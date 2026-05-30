  Россия информировала МАГАТЭ об украинской атаке БПЛА на шестой энергоблок ЗАЭС
    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо
    Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    Депутат Рады пообещала ужесточение мобилизации на Украине
    Лихачев: Удар украинского дрона по ЗАЭС приблизил мир к опасному инциденту
    ЗАЭС: Превышения уровня радиации после удара ВСУ не зафиксировано
    В Молдавии признали отсутствие у населения поддержки вступления в НАТО
    Хегсет: США намерены найти способ помочь Украине «обороняться»
    Сценарист «Симпсонов» заявил о планах стать президентом США
    30 мая 2026, 23:55 • Новости дня

    Энергетики восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в Пермском крае

    Tекст: Антон Антонов

    Специалисты «Россети Урал» завершили восстановление электроснабжения в пострадавшем от непогоды Пермском крае, сообщили в компании.

    «Специалисты «Россети Урал» завершили ликвидацию последствий прохождения атмосферного фронта и восстановили электроснабжение обесточенных потребителей Прикамья», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Мощный удар стихии обрушился на регион во второй половине дня 28 мая. Непогода вызвала массовое падение деревьев на линии электропередачи, что привело к обрывам проводов. Сильнее всего от стихии пострадали Березниковский, Соликамский, Чердынский и Чусовской округа, а также территория Коми-Пермяцкого округа.

    Ремонтные бригады трудились круглосуточно, устраняя повреждения на сетях. Для работы в труднодоступной местности энергетикам пришлось задействовать специальную технику повышенной проходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая мощный циклон спровоцировал локальные отключения электроэнергии в Ханты-Мансийском автономном округе.

    В конце апреля специалисты компании «Россети» восстановили почти 500 поврежденных снежной бурей линий электропередачи в Подмосковье.

    Примерно в это же время представители МЧС сообщили о массовых перебоях со светом из-за непогоды в четырех федеральных округах России.

    30 мая 2026, 14:03 • Новости дня
    Медведев выложил сгенерированное ИИ видео с испуганными Макроном и Мерцем

    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поделился созданным ИИ видео, где президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер приходят в ужас от демонстрации мощи российского вооружения.

    Медведев разместил в Max видео, которое сгенерировало ИИ. На кадрах президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер с ужасом наблюдают за пусками ракет.

    Визуальный ряд сопровождается закадровым голосом самого политика, зачитывающего фрагмент своего вчерашнего сообщения.

    «Это пока цветочки», – прокомментировал публикацию автор канала.

    В конце апреля зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал руководство Евросоюза за одержимость военными действиями.

    В январе политик ответил на военные планы Эммануэля Макрона видеозаписью удара российским комплексом «Орешник». В начале мая Дмитрий Медведев назвал милитаристскую Германию опасной для Европы и России.

    30 мая 2026, 12:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массовых ударах по инфраструктуре Украины
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары по военным аэродромам и инфраструктуре Украины в ответ на атаки по российским гражданским объектам, сообщило Минобороны России.

    Министерство обороны России в ежедневной сводке, опубликованной в MAX, сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Эти действия стали ответом на террористические атаки со стороны Украины по гражданским объектам на территории России. В ведомстве подчеркнули: «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

    В Харьковской и Сумской областях, по данным Минобороны, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, уничтожив до 200 военнослужащих противника, одну боевую бронированную машину и 16 автомобилей. В Донецкой Народной Республике и Харьковской области группировка «Запад» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ, потерявшими более 180 человек, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    На южном направлении подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи, нанеся потери ВСУ свыше 85 военнослужащих, трем боевым бронированным машинам, четырем артиллерийским орудиям и 13 автомобилям. В районах Водянское, Анновка и других населенных пунктах Донецкой Народной Республики группировка «Центр» уничтожила более 340 украинских военных и восемь бронированных машин.

    В Днепропетровской и Запорожской областях подразделения «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожив свыше 455 военнослужащих, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям ВСУ в Запорожской области, где уничтожено более 60 военнослужащих, два артиллерийских орудия, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия поразили 148 пунктов временной дислокации украинских военных и иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиационных бомб, один реактивный снаряд HIMARS производства США и 352 беспилотника самолетного типа. С начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, более 153 тыс. беспилотников, 29 550 танков и других бронированных машин, свыше 35 тыс. артиллерийских орудий и почти 63 тыс. единиц военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить варианты ответа на атаку ВСУ по Старобельску.

    Вскоре после этого российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам.

    Несколькими днями ранее подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Гранов и Воздвижевка.

    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    30 мая 2026, 05:16 • Новости дня
    Онищенко объяснил красоту россиянок

    Онищенко связал красоту россиянок со здоровьем и генетическим многообразием

    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Красота россиянок связана с генетическим многообразием и приверженностью правильным привычкам, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Онищенко прокомментировал сообщение о том, что организация World Population Review поместила Россию на четвертое место в списке государств с самыми красивыми женщинами, передает РИА «Новости».

    «Наши женщины – самые красивые, никакое не четвертое, а первейшее место! Наша страна – это плавильня генофондов, у нас нет кровосмешения, как у других малочисленных народов. У нас одних только наций – 130, это огромный запас», – заявил он.

    Кроме того, важную роль играет современная тенденция к поддержанию формы и отказу от пагубных зависимостей, сказал он. По его словам, сейчас есть тренд на здоровый образ жизни. Репродуктивное благополучие является фундаментом для появления на свет красивых детей, отметил Онищенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия оказалась на четвертой строчке в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами по версии независимой организации World Population Review.

    Лидером списка за 2025 год стала Колумбия, за ней расположились Польша и Греция.

    30 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    «Единая Россия» потребовала навести порядок с платными парковками в городах
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Единая Россия» выступила за упорядочение правил пользования платными парковками и требует ввести единые, понятные и прозрачные нормы, заявила член экспертного совета партии по подготовке Народной программы Людмила Болилая.

    «Единая Россия» настаивает на введении прозрачных и единых правил пользования платными парковками по всей стране, сообщила пресс-служба «Единой России». Член экспертного совета партии Людмила Болилая отметила, что в последние недели в рамках сбора предложений в Народную программу партии поступает множество обращений от автомобилистов. Граждане жалуются на отсутствие единых подходов к организации платных парковок, сложности с оплатой и случаи, когда штрафы выписываются из-за технических задержек.

    Болилая отметила, что проблема становится особенно актуальной в преддверии летнего сезона отпусков, когда миллионы россиян отправятся в поездки на личном транспорте. «Единая Россия» требует навести порядок в этом вопросе. Нужны единые, понятные и прозрачные правила пользования платными парковками», – заявила Болилая.

    По ее словам, водители должны заранее знать стоимость места и иметь возможность удобно его оплатить. «Парковки — это сервис для людей, а не способ заработать на них», – подчеркнула Болилая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта рассмотреть механизм постоплаты стоянок. На днях ведомство вынесло на общественное обсуждение проект закона о новых правилах парковочной деятельности.

    30 мая 2026, 09:26 • Новости дня
    Посла России в Армении Копрыкина вызвали в Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с ЕС, говорится в сообщении МИД РФ.

    Руководителя российской дипломатической миссии в Армении Сергея Копыркина обязали прибыть в столицу для проведения консультаций, передает ТАСС. Поводом для этого шага стал политический курс властей республики, ориентированный на тесное партнерство с европейскими структурами.

    В Министерстве иностранных дел России пояснили, что западный вектор Еревана напрямую бьет по общим интересам. «Посол Российской Федерации в Республике Армения Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», – подчеркнули на Смоленской площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неизбежных противоречиях Еревана с правилами евразийского объединения. Д

    о этого представитель Кремля предрек потерю республикой выгодных условий сотрудничества с Россией.

    30 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Железнодорожный вокзал в Шостке уничтожен «Геранями»
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожный вокзал в Шостке на Украине полностью разрушен, сообщил военный аналитик Борис Рожин.

    Военный аналитик Борис Рожин сообщил в своем блоге на платформе MAX, что железнодорожный вокзал в городе Шостка на Украине был полностью разрушен. По его словам, ночью по объекту было выпущено около десяти беспилотников типа «Герань».

    Рожин отметил: «Железнодорожный вокзал в Шостке вышел из чата. Получил ночью около десяти "Гераней"».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные атаковали временный штаб украинской армии в Шосткинском районе.

    В мае прошлого года ВС России нанесли удар ракетой «Искандер» по тренировочному лагерю спецназа вблизи этого города.

    В конце 2024 года серия ударов пришлась на территорию местного завода «Импульс» со скоплением военной техники.

    30 мая 2026, 18:16 • Новости дня
    Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС

    Лихачев заявил о первой целенаправленной атаке по энергоблоку ЗАЭС

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В стене машинного зала шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции образовалась дыра после попадания боевого дрона-камикадзе, при этом основное оборудование уцелело, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

    По словам Лихачева, днем в субботу беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС, передает РИА «Новости». Лихачев заявил,что это происшествие стало первой целенаправленной атакой на ключевые объекты атомной станции.

    «В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра», – заявил Лихачев. Он также отметил, что украинский БПЛА управлялся с помощью оптоволокна, что полностью исключает вероятность случайного попадания по объекту.

    Глава «Росатома» подчеркнул, что украинские военные регулярно переходят границы здравого смысла. Он задался вопросом о том, чего стоит ожидать в будущем, предположив возможные удары непосредственно по турбине, реакторному залу или системам безопасности станции.

    Глава Росатома Алексей Лихачев предупредил о риске масштабной радиационной аварии из-за целенаправленных атак на Запорожскую АЭС.

    Ранее украинский беспилотник ударил по трубопроводу около первого энергоблока станции.

    До этого два сотрудника предприятия получили ранения при атаке дронов в ста метрах от периметра объекта.

    30 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Euroclear обжаловал решение российского суда о взыскании 200 млрд евро

    Euroclear подал апелляцию на решение российского суда о взыскании 200 млрд евро

    @ Timon Schneider/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы апелляцию на определение о взыскании около 200 млрд евро убытков по иску Центробанка.

    Бельгийский депозитарий Euroclear направил жалобу в Арбитражный суд Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. Апелляция стала ответом на постановление инстанции от 26 мая.

    Согласно принятому ранее решению, с бельгийского депозитария постановили немедленно взыскать 200 млрд евро в пользу российского регулятора. Теперь жалобу ответчика вместе с материалами разбирательства передадут в Девятый арбитражный апелляционный суд.

    Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации.

    Позже Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении данного судебного решения.

    Центробанк направил в столичный арбитраж заявление для получения исполнительного листа.

    30 мая 2026, 02:56 • Новости дня
    Туристы из США купили самый дорогой тур в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Граждане США заплатили 15 тыс. долларов за тур по Золотому кольцу, это самый дорогой тур в Россию, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    «Не могу не сказать про самый дорогой на данный момент тур на лето, приобретенный иностранными туристами в Россию – и это американские туристы. Они купили самый дорогой тур за 15 тыс. долларов», – заявила Ломидзе.

    По словам руководителя ассоциации, гости отправятся в путешествие по Золотому кольцу. При этом Ломидзе подчеркнула, что общая доля приезжающих в страну американских туристов среди всех иностранцев остается небольшой, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Ломидзе сообщила о слабом росте турпотока из Китая после отмены виз.

    В январе ассоциация предложила повысить лимит ввоза наличной валюты для состоятельных зарубежных гостей.

    По итогам 11 месяцев 2025 года Росстат зафиксировал более 4,35 млн поездок иностранцев по России.

    30 мая 2026, 01:25 • Новости дня
    Путин объяснил слова о скором завершении конфликта на Украине

    Путин: Ситуация на поле боя позволяет говорить о возможном скором завершении СВО

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Слова о возможности скорого завершения боевых действий в зоне СВО основаны на анализе ситуации на поле боя, пояснил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

    «Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям», – подчеркнул Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    «Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это даёт нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению», – сказал он.

    Президент напомнил о Минских соглашениях, которые Москва подписывала ради мирного урегулирования. Однако позже выяснилось, что западные страны использовали этот документ исключительно для затягивания процесса и вооружения Киева, отметил глава государства.

    По словам Путина, Россия всегда стремилась решать возникающие противоречия дипломатическим путем. Москва сохраняет готовность к мирным переговорам и в настоящее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Путин счел невозможным назвать сроки завершения СВО при боевых действиях.

    Ранее президент России заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    30 мая 2026, 13:16 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии

    Глава МИД ФРГ пообещал России единый ответ Европы за падение БПЛА в Румынии

    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пригрозил России совместным ответом европейских стран после инцидента с падением беспилотника в румынском городе Галац.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о подготовке совместного ответа Европы в адрес Москвы из-за ситуации с падением БПЛА в Румынии. По словам министра, европейские страны продолжат решительно поддерживать Украину, передает РИА «Новости».

    «Мы ответим на эти действия России единым фронтом», – приводит слова Вадефуля издание Rheinische Post.

    В пятницу румынское Минобороны сообщило о падении беспилотника на крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Власти страны возложили ответственность на Россию, однако не предоставили доказательств. Румынские военные отслеживали аппарат с помощью радиолокационных систем, но не стали его перехватывать.

    В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что инцидент в Румынии, вероятнее всего, связан с украинским дроном. Аппарат мог сбиться с курса из-за работы систем радиоэлектронной борьбы или технических проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза бездоказательно обвинило Россию в падении беспилотника на жилой дом в румынском Галаце. После этого инцидента Великобритания развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала все подобные заявления западных стран абсолютно бездоказательными.

    30 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Туск призвал НАТО всерьез отнестись к предупреждению Медведева

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО следует всерьез отнестись к словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об окончании «спокойного сна» для Европы, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Туск прокомментировал недавний инцидент с падением дрона на румынской территории, передают «Вести».

    Премьер Польши обратил внимание на слова замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева об окончании спокойной жизни для европейцев.

    В своей публикации в социальной сети X польский премьер подчеркнул важность осознания текущей ситуации. «Было заявлено, что мирный сон граждан ЕС закончился. Всем в НАТО наконец-то следует начать воспринимать эти факты и слова всерьез», – написал Туск.

    Днем ранее, 29 мая, Дмитрий Медведев предупредил жителей государств Евросоюза о последствиях военной поддержки Киева. По его словам, граждане стран, где размещены предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов для украинской армии, больше не смогут спать спокойно.

    Ранее Медведев посоветовал спрашивать за дрон в Румынии с «имбецилоподобных лидеров ЕС».

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о реальной угрозе войны из-за инцидентов с дронами.

    Президент России Владимир Путин заявил, что все места, откуда ведется прямая военная угроза России, являются законными военными целями.

    30 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Трамп начал набирать вес
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Действующий глава Соединенных Штатов успешно прошел комплексное медицинское обследование, продемонстрировав отличные физические и умственные показатели, сообщили американские СМИ со ссылкой на данные исследований врачей. Однако ему прописана диета из-за набранных за год шести килограммов.

    Президент США Дональд Трамп находится в «отличном состоянии здоровья» и «полностью готов» исполнять свои обязанности, заявил лечащий врач американского лидера Шон Барбабелла, передает Associated Press. Осмотр проходил в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

    Политик прошел компьютерную томографию, проверку сердца, онкологические скрининги и другие тесты у 22 профильных специалистов. После трехчасовых процедур сам глава государства назвал результаты идеальными.

    В опубликованном отчете отмечается, что вес Трампа достиг 108 килограммов, увеличившись на шесть килограммов с прошлого года. Специалисты посоветовали ему скорректировать диету и больше двигаться, подчеркнув при этом превосходный уровень его когнитивных функций.

    79-летний президент набрал максимальные 30 баллов в Монреальском когнитивном тесте, проверяющем память и внимание. Стоит отметить, что на момент вступления в должность республиканец был старше своего предшественника Джо Байдена, которого ранее неоднократно критиковал за проблемы со здоровьем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Белый дом опубликовал нормальные результаты магнитно-резонансной томографии американского лидера.

    Год назад врач Шон Барбабелла также подтвердил полную готовность президента к выполнению государственных обязанностей. По итогам того же медобследования терапевт администрации отметил отсутствие у политика признаков депрессии.

    30 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе взлетели на треть

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне ближневосточного конфликта стоимость голубого топлива на европейских хабах достигла 582 долларов за одну тыс. кубометров, значительно превысив показатели прошлого года.

    Средняя цена газа в Европе весной выросла более чем на треть. В мае котировки оказались на 39% выше средних значений аналогичного месяца 2025 года. Удорожание энергоресурсов зафиксировали аналитики, опираясь на данные лондонской биржи ICE, передает ТАСС.

    В первом квартале текущего года стоимость топлива составляла 481 доллар, а во втором держится на уровне 557 долларов. В целом весенние цены подскочили на 36% по сравнению с прошлым годом.

    Еврокомиссия обязывает страны Евросоюза заполнять газовые хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы к началу осенне-зимнего сезона надо закачать не менее 68 млрд кубометров. В прошлом году европейцы смогли накопить лишь около 55 млрд кубометров.

    Сейчас подземные резервуары Европы заполнены на 39,13%, тогда как годом ранее показатель достигал 47%. Общий объем запасов составляет 42,8 млрд кубометров, при этом к предстоящей зиме уже закачано порядка 12 млрд кубометров газа.

    При этом, накануне биржевые цены на европейский газ стабилизировались около отметки 565 долларов за тысячу кубометров. Ранее «Газпром» зафиксировал исторический минимум закачки топлива в подземные хранилища Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к весеннему скачку газовых котировок.

    30 мая 2026, 10:48 • Новости дня
    ЕС решил наказать Болгарию через полгода после вступления страны в еврозону

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская комиссия начнет применять санкции в отношении Болгарии из-за превышения допустимого уровня дефицита бюджета, который по правилам объединения, не должен превышать 3%, о будущих санкциях сообщили власти страны.

    Еврокомиссия анонсировала начало процедуры наказания Болгарии за излишний бюджетный дефицит с 3 июня. Об этом заявил президент страны Румен Радев на заседании правительства, пишет «Российская газета».

    «Дефицит бюджета в прошлом году был намного выше 3%, а не таким, каким его представили, чтобы мы могли вступить в еврозону. В этом году ожидается еще больший дефицит, так что пузырь лопнул», – заявил глава государства.

    С начала июня в отношении страны будут действовать надзорные и ограничительные меры, а также возможно введение определенных санкций. Допустимый уровень дефицита бюджета в еврозоне составляет 3%, тогда как в Болгарии по итогам 2025 года он достиг 3,5%. Страна официально перешла на евро с 1 января 2026 года.

    Радев раскритиковал предыдущие правительства за манипуляции данными, нарушения налогового законодательства и завышение цен на госзакупки. Премьер-министр заверил, что коррупционеры понесут наказание. Ранее Еврокомиссия похвалила Софию за создание антикоррупционного органа, но потребовала продолжения реформ для получения 6,2 млрд евро из фонда восстановления.

    Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС выделить Болгарии 3,2 млрд евро в виде дешевых кредитов по программе SAFE для укрепления оборонного потенциала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румен Радев оперативно сформировал новое правительство для борьбы с растущим дефицитом. В середине апреля в Болгарии прошли парламентские выборы. Ранее депутаты Народного собрания отклонили инициативу о проведении референдума по переходу на евро.

