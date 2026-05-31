Французский философ Эдгар Морен скончался в возрасте 104 лет

Tекст: Антон Антонов

О смерти Морена сообщает Agence France-Presse.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X выразил соболезнования его близким. «Солдат Сопротивления, борец и освободившийся человек, писатель и мыслитель века, защитник природы и народов, Эдгар Морен воплощал гуманизм в одном лице», – заявил Макрон.

Дань памяти философу также отдали бывший глава государства Франсуа Олланд и министр культуры Катрин Пегар, передает ТАСС.

Эдгар Морен (урожденный Эдгар Нахум) родился в 1921 году в Париже. Он был автором разнообразного корпуса работ, известных далеко за пределами Франции.

