Почти весь экспорт клубники Арменией пришелся на Россию

Tекст: Антон Антонов

Согласно статистике платформы ООН Comtrade, за 11 месяцев 2025 года (данные за декабрь пока не опубликованы) республика продала клубники на 12,51 млн долларов. На долю российского направления пришлось 12,14 млн долларов, передает РИА «Новости».

По оценкам аналитиков, за весь 2025 год поставки в Россию достигли 13,25 млн долларов, что составляет 97% от общего объема экспорта.

Остальные государства закупают армянские ягоды в гораздо меньших объемах. В прошлом году партии приобрели ОАЭ на сумму 263 тыс. долларов, Катар на 104 тыс. долларов, а также Казахстан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, потеря российского рынка сбыта станет для Армении серьезным экономическим ударом.

30 мая Россия ввела временные ограничения на импорт армянской клубники и ряда свежих овощей. Ранее Россельхознадзор признал плодоовощную продукцию из этой страны не соответствующей российским фитосанитарным требованиям.