обстрел попал танкер James II под флагом Палау, а также два танкера Altura и Velora, которые шли под флагом Сьерра-Леоне. Инцидент был зафиксирован примерно в 80 км от района Туркели.

    К месту происшествия направили спасательные катера, все члены экипажей находятся в хорошем состоянии, говорится в сообщении. В министерстве транспорта Турции эти инциденты пока не прокомментировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне в Черном море подвергся атаке дронов у входа в пролив Босфор.

    МИД Турции выразил серьезную озабоченность в связи с атакой на танкер в турецкой исключительной экономической зоне Черного моря.

    Ранее танкер Elbus, также под флагом Палау, у берегов Турции в Черном море был атакован неизвестными беспилотниками и отбуксирован к побережью.

    Комментарии (6)
    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 22:48 • Новости дня
    Полиция Москвы задержала целовавшегося со школьницей в метро мужчину

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция оперативно установила личность и доставила в отдел мужчину, который публично проявлял непристойное поведение в отношении несовершеннолетней девочки в метро, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

    Волк в «Максе» сообщила, что «в медиапространстве были опубликованы материалы, в том числе видеозаписи, о непристойном поведении молодого человека по отношению к девочке в московском метрополитене».

    Ранее в интернете разошлись кадры, на которых мужчина обнимает и целует подростка прямо в вагоне. По данным очевидца, снявшего инцидент на видео, пассажир сидел рядом с двумя девочками. Заявлялось, что школьницам около 15 лет, а мужчине – больше 30 лет, пишет «Российская газета».

    «Благодаря профессиональным действиям моих столичных коллег из уголовного розыска в кратчайшие сроки мужчина установлен и доставлен в территориальный отдел полиции», – написала Ирина. Задержан уроженец Тверской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд арестовал мужчину за тайную видеосъемку пассажирки столичного метро. В феврале полицейские задержали хулигана после нападения на женщину на станции «Китай-город». В октябре 2024 года силовики поймали гражданина Китая по подозрению в совращении двух московских школьниц.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 15:23 • Новости дня
    МИД Турции сообщил об атаке беспилотника на сухогруз в Черном море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Черном море беспилотник атаковал турецкое грузовое судно, следовавшее из Одессы, в результате чего два члена экипажа получили ранения, сообщило министерство иностранных дел Турции.

    Инцидент с атакой БПЛА на сухогруз произошел вечером 28 мая, передает РИА «Новости». Судно под флагом Вануату, принадлежащее турецкому владельцу, перевозило сухие грузы в Турцию.

    «Стало известно, что вчера вечером (28 мая) судно под флагом Вануату, принадлежащее турецкому владельцу и перевозившее сухие грузы из Одесского порта (Украина) в Турцию, подверглось нападению беспилотного летательного аппарата, в результате чего двое наших граждан из числа членов экипажа получили легкие ранения», – заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

    Генеральное консульство Турции в Одессе внимательно следит за состоянием пострадавших граждан. В Анкаре выразили серьезную озабоченность эскалацией напряженности в регионе и довели свои предупреждения о возможных негативных последствиях до сведения всех причастных сторон.

    Турецкие дипломаты призвали участников конфликта воздержаться от шагов, способных спровоцировать неконтролируемое обострение ситуации. В ведомстве подчеркнули актуальность обеспечения безопасности гражданского судоходства в Черном море и подтвердили готовность содействовать разработке мер для предотвращения эскалации и ускорения мирного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне неизвестные беспилотники атаковали три танкера у побережья Турции.

    В январе ударный дрон повредил судно под флагом Палау в 30 милях от турецкого берега.

    В конце прошлого года Анкара выразила Москве и Киеву обеспокоенность из-за ударов по торговым маршрутам.

    Комментарии (2)
    28 мая 2026, 22:20 • Новости дня
    В Госдуме подсказали, как подросткам устроиться на работу на летних каникулах

    Депутат Бессараб рассказала, как подросткам устроиться на работу на каникулах

    В Госдуме подсказали, как подросткам устроиться на работу на летних каникулах
    @ Колбасов Александр/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Летом школьники могут официально устроиться на подработку, если им исполнилось 14 лет. Для этого потребуется письменное согласие одного из родителей, сказала газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. При этом она отметила, что подросткам по закону нельзя поручать некоторые виды работ, даже если они устроились работать в пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов.

    «Летние подработки для несовершеннолетних – это первый трудовой опыт, и очень важно, чтобы он был положительным и приносил удовлетворение, в том числе от полученных результатов. Труд несовершеннолетних регламентирован главой 42 ТК РФ. За исключением творческих работ в кино, театре, цирке, спорте, где с соблюдением особых условий к работе могут привлекаться совсем юные артисты, в России труд несовершеннолетних разрешен с 14 лет», – говорит Бессараб. 

    Она уточняет, что это касается только тех случаев, когда работа является легкой и выполняется детьми исключительно в свободное от учебы время. При этом подростки в возрасте 14 лет могут быть допущены к труду только при наличии письменного согласия одного из родителей, опекуна или попечителя. Такое согласие оформляется в простой письменной форме и не требует нотариального удостоверения. Для работников в возрасте от 14 до 16 лет установлены ограничения: продолжительность рабочей недели не должна превышать 24 часов, а ежедневная занятость – четырех часов. С 16 лет согласие родителей уже не требуется, но рабочая неделя по-прежнему предусмотрена сокращенная – не более 35 часов в неделю, до семи часов в день.

    «Несовершеннолетних запрещено привлекать к тяжелым, опасным, вредным работам, а также к тем, что наносят вред здоровью и нравственному развитию. К таковым относится, например, игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания. Ребят нельзя направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной или ночной работе», – поясняет Бессараб.

    Кроме того, запрещено ставить несовершеннолетних в рабочий график в выходные и праздничные дни. Также работодатели не вправе устанавливать несовершеннолетним испытательный срок при приеме на работу. Уволить такого сотрудника по инициативе работодателя, за исключением ликвидации организации, можно только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.

    «При трудоустройстве курьерами, доставщиками, в пункты выдачи заказов (ПВЗ) необходимо помнить об ограничениях на перенос и перемещение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы», – добавила Бессараб.

    Ранее эксперты предупредили, что с приближением летних каникул у школьников активизировались мошенники. Они начали звонить подросткам под видом частных компаний и предлагать несуществующую подработку, после чего исчезают с данными жертв.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 06:33 • Новости дня
    Омбудсмен Ярославская взяла на контроль инцидент со школьницей в метро Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с непристойным поведением в метро в отношении несовершеннолетней девочки задержан 29-летний мужчина, сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

    Ярославская заявила в Telegram о личном контроле над расследованием. Она подчеркнула, что непрерывно взаимодействует с профильными ведомствами. Следователи столичного управления СК и полиция проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

    «Убеждена, правоохранительные органы досконально разберутся во всех обстоятельствах дела. Разбирательство проходит строго в рамках правового поля, все предусмотренные законом меры будут приняты», – уточнила уполномоченный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичная полиция задержала целовавшегося с несовершеннолетней девочкой в вагоне метро пассажира. По данным очевидца, снявшего инцидент на видео, пассажир сидел рядом с двумя девочками. Заявлялось, что школьницам около 15 лет, а мужчине – больше 30 лет.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    На Урале подросток получил шесть лет за хулиганское убийство незнакомой женщины

    Убивший прохожую свердловский подросток получил шесть лет колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Свердловской области 15-летний юноша осужден на шесть лет за убийство незнакомой женщины из хулиганских побуждений, свою вину он не признал и не раскаялся, отметили в пресс-службе судов региона.

    Пригородный районный суд Нижнего Тагила в Свердловской области приговорил 15-летнего жителя поселка Горноуральский к шести годам и четырем месяцам воспитательной колонии за убийство случайной прохожей. Также ему назначен год ограничения свободы в качестве дополнительного наказания, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

    Следствие установило, что 6 января 2026 года подросток решил совершить убийство без повода, из хулиганских побуждений. Вооружившись ножом, он вышел на улицу и проследовал за случайно встретившейся 47-летней женщиной в подъезд, где нанес ей удар в живот. Пострадавшая скончалась в больнице через пять дней.

    Изначально юноша находился под домашним арестом, но из-за того, что он нарушил ограничения, его поместили под стражу. В последнем слове он не признал вину и не раскаялся, а защита просила об оправдании. Суд также обязал выплатить родственникам погибшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая следователи обвинили троих челябинских подростков в смертельном избиении мужчины.

    Ранее екатеринбургский суд назначил школьнику девять с половиной лет колонии за двойное убийство. До этого другой 15-летний житель Екатеринбурга получил девять лет лишения свободы за расправу над подругой.

    Комментарии (2)
    29 мая 2026, 02:45 • Новости дня
    Небензя указал, на чьих руках осталась кровь погибших в Старобельске детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Реакция европейских государств на трагедию в Старобельске продемонстрировала двойные стандарты международного сообщества и упорный отказ признавать преступления Киева против мирных жителей, отметил постпред России в ООН Василий Небензя на посвященном Украине заседании СБ.

    «О каком человеческом сострадании с их стороны может идти речь, когда кровь детей Старобельска и на их руках?! Ведь их страны на протяжении многих лет снабжают террористический режим Зеленского деньгами, разведданными, оружием, боеприпасами, вдохновляют его на новые преступления против мирных жителей, а затем прикрывают его, рисуя его в роли жертвы. Секретариат ООН, столь оперативный в одних случаях, к сожалению, вновь ограничился общей риторикой и максимально обтекаемыми формулировками, уклонившись от прямой оценки действий Киева», – констатировал дипломат в ходе выступления.

    Небензя указал на то, что западные страны предпочли проигнорировать катастрофу, попытавшись переложить вину на Москву и повторяя небылицы о якобы отсутствующем доступе к месту трагедии. Однако представители ООН могут свободно посещать территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и принципиально не используют эту возможность.

    Особенно дипломат поразился лицемерием и циничной реакцией делегаций европейских стран, которые обычно мгновенно выступают с обвинениями в адрес России, когда им это политически удобно.

    «Почему одни жертвы заслуживают немедленного сострадания, а другие – нет? Почему гибель несовершеннолетних в одном месте становится поводом для громких заявлений и осуждений, а гибель детей в Старобельске встречает молчание? Вот вам очередное яркое проявление «двойных стандартов» и лицемерия Запада», – подчеркнул Небензя.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию ударов ВСУ. Посол объяснил публичное молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    В Турции часть побережья Черного моря окрасилась в коричневый цвет

    Tекст: Вера Басилая

    Черное море у турецкой провинции Гиресун стало коричневым из-за сильных ливней, сообщил телеканал Haberturk.

    Необычное природное явление зафиксировали в нескольких районах турецкого побережья, передает РИА «Новости». Выпавшие в провинции Гиресун обильные осадки привели к тому, что прибрежная зона приобрела мутный грязный оттенок.

    «После проливных дождей грязная вода, принесенная ручьями, изменила цвет моря в прибрежных районах», – сообщил телеканал Haberturk. Основные изменения заметили в местах впадения рек Батлама и Аксу, откуда потоки вынесли на мелководье много грунта.

    Масштабы произошедшего удалось детально рассмотреть с воздуха. Для фиксации необычного цвета морской воды турецкие журналисты использовали беспилотный летательный аппарат.

    Накануне в акватории Черного моря беспилотник атаковал следующее в Турцию грузовое судно.

    Месяцем ранее из-за сильных дождей в акваторию Черного моря попали опасные нефтепродукты.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    В РСТ сообщили, как вернут на родину застрявших в Турции пассажиров Air Anka

    Tекст: Катерина Туманова

    Около трех тысяч российских путешественников, не сумевших вылететь из Турции из-за отмены рейсов Air Anka, вернутся домой на самолетах других перевозчиков, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

    Российских туристов, ожидающих вылета из Антальи, доставят на Родину альтернативные авиакомпании, передают «Вести» информацию от вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина.

    «Турция – очень популярное направление. И по текущим рейсам, которые не вылетали вчера, например, количество туристов около 3 тыс. человек. Они будут все привезены в кратчайшие сроки альтернативными перевозчиками, и такие возможности есть», – рассказал он.

    Горин добавил, что вопросы с размещением путешественников и покупкой новых билетов решают туроператоры, выступающие заказчиками рейсов.

    Авиакомпания Air Anka ранее изменила расписание полетов в Россию, включая маршруты из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. По данным Росавиации, дополнительные разрешения на полеты этого перевозчика действовали до 25 мая 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристы из России 27 мая застряли в Анталье из-за срыва рейсов Air Anka. Застрявших из-за отмены рейсов Air Anka российских туристов расселили по отелям.  Туроператоры призвали отказаться от ближайших вылетов в Анталью.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 02:47 • Новости дня
    Голикова назвала средний возраст рождения первого ребенка в России

    Голикова: Средний возраст рождения первого ребенка в России составляет 28 лет

    Tекст: Антон Антонов

    В России средний возраст рождения первого ребенка сейчас составляет около 28 лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «У нас сейчас возраст сдвинулся вправо, сейчас средний возраст порядка 28 лет», – приводит слова Голиковой РИА «Новости».

    Она уточнила, что для создания многодетной семьи рождение первенца предпочтительно в более ранние годы. При этом окончательное решение всегда остается индивидуальным выбором каждого человека, подчеркнула Голикова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Высшей школы экономики оценили средний возраст материнства в России в 29 лет.

    Академик РАН Геннадий Онищенко назвал 26 лет оптимальным периодом для рождения ребенка.

    По итогам 2025 года в 18 регионах зафиксирован рост рождаемости, а число многодетных семей увеличилось более чем на 10%.

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 00:36 • Новости дня
    Дроны ВСУ ударили по территории детского сада в Энергодаре
    Дроны ВСУ ударили по территории детского сада в Энергодаре
    @ Фото из Max-канала мэра Энергодара Максима Пухова

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ нанесли удар по территории детского сада № 3 в Энергодаре, из-за ч его повреждена детская площадка, новые малые архитектурные формы, которые были установлены в рамках капитального ремонта, сообщил в четверг мэр города Максим Пухов.

    «Этот детский сад мы готовим к открытию. Большая работа проводится при поддержке Росэнергоатома. Мы стараемся сделать всё, чтобы у наших детей было нормальное, безопасное и счастливое детство: красивые группы, современные площадки, уютная территория. К счастью, детей в момент обстрела там не было», – написал он в Max-канале.

    Пухов подчеркнул, что детский сад не военный объект, это место, где «должны звучать детский смех и голоса воспитателей, а не взрывы».

    «Несмотря ни на что, мы всё восстановим. Энергодар жил, живёт и будет жить. И наши дети обязательно вернутся на эти площадки», пообещал мэр Энергодара, приложив к посту фото с места происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удары по школе и администрации Энергодара. ВСУ предприняли массированную атаку дронов на Энергодар. Мирный житель пострадал в Энергодаре в результате атак ВСУ.

    Комментарии (0)
    30 мая 2026, 14:09 • Новости дня
    Пятилетний ребенок выжил после падения с девятого этажа в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, сейчас он находится в больнице, сообщила прокуратура.

    Пятилетний ребенок остался жив после падения из окна квартиры на девятом этаже в Москве. Инцидент произошел в Студеном проезде.

    «Из окна квартиры 9-го этажа жилого дома в Студеном проезде выпал малолетний ребенок. Мальчик 2021 года рождения госпитализирован. Предварительно, ребенок на непродолжительное время остался без присмотра мамы, которая вышла из квартиры, подошел к окну, забрался на подоконник и выпал», – сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

    Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, начата процессуальная проверка. В надзорном ведомстве призвали родителей не оставлять малышей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и не ставить мебель рядом с подоконниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в центре Москвы четырехлетний ребенок упал со второго этажа жилого дома. За несколько дней до этого на улице Чертановской шестилетний мальчик также выжил после падения из окна пятого этажа.

    А вот в Воронеже при падении с девятого этажа пятилетняя девочка  разбилась насмерть.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Эксперты: Российская молодежь устойчива к деструктивному влиянию Запада
    Эксперты: Российская молодежь устойчива к деструктивному влиянию Запада
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад и Украина используют деструктивные методы, чтобы склонить российских подростков к противоправным действиям и исказить их картину мира. Однако усилия государства по воспитанию молодежи дают результат – в России зафиксирован рекордный уровень патриотизма среди молодого поколения. Об этом заявили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Страна, где хочется расти: дети как основа общества и национальный приоритет России».

    «Систематическое деструктивное воздействие на молодежную аудиторию представляет собой одну из наиболее серьезных угроз национальной безопасности России, поскольку от ценностных ориентиров и поведенческих установок подрастающего поколения зависит долгосрочная стабильность государства», – заявил генеральный директор АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» Максим Лупин.

    По его словам, подобное воздействие носит внешний характер и осуществляется «совокупностью сил: от спецслужб стран коллективного Запада и Украины до использующих зарубежные платформы автономных экстремистских группировок и находящихся за пределами нашей страны представителей радикальной оппозиции».

    Лупин подробно описал пять ключевых групп инструментов давления на молодежь.

    Первая группа – спецслужбы стран коллективного Запада и Украины. Они используют зарубежные платформы, а также действуют через экстремистские группировки и радикальную оппозицию за пределами России. Эти силы координируют свои действия и нередко подменяют друг друга в зависимости от политической целесообразности.

    Вторая группа связана с каналами распространения информации, включая цифровые платформы и развлекательный контент. «Основным методом становится распространение контента в форматах, ассоциируемых с привычным досугом: короткие видеоролики, мемы, фанфики, тематические челленджи. Подростки зачастую не осознают, что потребляют пропагандистские материалы, воспринимая их как часть развлекательного контента», – отметил эксперт.

    Третья группа, по его словам, связана с психологическими механизмами вербовки: «Вербовщики часто выступают в роли "друзей" или "психологов", которые пытаются помочь подростку в решении его проблем».

    Четвертая группа проявляется в долгосрочном эффекте – снижении психологических барьеров и нормализации насилия. «Подростки перестают воспринимать агрессию как нечто недопустимое», – поясняет эксперт.

    Пятая группа – целевая установка, которую реализует противник: формирование у подростков искаженной картины мира, в которой легитимные государственные институты объявляются врагами, а агрессия и ненависть представляются допустимой или даже единственно верной моделью поведения. «Это и есть конечная цель деструктивного воздействия», – подытожил Лупин.

    Молодежь демонстрирует высокий уровень патриотизма

    Несмотря на риски западного деструктивного влияния, социологические данные демонстрируют устойчивость ценностных ориентиров российской молодежи. Директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил высокий уровень базовых ценностей у школьников: «Приоритетными ценностями для молодых людей являются семья (76%) и самореализация (95%). 91% заявляют о том, что такая возможность есть и в их регионе».

    Он также подчеркнул значительный уровень патриотизма в молодежной среде: «96% молодых людей заявили о том, что они испытывают чувство гордости в отношении истории, культуры своей страны». По словам Мамонова, доминирующей эмоцией является любовь к Родине. «65% заявили о том, что они испытывают это чувство, когда думают о России», – привел он данные исследования.

    Директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов, комментируя динамику изменений, отметил связь между ростом показателей патриотизма и повышением эффективности воспитательных практик. «Социология доказывает, что усилия нашего государства по воспитанию детей и молодежи приносят свои плоды – и плоды очень качественные, результативные. Я вспоминаю социологические исследования 2021 года: тогда уровень гордости за Россию был на показателях 60%, то есть рост сегодня более чем значительный», – сделал вывод эксперт.

    Семья как центральная среда формирования личности

    Заместитель директора ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка» Валерий Майоров подчеркнул ключевую роль семьи в воспитании подрастающего поколения. «Центральной средой ребенка, как говорил Сухомлинский, остается семья. Именно в семье ребенок впервые узнает, что такое доверие, забота, уважение и любовь к Родине», – подчеркнул он.

    Директор АНО «Центр социальных, креативных и законотворческих проектов «Инициатива» Виктория Рашина также отметила важность поддержки родителей со стороны государства. «Поддержка детей прежде всего начинается с поддержки материнства и родительства. Ведь Россия – страна возможностей», – сказала она.

    При этом Рашина указала и на значимую роль некоммерческих организаций в семейной поддержке. «НКО приходят на помощь женщинам, оказывая комплексную психологическую и правовую поддержку», – подчеркнула она.

    Школа, наставники и профориентация

    Эксперты подробно рассказали и о развитии воспитательной инфраструктуры в российском образовании. Кудряшов связал позитивную динамику роста патриотизма с введением института советников по воспитанию: «Уникальность этой должности в том, что на нее трудоустраиваются на открытой конкурсной основе. И зачастую конкурс у нас состоит из трех кандидатов на одно место».

    По его словам, ключевая задача специалистов – формирование современной воспитательной среды. Для этого развиваются школьные театры, музеи, центры инициатив, а также создано движение «Движение первых», объединяющее уже 15 миллионов участников.

    Присутствующий на круглом столе Герой России, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов подчеркнул значение государственной системы воспитания. «Семья, детство и молодежь находятся в центре национальных приоритетов страны. А мы делаем все, чтобы счастливое детство стало отправной точкой, верным билетом в будущее», – рассказал он о целях движения.

    Орлов также отметил прикладной характер работы с детьми: «У нас каждый участник получает возможность проявить себя в проектах самой разной направленности – от спорта и творчества до науки и добровольчества».

    А руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара напомнила о существующих практиках для профессионального развития молодежи. «Мы видим свою задачу в том, чтобы выстраивать инфраструктурную поддержку: помочь правильно написать резюме, пройти собеседование, представить себя. И самое главное – ответить на вопрос не «Кем я хочу быть?», а «Как я хочу жить?», потому что от выбранного стиля жизни зависит очень многое», – подчеркнула она.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 05:50 • Новости дня
    Обвиняемого в совращении школьницы в метро Москвы арестовали

    Суд в Москве арестовал обвиняемого в совращении 13-летней школьницы в метро

    Tекст: Антон Антонов

    Фигурант уголовного дела о совращении несовершеннолетней в столичном метро отправлен в следственный изолятор, сообщил главк СК по Москве.

    «По ходатайству следователей столичного СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, очевидцы опубликовали видеозапись с непристойным поведением мужчины по отношению к подростку. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла расследование этого инцидента под личный контроль.

    Ранее в интернете разошлись кадры, на которых мужчина обнимает и целует девочку прямо в вагоне метро. Позднее стало известно, что задержан 29-летний мужчина. Школьнице, как сообщается, 13 лет.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дмитриев объяснил массовые погромы в Париже
    Трамп поделился результатами когнитивного теста
    Хегсет: США намерены найти способ помочь Украине «обороняться»
    Euroclear обжаловал решение российского суда о взыскании 200 млрд евро
    Брат Кличко выступил против бойкота украинцами соревнований с участием россиян
    Жена Сафонова после победы «ПСЖ» в ЛЧ вышла на поле с флагом России
    В МВД перечислили недопустимые для публикации в Сети личные данные