Балицкий сообщил о штатном движении по трассе «Новороссия»

Балицкий заявил о штатном движении по трассе «Новороссия» к Крыму

Tекст: Вера Басилая

Трафик по федеральной трассе Р-280 «Новороссия» в сторону Крыма и ДНР идет без сбоев, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Max.

«Определённые логистические трудности действительно присутствуют, но они носят локальный и временный характер», – отметил глава региона.

Поставки товаров в Запорожскую область продолжаются непрерывно, дефицита продуктов в магазинах не наблюдается. Особое внимание власти уделяют безопасности организованных групп детей, направляющихся на отдых. Такие поездки проходят по согласованным маршрутам в сопровождении спецслужб.

Власти региона подготовили резервные пути объезда на случай изменения оперативной обстановки и работают в тесном контакте с руководством ДНР и Херсонской области. Водителей призывают соблюдать бдительность и следовать указаниям сотрудников ГИБДД и военнослужащих на блокпостах.

Министерство транспорта Запорожской области опровергло информацию о перекрытии федеральной трассы «Новороссия».

Накануне украинские беспилотники сбросили на эту автомобильную дорогу реагирующие на движение взрывные устройства.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о дистанционном минировании участка трассы на границе двух регионов.