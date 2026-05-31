Bloomberg заявило о пострадавших при ударе Ирана американских военных

По базе в Кувейте был нанесен удар иранской баллистической ракетой, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По словам источника, снаряд удалось перехватить, однако падающие обломки ранили около пяти человек. Среди пострадавших оказались как военнослужащие, так и подрядчики.

Кроме того, атака привела к уничтожению одного ударного беспилотника MQ-9 Reaper и серьезному повреждению еще как минимум одного аппарата. Стоимость каждого такого дрона составляет около 30 млн долларов. Центральное командование США пока не ответило на запрос о комментариях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия в ходе конфликта с Ираном потеряла пятую часть тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper.

В апреле пятнадцать военнослужащих США получили ранения при ударе иранского дрона по авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте. Месяцем ранее Корпус стражей исламской революции поразил этот военный объект баллистическими ракетами.