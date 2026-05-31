Бывшую девушку покойного Паши Техника арестовали в Москве по делу о порнографии

Tекст: Антон Антонов

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романовой 30 мая. Девушке вменяется незаконное изготовление и оборот порнографии группой лиц с использованием интернета, передает РИА «Новости».

Информацию об аресте Лекси подтвердила бывшая супруга Паши Техника Ева Карицкая. Настоящее имя арестованной подтверждается данными банковского счета в ее Telegram-канале.

Ранее Лекси состояла в отношениях с рэпером Пашей Техником. За совершение вменяемого преступления девушке грозит от двух до шести лет лишения свободы. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рэпер Павел Ивлев скончался в таиландской больнице весной 2025 года от передозировки наркотиков. Позже бывшая супруга музыканта Ева Карицкая решила забрать права на его треки. Вскоре против нее возбудили уголовное дело о клевете.