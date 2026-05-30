  Россия информировала МАГАТЭ об украинской атаке БПЛА на шестой энергоблок ЗАЭС
    Летняя жара разогреет мировые цены на нефть и газ
    Украинский беспилотник пробил стену энергоблока Запорожской АЭС
    Франция определила правила размещения ядерного оружия за рубежом
    Депутат Рады пообещала ужесточение мобилизации на Украине
    Лихачев: Удар украинского дрона по ЗАЭС приблизил мир к опасному инциденту
    ЗАЭС: Превышения уровня радиации после удара ВСУ не зафиксировано
    В Молдавии признали отсутствие у населения поддержки вступления в НАТО
    Хегсет: США намерены найти способ помочь Украине «обороняться»
    Сценарист «Симпсонов» заявил о планах стать президентом США
    30 мая 2026, 20:29 • Новости дня

    Хегсет допустил пересмотр присутствия военных США на Ближнем Востоке

    Хегсет допустил вывод военных США с баз на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил возможность сокращения военного присутствия на Ближнем Востоке после завершения конфликта с Ираном.

    Хегсет допустил вывод американских подразделений с ряда военных баз, которые получили повреждения во время недавних событий на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Окончательное решение по этому вопросу примет президент Дональд Трамп после подведения итогов противостояния с Ираном.

    «Решение об этом будет принимать президент Трамп, но это будет зависеть от того, по какому пути мы захотим пойти. Мы положительно оцениваем наши партнерства в регионе. Эти решения будут приниматься с учетом итогов», – заявил Хегсет во время визита на форум «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

    Ранее Белый дом сообщил о планах сохранить американский военный контингент на Ближнем Востоке.

    28 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    @ Planet Labs PBC/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по военной базе США, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббас.

    Утром 28 мая Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американские позиции, передает РИА «Новости».

    «После сегодняшней предрассветной атаки военных США при нанесении авиабомбардировок объекта неподалеку от аэропорта Бендер-Аббаса американская военная база, с которой проводилась атака, подверглась удару в 4.50 (3.20 мск)», – цитирует канал Press TV официальное заявление ведомства.

    Представители элитного военного подразделения подчеркнули недопустимость подобных действий в отношении своего государства. В КСИР предупредили, что любая агрессия против страны получит жесткий отпор. В случае повторения инцидентов иранская сторона намерена действовать еще более решительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские войска нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бендер-Аббасе.

    Двумя днями ранее Соединенные Штаты атаковали военные объекты на юге исламской республики.

    До этого официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия предупредил о готовности открыть новые фронты при повторной агрессии.

    30 мая 2026, 10:11 • Новости дня
    Сразу четыре всемирных организации заявили о риске дефицита нефти из-за блокады Ормуза
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рекордное сокращение запасов энергоносителей на фоне проблем с судоходством на Ближнем Востоке может спровоцировать масштабный глобальный кризис в преддверии летнего пика потребления, предупреждают мировые экономические структуры.

    Сбои в логистике через Ормузский пролив привели к стремительному падению мировых нефтяных резервов. Руководители Международного энергетического агентства, МВФ, Всемирного банка и ВТО выпустили совместное заявление, в котором указали на серьезную угрозу для глобального энергетического рынка, передает РИА «Новости».

    Организации подчеркивают, что ситуация усугубляется приближением традиционного роста потребления. «В то же время мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами в ответ на крупную потерю поставок через Ормузский пролив», – говорится в совместном документе профильных структур.

    Авторы обращения добавили, что отсутствие нормального судоходства продолжит стремительно истощать резервы. По их мнению, это создаст существенные риски не только для топливной безопасности и рыночной конъюнктуры, но и для устойчивости мировой экономики в целом.

    Ранее агентство Bloomberg допустило повторение глобального экономического кризиса 2008 года из-за блокировки Ормузского пролива. Инвестиционный банк Morgan Stanley зафиксировал стремительное сокращение глобальных нефтяных резервов на фоне ближневосточного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие судоходства в регионе уже привело к падению мировой добычи нефти на 11 млн баррелей в сутки.

    30 мая 2026, 12:44 • Видео
    Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

    Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – Ордена Белого Орла и заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    28 мая 2026, 06:22 • Новости дня
    США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации
    @ Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    США ввели санкции против иранского агентства по контролю Ормузского пролива, так администрация президента США Дональда Трампа расширила рестрикции против Ирана, добавив процент экономического давления на страну.

    Администрация президента США в среду ввела дополнительные санкции против Ирана в рамках кампании экономического давления, передает Associated Press. Меры направлены против недавно созданного иранского агентства, которое пытается контролировать судоходство в Ормузском проливе.

    Решение было принято после того, как американские войска нанесли удары по военному объекту Ирана и сбили иранские ударные беспилотники. Об этом сообщили официальные лица США на условиях анонимности.

    Эти санкции стали очередной попыткой Вашингтона использовать экономические рычаги наряду с военными действиями, чтобы принудить Тегеран к соглашению.

    Цель США – добиться прекращения конфликта и запустить работу водной артерии, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти и газа.

    Трамп отметил, что сделка близка, однако переговоры все еще продолжаются. Рост цен на энергоносители из-за фактического закрытия Ормузского пролива усилил политическое давление на американского лидера и республиканцев перед промежуточными выборами.

    «Последняя попытка иранских военных вымогать деньги у мировой морской торговли является доказательством того, что «Эпическая ярость» привела к отчаянной нужде режима в деньгах», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Ранее в мае санкции были направлены против Управления по делам Персидского залива и любого лица или организации, сотрудничающих с этим агентством, которые одобряют транзит через пролив и взимают пошлины, которые могут достигать 2 млн долларов за судно.

    США блокируют иранские порты уже более месяца, и Трамп заявил, что блокировка «будет действовать в полную силу до тех пор, пока не будет достигнуто, подтверждено и подписано соглашение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия. AP сообщало о крахе жесткой стратегии американского лидера против Ирана. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива.

    29 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    Нетаньяху приказал взять под контроль 70% сектора Газа

    Нетаньяху приказал взять под контроль 70% сектора Газа
    @ Hashem Zimmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская армия намерена занять дополнительные территории палестинского анклава, расширив зону военного присутствия еще на 10% ради усиления давления на боевиков ХАМАС.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил армии расширить зону присутствия, передает Bloomberg.

    Выступая на конференции на Западном берегу реки Иордан, политик заявил: «В настоящее время мы дожимаем ХАМАС. Мы владеем 60% территории сектора Газа, и моя директива – довести этот показатель до 70%».

    Сроки выполнения приказа не уточняются. Согласно условиям поддержанного США перемирия, вступившего в силу в октябре прошлого года, под управлением израильских военных находилось 53% анклава. Ожидалось, что войска будут поэтапно покидать регион при одновременном разоружении палестинских формирований.

    Однако локальные столкновения продолжаются, а боевики отказываются сдавать оружие. В начале мая израильские силы ликвидировали главу военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада, а затем и его преемника Мохаммеда Одеха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о планах полного контроля над территорией сектора Газа.

    В середине мая израильские военные атаковали анклав для устранения руководителя военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада. Спустя две недели ЦАХАЛ уничтожил его преемника Мухаммеда Уде.

    29 мая 2026, 21:58 • Новости дня
    Военные США предупредили об операции против Ирана в Ормузском проливе
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное командование ВС Соединенных Штатов анонсировало военные действия в целях самозащиты от иранских судов в Ормузском проливе.

    Центральное командование ВС Соединенных Штатов анонсировало проведение операции против иранских кораблей, передает РИА «Новости». По данным американского оборонного ведомства, эти суда занимаются установкой мин в Ормузском проливе.

    «Иран продолжает попытки установить незаконный контроль над Ормузским проливом, включая минирование, которое подвергает риску корабли и моряков... В ответ на это центральное командование ВМС США уведомляет моряков и летчиков о том, что будут проводиться опасные военные действия», – заявили в командовании.

    Действия развернутся к северу от оманского полуострова Мусандам. Военные подчеркнули, что любое судно, игнорирующее указания американских сил, будет расценено как непосредственная угроза. К нарушителям применят соразмерные меры самообороны согласно нормам международного права.

    Командование настоятельно рекомендовало всем экипажам координировать свои маршруты с американской стороной. Морякам предписано строго выполнять поступающие инструкции для обеспечения безопасности.

    Накануне американские военные уничтожили иранскую пусковую установку беспилотников.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы США атаковали военные объекты на юге Ирана.

    В марте армия Соединенных Штатов ликвидировала десятки иранских минных заградителей.

    28 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранские военные атаковали торговое судно в Ормузском проливе с помощью четырех дронов, которые были успешно перехвачены американскими силами, после чего американцы уничтожили иранскую пусковую установку БПЛА, сообщил высокопоставленный чиновник США.

    Центральное командование США заявило в заявлении, что его силы «сбили четыре иранских беспилотных летательных аппарата одностороннего действия, которые находились в опасном положении в районе Ормузского пролива», – пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    В заявлении ведомства говорится: «Американские войска также нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бандар-Аббасе, которая собиралась запустить пятый беспилотник. Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и были направлены на поддержание режима прекращения огня».

    Высокопоставленный американский чиновник отметил, что это уже вторая подобная перестрелка за последние 48 часов. Инцидент произошел на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не торопится с заключением сделки, предположив, что Иран пытается переждать до промежуточных выборов.

    Напомним, Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.

    28 мая 2026, 02:44 • Новости дня
    Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США атаковали военную цель в Иране и перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов, чтобы защитить коммерческое судоходство в Ормузском проливе, сообщил источник агентства.

    «Вооруженные силы США нанесли новые удары по Ирану, поразив военный объект, который, по мнению официальных лиц, представлял угрозу для американских войск и коммерческого морского судоходства в Ормузском проливе», – сообщил агентству Reuters американский чиновник.

    Официальный представитель ведомства заявил, что американские военные также перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, представлявших аналогичную угрозу.

    Напомним, Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.


    29 мая 2026, 23:01 • Новости дня
    Бессент заявил о конфискации Вашингтоном около 1 млрд криптовалюты Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    США арестовали цифровые активы Тегерана на общую сумму около миллиарда долларов в рамках санкционного давления, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Вашингтон конфисковал принадлежащую Ирану криптовалюту на сумму около 1 млрд долларов, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время выступления на Экономическом форуме имени Рейгана.

    «Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их криптовалюты», – рассказал глава американского ведомства.

    Ранее в апреле текущего года министр уже подтверждал факт блокировки цифровых активов на сумму 344 млн долларов. Эти средства хранились на криптокошельках, которые, по утверждению американской стороны, связаны с Ираном.

    Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил о готовности ведомства изымать связанные с руководством Ирана денежные средства.

    Позже министр пригрозил Тегерану финансовым эквивалентом кинетических ударов.

    Крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex превратилась в скрытый коридор для обхода западных санкций.

    30 мая 2026, 16:49 • Новости дня
    Власти Омана предупредили о морской мине в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Морская мина, предположительно, обнаружена в территориальных водах Омана в Ормузском проливе, заявил центр морской безопасности Омана.

    Центр морской безопасности призывает всех моряков, рыбаков и судна проявлять максимальную осторожность при судоходстве, в связи с с обнаружением плавающего объекта, который, предположительно, является морской миной, к западу от зоны прибрежного движения в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Ситуация разворачивается на фоне напряженности в регионе. Президент США  ранее пообещал в ближайшее время принять окончательное решение по иранской проблеме. Он уточнил, что стороны пока не согласовали ядерную программу и открытие пролива, хотя остальные разногласия уже урегулированы.

    Центральное командование ВС США анонсировало военную операцию против иранских кораблей в Ормузском проливе.

    Президент Соединенных Штатов заявил о скором открытии данного маршрута.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи признал наличие мин в акватории Ормузского пролива.

    28 мая 2026, 22:34 • Новости дня
    Бессент назвал оборонительными действия США против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Все действия США в отношении Ирана носят исключительно оборонительный характер, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент на фоне ударов по объектам в Иране.

    Бессент прокомментировал ситуацию на фоне недавних атак на военные объекты на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «Президент Трамп всегда предпочитает мирный договор, поэтому все, что мы делаем сейчас, носит оборонительный характер», – заявил глава американского Минфина журналистам. Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит придерживаться подобного подхода.

    Местные СМИ сообщили о серии взрывов в иранском городе Бендер-Аббас. Вскоре после этого Корпус стражей исламской революции отчитался об ответном ударе по военной базе США, с которой была осуществлена атака на инфраструктуру Исламской республики.

    Ранее США атаковали военные объекты на иранской территории.

    ВС США уничтожили наземную станцию управления беспилотниками в Бендер-Аббасе.

    Корпус стражей исламской революции нанес ответный удар по военной базе Соединенных Штатов.

    28 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Иранские военные перехватили два судна у Персидского залива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил, что за последние сутки через Ормузский пролив после согласования с иранской стороной прошли 26 торговых судов и нефтяных танкеров, а два судна были остановлены после попытки войти в Персидский залив с отключенными навигационными системами, сообщило агентство Tasnim.

    За прошедшие сутки через Ормузский пролив благополучно прошли 26 торговых кораблей и нефтяных танкеров, передает ТАСС. Все они заранее согласовали свой маршрут с Тегераном. Однако несколько экипажей попытались нарушить строгие правила судоходства.

    Моряки отключили навигационные системы и направились в сторону Персидского залива без необходимого разрешения. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции оперативно отреагировали на это нарушение.

    После серии предупреждений иранская сторона принудительно остановила два судна. Остальные корабли-нарушители были вынуждены немедленно изменить курс и отказаться от прохода в охраняемую акваторию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тридцать судов подготовились к проходу через Ормузский пролив под контролем КСИР.

    Японский супертанкер Eneos Endeavor тайно миновал эту акваторию с отключенной системой отслеживания.

    Месяцем ранее военно-морские силы Ирана задержали два связанных с Израилем корабля за попытку скрытного выхода из пролива.

    30 мая 2026, 03:12 • Новости дня
    В парламенте Ирана пообещали России особые условия в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Транзит через Ормузский пролив для Москвы и Пекина будет проходить в особо благоприятном режиме, заявил глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

    «Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом», – приводит слова Азизи РИА «Новости».

    Парламентарий отметил постоянную поддержку со стороны обеих стран в самые сложные для Ирана времена. Именно поэтому торговым судам и танкерам двух государств обеспечат повышенное внимание при организации безопасного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран объявил, что  перевел управление судоходством в Ормузском проливе на постоянную основу. Иранское руководство разработало специальный маршрут для коммерческих кораблей стран-партнеров.

    Месяцем ранее власти Ирана ввели исключения из новых сборов за проход для дружественных государств, включая Россию.

    28 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    Axios: Переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон и Тегеран подготовили проект 60-дневного соглашения, включающий возобновление переговоров по ядерной программе и обеспечение свободного судоходства в Ормузском проливе.

    Американские и иранские переговорщики согласовали проект меморандума о взаимопонимании, который теперь ожидает одобрения президента США Дональда Трампа, передает ТАСС. По данным портала Axios, документ был подготовлен 26 мая, однако сторонам потребовалось время для согласования с высшим руководством.

    «Переговорщики США и Ирана достигли договоренностей по 60-дневному меморандуму о взаимопонимании, предусматривающему продление режима прекращения огня и начало переговоров по иранской ядерной программе, но он ожидает окончательного одобрения со стороны президента Трампа», – отмечает издание. При этом иранская сторона пока официально не подтвердила готовность к подписанию документа.

    Проект соглашения также предполагает возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. В рамках меморандума Иран обязуется вести переговоры о проблеме обогащения урана и отказе от его запасов. В свою очередь Соединенные Штаты готовы обсудить разморозку иранских активов и снятие санкций с Исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios раскрыл подробности готовящегося меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

    Президент США Дональд Трамп заявил о скором завершении работы над этим документом.

    Госсекретарь Марко Рубио допустил возобновление американских атак на Иран в случае провала переговоров.

    29 мая 2026, 22:32 • Новости дня
    Системы ПВО сработали над иранским островом Кешм

    Tекст: Вера Басилая

    В районе острова Кешм на юге Ирана сработали системы противовоздушной обороны, местные жители сообщили о звуках перехвата воздушных целей.

    Средства противовоздушной обороны были задействованы на острове Кешм, расположенном в районе Ормузского пролива, передает РИА «Новости». По данным местных СМИ, инцидент произошел в пятницу вечером.

    «В пятницу вечером жители сообщили о звуках работы ПВО на острове Кешм», – отмечается в сообщении агентства Mehr.

    Точные причины срабатывания систем противовоздушной обороны пока неизвестны. При этом агентство Tasnim уточнило, что в районе острова был успешно сбит беспилотник.

    В середине мая иранские системы ПВО уже сработали над территорией острова Кешм.

    Позже дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали израильский разведывательный беспилотник над южной провинцией Хормозган.

    28 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Израильская армия нанесла точечный удар по Бейруту

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля атаковала столицу Ливана, а также нанесла удары по более чем 135 объектам шиитского движения на юге и востоке страны.

    Вооруженные силы Израиля осуществили точечную атаку на Бейрут, передает РИА «Новости». «Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту. Подробности будут представлены позднее», – заявили в армейской пресс-службе.

    Помимо этого, за прошедшие сутки израильские военные поразили более 135 целей шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Удары пришлись на районы Тира, долины Бекаа и южную часть страны. В ходе операции были уничтожены около 10 пусковых установок и атакован тренировочный лагерь группировки.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении усилить военное давление на «Хезболлу» для нанесения ей сокрушительного поражения. Предыдущая атака израильских ВВС на ливанскую столицу была зафиксирована 6 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия атаковала инфраструктуру шиитского движения в районе ливанского города Тир.

    Ранее беспилотник ВВС Израиля ликвидировал командира элитного спецподразделения «Радван» в пригороде Бейрута.

    В конце марта военные провели масштабную волну ударов по объектам группировки в ливанской столице.

