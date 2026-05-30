В Москве открылся пятый международный фестиваль «Движения первых»

Программа включает работу фестивального городка, спортивные мастер-классы от олимпийских чемпионов и более десяти специальных событий.
«V юбилейный фестиваль детства и юности Движения Первых охватит все 89 регионов России и станет первым шагом в долгожданное лето», – отметил председатель правления движения Артур Орлов.
Фестиваль посвящен Году единства народов России. Он объединяет детей и взрослых, является символом дружбы, сохранения исторической памяти и преемственности поколений.
По его словам, присутствие гостей из 28 государств доказывает способность настоящей дружбы преодолевать любые расстояния.
Для гостей мероприятия подготовлена насыщенная программа, включающая фестивальный городок с фотозонами, уличными активностями и арт-объектами. В спортивной зоне олимпийские чемпионы проведут мастер-классы, рассказывая о многообразии дисциплин. За три дня состоится более 10 специальных мероприятий, среди которых выпускной «Орлят России», вручение паспортов и старт летней оздоровительной кампании.
Особое внимание уделено международному сотрудничеству. На ВДНХ стартовал Третий слет Международной ассоциации детских организаций, объединивший руководителей и активистов из разных стран. Одним из самых ярких событий первого дня стал Парад Единства, который возглавил Герой России Артур Орлов.
Фестиваль отличается высокой инклюзивностью: площадки адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья, доступны услуги сурдопереводчиков. В рамках проекта «Мечтай со мной» будут исполнены заветные желания детей с тяжелыми заболеваниями. Гостей также ждет концертная программа с участием известных артистов, включая Клаву Коку и Лешу Свика.