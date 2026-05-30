В Пхеньяне открыли мемориальную доску бывшему послу России Мацегоре

Tекст: Вера Басилая

Мемориальную доску установили по инициативе сотрудников дипломатических учреждений России в КНДР, передает РИА «Новости». Церемония прошла 30 мая.

«На территории посольства состоялась церемония открытия памятной доски с барельефом скончавшегося в декабре прошлого года посла Александра Мацегоры», – сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Барельеф стал зеркальной копией памятного знака, посвященного Герою России Андрею Карлову, который также был послом в КНДР. Автором работы выступил заслуженный художник республики Ли Сун Мен.

В мероприятии приняли участие председатель Президиума Верховного народного собрания Чо Ен Вон, глава МИД Чхве Сон Хи, а также посол Китая Ван Яцзюнь и дети Мацегоры.

Временный поверенный в делах России Владимир Топеха отметил, что мемориальная доска служит примером служения Родине для будущих дипломатов. После минуты молчания участники возложили цветы под звуки государственных гимнов.

Чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора скончался в возрасте 70 лет в декабре прошлого года.