Захарова: Завершается досудебный этап спора с Прибалтикой о правах русскоязычных

Tекст: Антон Антонов

«В настоящий момент подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года», – подчеркнула Захарова.

Россия решила обратиться в Международный суд ООН, поскольку прибалтийские страны отказываются прекратить дискриминационную политику, передает РИА «Новости».

В Латвии, Литве и Эстонии продолжается последовательный запрет на использование русского языка, а также преследование граждан, несогласных с действиями властей.

Международный суд ООН, расположенный в Гааге, занимается разрешением юридических споров между государствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России анонсировало обращение в Международный суд ООН из-за притеснений русскоязычного населения в Прибалтике.

В феврале Москва направила официальные обращения по данной проблеме в профильные структуры ОБСЕ. Еще осенью 2024 года российская сторона предъявила Латвии досудебные претензии в связи с несоблюдением конвенции о ликвидации расовой дискриминации.